Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
change_pm написав:Цікаво-цікаво...І що той пшек казав, коли нашому православному горло різав?
Ця тема непроста ...нехай історики нею займаються і доносять до нас ту історичну правду. А простий люд повинен пробачити і попросити пробачення...інакше нам з цієї ненависті не вибратися. І супостат пу радий був би щоб Поляк ворогував з Українцем.
В Турции молодые поляки высказывали претензии по поводу Львова как польского города.