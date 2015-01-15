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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 23242526
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 23:53

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  change_pm написав:Тем более НБУ разрешил уже 100 тыс в год.


це з яких пір 100К?
досі є 50К Євро в рік
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 04:28

  greenozon написав:
  change_pm написав:Тем более НБУ разрешил уже 100 тыс в год.


це з яких пір 100К?
досі є 50К Євро в рік

Если вы не резидент, то сумма любая :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 06:28

  greenozon написав:
  change_pm написав:Тем более НБУ разрешил уже 100 тыс в год.


це з яких пір 100К?
досі є 50К Євро в рік


Proshu pana
https://bank.gov.ua/news/all/limit-dlya ... -yevro-rik
change_pm
 
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