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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 23242526
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 23:53

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  change_pm написав:Тем более НБУ разрешил уже 100 тыс в год.


це з яких пір 100К?
досі є 50К Євро в рік
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 04:28

  greenozon написав:
  change_pm написав:Тем более НБУ разрешил уже 100 тыс в год.


це з яких пір 100К?
досі є 50К Євро в рік

Если вы не резидент, то сумма любая :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 06:28

  greenozon написав:
  change_pm написав:Тем более НБУ разрешил уже 100 тыс в год.


це з яких пір 100К?
досі є 50К Євро в рік


Proshu pana
https://bank.gov.ua/news/all/limit-dlya ... -yevro-rik
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 13:22

  Квесторе_поверніться написав:
  change_pm написав:Цікаво-цікаво...І що той пшек казав, коли нашому православному горло різав?

Ця тема непроста ...нехай історики нею займаються і доносять до нас ту історичну правду. А простий люд повинен пробачити і попросити пробачення...інакше нам з цієї ненависті не вибратися. І супостат пу радий був би щоб Поляк ворогував з Українцем.

В Турции молодые поляки высказывали претензии по поводу Львова как польского города.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 16:55

  Vint написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  change_pm написав:Цікаво-цікаво...І що той пшек казав, коли нашому православному горло різав?

Ця тема непроста ...нехай історики нею займаються і доносять до нас ту історичну правду. А простий люд повинен пробачити і попросити пробачення...інакше нам з цієї ненависті не вибратися. І супостат пу радий був би щоб Поляк ворогував з Українцем.

В Турции молодые поляки высказывали претензии по поводу Львова как польского города.


нехай історики нею займаються і доносять до нас ту історичну правду
На мой взгляд, это пораженческая жизненная позиция. А учитывая, что польские политики и, возможно и историки, льют в уши поляков свою правду, такая позиция приведет вас (и нас тоже, если историки этим вопросом только будут заниматься) к поражению. Но учитываю историю Укрианы и наши постійні перегони за незалежність, это есть закономерность. Людям свойственно ценито только то, за что заплачено прилично. Все что достается бесплатно, не ценится.

В Турции молодые поляки высказывали претензии по поводу Львова как польского города
Вот это и есть отображение той политики, что ведет польский ПиС. К чему он приведет в случае слабости Украины, думаю не нужно объяснять?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 17:08

  b3320413 написав:
  change_pm написав:Вспомнилось, что я видео смотрел о роботе-официанте. Не могу найти сейчас. Но вот пару видео, как в Китае и Штатах:
https://www.youtube.com/watch?v=4McAB2YMsoo
https://www.youtube.com/watch?v=bsXRfZPo3Mw

В любом случае, все описаное мною выше Украины мало касалось. Наша отсталая страна никому, кроме путина (для ссср-2) и наших казнокрадов не нужна.
Так что тут ручной труд будет в почете до того момента, как в Борисполе свет не погасит "последний" выезжающий.


Ага, а потом еще Китай разработает сверхзвуковой пассажирский. Знаем, проходили. Лет 40-50 назад :) Не, я ж не спорю, что механизация общепита будет происходить дальше. Роботы кое-как заменяют ресепшн в отелях. Но не уборщиков, организаторов-менеджеров, на телефоне тоже кто-то есть.

Я, например, сомневаюсь, что интеграция и стоимость этих роботов-официантов окупится в адекватный срок.


Вполне вероятно, но есть два НО:

- стоимость не важна, нужно избавиться от человеческого фактора, от прямых и непрямых затрат. Для владельца капитала это первоочередная задача, а резать косты образом, то почему бы и нет?
- стоимость неизбежно будет падать в результате конкуренции и роста объемов производства.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 17:34

  change_pm написав:
  greenozon написав:
  change_pm написав:Тем более НБУ разрешил уже 100 тыс в год.


це з яких пір 100К?
досі є 50К Євро в рік


Proshu pana
https://bank.gov.ua/news/all/limit-dlya ... -yevro-rik


вах! не знав, дякую за хороші новини!!!

дід Яша дає ґарі! :)

", цифри “50 000” замінити цифрами “100 000”."
https://bank.gov.ua/admin_uploads/law/1 ... 49.pdf?v=4
:mrgreen:
+50грн !
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greenozon
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