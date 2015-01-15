Додано: Нед 22 гру, 2019 21:33

Из жизни шейхов или куда правильно инвестировать?Вот статья об выходе из инвестиции одного их шейхов.Перескажу вкратце с цифрами. Катарский шейх продал две гостинцы в Лондоне за 255 млн фунтов. Куплено 8 лет назад за 192 млн фунтов. Прибыль - 63 млн фунтов.Из-за Брекзита в долларе прибыль меньше:(255*1.3=331.5) - (192*1.55=297.6) = 33.9 млн долларов, если брать за основу обменный курс 8 лет назад 1.55, а сейчас 1.3.Мы не знаем, в какой валюте считает шейх, но факт прибыльности сделки налицоТак же можно прикинуть ежегодный операционный доход от владения. Думаю, что он составлял не менее 10% чистыми, вероятно, около 20 млн фунтов в год.Т.е. шейх получил прибыли (20 млн (минимум) *8 лет) + 63 млн = 223 млн фунтов. Считаю, очень достойно для консервативного актива.Еще есть сомнения, куда нужно инвестировать деньги? Тем более НБУ разрешил уже 100 тыс в год.