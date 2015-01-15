RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 22232425
Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 21:33

Из жизни шейхов

Из жизни шейхов или куда правильно инвестировать?

Вот статья об выходе из инвестиции одного их шейхов.
https://www.bloomberg.com/news/articles ... ari-sheikh

Перескажу вкратце с цифрами. Катарский шейх продал две гостинцы в Лондоне за 255 млн фунтов. Куплено 8 лет назад за 192 млн фунтов. Прибыль - 63 млн фунтов.
Из-за Брекзита в долларе прибыль меньше:(255*1.3=331.5) - (192*1.55=297.6) = 33.9 млн долларов, если брать за основу обменный курс 8 лет назад 1.55, а сейчас 1.3.

Мы не знаем, в какой валюте считает шейх, но факт прибыльности сделки налицо

Так же можно прикинуть ежегодный операционный доход от владения. Думаю, что он составлял не менее 10% чистыми, вероятно, около 20 млн фунтов в год.
Т.е. шейх получил прибыли (20 млн (минимум) *8 лет) + 63 млн = 223 млн фунтов. Считаю, очень достойно для консервативного актива.

Еще есть сомнения, куда нужно инвестировать деньги? Тем более НБУ разрешил уже 100 тыс в год.
change_pm
 
Повідомлень: 685
З нами з: 03.02.16
Подякував: 12 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 20:13

  change_pm написав:все это могут роботы под управлением ИИ. Еще не повсеместно, но на Западе именно так и происходит, и будет происходить.

Очень дорого везде использовать ИИ+автоматизацию.
Я для себя условно разделяю на три группы:
- ручной труд
- механизированный труд
- автоматизированные системы
Они постоянно балансируют. Иногда выгоднее нанять десять человек для рытия траншей, иногда трактор с насадками. В автопроме все делают роботы, там кризис перепроизводства. Теперь там гонка не инженеров, а маркетологов.
В общепите нет автоматизации, скорее механизация.
А при монтаже/инсталяции различных систем все дальше ручной труд. Инструменты, правда, лучше.
b3320413
 
Повідомлень: 66
З нами з: 13.08.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 15:20

  b3320413 написав:
  change_pm написав:все это могут роботы под управлением ИИ. Еще не повсеместно, но на Западе именно так и происходит, и будет происходить.

Очень дорого везде использовать ИИ+автоматизацию.
Я для себя условно разделяю на три группы:
- ручной труд
- механизированный труд
- автоматизированные системы
Они постоянно балансируют. Иногда выгоднее нанять десять человек для рытия траншей, иногда трактор с насадками. В автопроме все делают роботы, там кризис перепроизводства. Теперь там гонка не инженеров, а маркетологов.
В общепите нет автоматизации, скорее механизация.
А при монтаже/инсталяции различных систем все дальше ручной труд. Инструменты, правда, лучше.


Вспомнилось, что я видео смотрел о роботе-официанте. Не могу найти сейчас. Но вот пару видео, как в Китае и Штатах:
https://www.youtube.com/watch?v=4McAB2YMsoo
https://www.youtube.com/watch?v=bsXRfZPo3Mw

В любом случае, все описаное мною выше Украины мало касалось. Наша отсталая страна никому, кроме путина (для ссср-2) и наших казнокрадов не нужна.
Так что тут ручной труд будет в почете до того момента, как в Борисполе свет не погасит "последний" выезжающий.
change_pm
 
Повідомлень: 685
З нами з: 03.02.16
Подякував: 12 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 15:30

Інвестуємо в нерухомість закордоном_Итоги

Подведем "закордоні" итоги 2019 года:
- не влез в котлован в Пшеколяндии,
- влез в 3 котлована западнее и южнее. Платим рассрочку и плачем)))

Планы на 2020:
- собираем гроші и платим рассрочку,
- х.з....ждем кризис, сидим в кеше. Вопрос в каком кеше и когда переворачиваться?
- может стартап какой запустить? Не денег ради, а благоденствия всея человечества? Есть у кого какие идеи???
зы. Ну, естественно в результате будем смотреть на монетизацию. Куда ж без нее. Рассрочки то платить нужно!
change_pm
 
Повідомлень: 685
З нами з: 03.02.16
Подякував: 12 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 15:42

Все, что вы хотели знать о соседях, но не знали, где спросит

Мое мнение об условно-дружелюбной РП сдвигается в сторону враждебной. Надеюсь, что все-таки какие-то светлые умы принимают во внимание, что нам нельзя РП считать другом. Всегда нужно быть готовым к нападению с их стороны.

Зображення

Основывается на сми + личный опыт проживания последние годы в РП.
change_pm
 
Повідомлень: 685
З нами з: 03.02.16
Подякував: 12 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 20:21

РП все дальше скатывается в религиозное мракобесие(возможно даже финансированое рашкой).
Bolt
 
Повідомлень: 301
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 21:11

  Bolt написав:РП все дальше скатывается в религиозное мракобесие(возможно даже финансированое рашкой).

Поляк завжди Бога шанував.
Але є сили які підігрівають ворожнечу 1943 року на Волині.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31117
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1560 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 21:52

  Квесторе_поверніться написав:
  Bolt написав:РП все дальше скатывается в религиозное мракобесие(возможно даже финансированое рашкой).

Поляк завжди Бога шанував.
Але є сили які підігрівають ворожнечу 1943 року на Волині.


Цікаво-цікаво...І що той пшек казав, коли нашому православному горло різав? Хай славиться мій католицьки боже чи якось по іншому? Ви в курсі?

Я вважаю, що історія тітка ледача і нові вар"янти думати не буде. Якщо в нас підє заміс з Заходу, то допоможе тільки рашка, якщо Україну буде цікавити втримати всю територію. Імхо.
change_pm
 
Повідомлень: 685
З нами з: 03.02.16
Подякував: 12 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 22:24

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  change_pm написав:Цікаво-цікаво...І що той пшек казав, коли нашому православному горло різав?

Ця тема непроста ...нехай історики нею займаються і доносять до нас ту історичну правду. А простий люд повинен пробачити і попросити пробачення...інакше нам з цієї ненависті не вибратися. І супостат пу радий був би щоб Поляк ворогував з Українцем.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31117
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1560 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 22232425
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: galadriel і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість 1 ... 519, 520, 521
akurt » П'ят 06 кві, 2018 20:50
5201 588901
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 гру, 2019 17:31
stm
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 465, 466, 467
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
4666 453249
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 гру, 2019 11:50
Bolt
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 20, 21, 22
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
213 72647
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 гру, 2019 18:08
tobias

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.