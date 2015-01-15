Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 31 гру, 2019 23:53
change_pm написав:
Тем более НБУ разрешил уже 100 тыс в год.
це з яких пір 100К?
досі є 50К Євро в рік
greenozon
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Додано: Сер 01 січ, 2020 04:28
greenozon написав: change_pm написав:
Тем более НБУ разрешил уже 100 тыс в год.
це з яких пір 100К?
досі є 50К Євро в рік
Если вы не резидент, то сумма любая
Понаехал
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Додано: Сер 01 січ, 2020 06:28
greenozon написав: change_pm написав:
Тем более НБУ разрешил уже 100 тыс в год.
це з яких пір 100К?
досі є 50К Євро в рік
Proshu pana
https://bank.gov.ua/news/all/limit-dlya ... -yevro-rik
change_pm
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