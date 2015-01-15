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Перескажу вкратце с цифрами. Катарский шейх продал две гостинцы в Лондоне за 255 млн фунтов. Куплено 8 лет назад за 192 млн фунтов. Прибыль - 63 млн фунтов. Из-за Брекзита в долларе прибыль меньше:(255*1.3=331.5) - (192*1.55=297.6) = 33.9 млн долларов, если брать за основу обменный курс 8 лет назад 1.55, а сейчас 1.3.
Мы не знаем, в какой валюте считает шейх, но факт прибыльности сделки налицо
Так же можно прикинуть ежегодный операционный доход от владения. Думаю, что он составлял не менее 10% чистыми, вероятно, около 20 млн фунтов в год. Т.е. шейх получил прибыли (20 млн (минимум) *8 лет) + 63 млн = 223 млн фунтов. Считаю, очень достойно для консервативного актива.
Еще есть сомнения, куда нужно инвестировать деньги? Тем более НБУ разрешил уже 100 тыс в год.
change_pm написав:все это могут роботы под управлением ИИ. Еще не повсеместно, но на Западе именно так и происходит, и будет происходить.
Очень дорого везде использовать ИИ+автоматизацию. Я для себя условно разделяю на три группы: - ручной труд - механизированный труд - автоматизированные системы Они постоянно балансируют. Иногда выгоднее нанять десять человек для рытия траншей, иногда трактор с насадками. В автопроме все делают роботы, там кризис перепроизводства. Теперь там гонка не инженеров, а маркетологов. В общепите нет автоматизации, скорее механизация. А при монтаже/инсталяции различных систем все дальше ручной труд. Инструменты, правда, лучше.
change_pm написав:все это могут роботы под управлением ИИ. Еще не повсеместно, но на Западе именно так и происходит, и будет происходить.
Очень дорого везде использовать ИИ+автоматизацию. Я для себя условно разделяю на три группы: - ручной труд - механизированный труд - автоматизированные системы Они постоянно балансируют. Иногда выгоднее нанять десять человек для рытия траншей, иногда трактор с насадками. В автопроме все делают роботы, там кризис перепроизводства. Теперь там гонка не инженеров, а маркетологов. В общепите нет автоматизации, скорее механизация. А при монтаже/инсталяции различных систем все дальше ручной труд. Инструменты, правда, лучше.
В любом случае, все описаное мною выше Украины мало касалось. Наша отсталая страна никому, кроме путина (для ссср-2) и наших казнокрадов не нужна. Так что тут ручной труд будет в почете до того момента, как в Борисполе свет не погасит "последний" выезжающий.
Подведем "закордоні" итоги 2019 года: - не влез в котлован в Пшеколяндии, - влез в 3 котлована западнее и южнее. Платим рассрочку и плачем)))
Планы на 2020: - собираем гроші и платим рассрочку, - х.з....ждем кризис, сидим в кеше. Вопрос в каком кеше и когда переворачиваться? - может стартап какой запустить? Не денег ради, а благоденствия всея человечества? Есть у кого какие идеи??? зы. Ну, естественно в результате будем смотреть на монетизацию. Куда ж без нее. Рассрочки то платить нужно!
Мое мнение об условно-дружелюбной РП сдвигается в сторону враждебной. Надеюсь, что все-таки какие-то светлые умы принимают во внимание, что нам нельзя РП считать другом. Всегда нужно быть готовым к нападению с их стороны.
Основывается на сми + личный опыт проживания последние годы в РП.
Bolt написав:РП все дальше скатывается в религиозное мракобесие(возможно даже финансированое рашкой).
Поляк завжди Бога шанував. Але є сили які підігрівають ворожнечу 1943 року на Волині.
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change_pm написав:Цікаво-цікаво...І що той пшек казав, коли нашому православному горло різав?
Ця тема непроста ...нехай історики нею займаються і доносять до нас ту історичну правду. А простий люд повинен пробачити і попросити пробачення...інакше нам з цієї ненависті не вибратися. І супостат пу радий був би щоб Поляк ворогував з Українцем.
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