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change_pm написав:Цікаво-цікаво...І що той пшек казав, коли нашому православному горло різав?
Ця тема непроста ...нехай історики нею займаються і доносять до нас ту історичну правду. А простий люд повинен пробачити і попросити пробачення...інакше нам з цієї ненависті не вибратися. І супостат пу радий був би щоб Поляк ворогував з Українцем.
В Турции молодые поляки высказывали претензии по поводу Львова как польского города.
change_pm написав:Цікаво-цікаво...І що той пшек казав, коли нашому православному горло різав?
Ця тема непроста ...нехай історики нею займаються і доносять до нас ту історичну правду. А простий люд повинен пробачити і попросити пробачення...інакше нам з цієї ненависті не вибратися. І супостат пу радий був би щоб Поляк ворогував з Українцем.
В Турции молодые поляки высказывали претензии по поводу Львова как польского города.
нехай історики нею займаються і доносять до нас ту історичну правду На мой взгляд, это пораженческая жизненная позиция. А учитывая, что польские политики и, возможно и историки, льют в уши поляков свою правду, такая позиция приведет вас (и нас тоже, если историки этим вопросом только будут заниматься) к поражению. Но учитываю историю Укрианы и наши постійні перегони за незалежність, это есть закономерность. Людям свойственно ценито только то, за что заплачено прилично. Все что достается бесплатно, не ценится.
В Турции молодые поляки высказывали претензии по поводу Львова как польского города Вот это и есть отображение той политики, что ведет польский ПиС. К чему он приведет в случае слабости Украины, думаю не нужно объяснять?
В любом случае, все описаное мною выше Украины мало касалось. Наша отсталая страна никому, кроме путина (для ссср-2) и наших казнокрадов не нужна. Так что тут ручной труд будет в почете до того момента, как в Борисполе свет не погасит "последний" выезжающий.
Ага, а потом еще Китай разработает сверхзвуковой пассажирский. Знаем, проходили. Лет 40-50 назад Не, я ж не спорю, что механизация общепита будет происходить дальше. Роботы кое-как заменяют ресепшн в отелях. Но не уборщиков, организаторов-менеджеров, на телефоне тоже кто-то есть.
Я, например, сомневаюсь, что интеграция и стоимость этих роботов-официантов окупится в адекватный срок.
Вполне вероятно, но есть два НО:
- стоимость не важна, нужно избавиться от человеческого фактора, от прямых и непрямых затрат. Для владельца капитала это первоочередная задача, а резать косты образом, то почему бы и нет? - стоимость неизбежно будет падать в результате конкуренции и роста объемов производства.
Не у понаехов, а у коренных, которые тянут образовательный кредит.
Тут интересный момент. Я живу в городе понаехов коренных Техасцев мало, но в Техасе лучшая ситуация с этим из всех штатов. Из 2х знакомых местных семей одни являются детьми богатых родителей со «старыми деньгами» - проблем не имеют. Вторая семья с двумя детьми экономит сильно и не может позволить себе дом скопив 20% даунпеймента, но при этом платит лиз сравнимый с платежами по моргейджу. Они имеют долг около 90к за обучение. Когда их младшая дочка пойдёт в школу- мать пойдёт работать и они закроют дол за 2-3 года. В целом думаю что проблема больше проявляется вне Техаса, но слегка драматизирована. Откладывание детей- момент который наблюдаю у многих семей в США не в зависимости от рассы и дохода. К стати женщины едят всякие пилюли что б не беременеть, а потом массовые проблемы всплывают с репродукцией. С мужиками аналогичная ситуация, но они жрут всякие бады.