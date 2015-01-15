це з яких пір 100К?
досі є 50К Євро в рік
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 31 гру, 2019 23:53
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 01 січ, 2020 04:28
Додано: Сер 01 січ, 2020 06:28
Proshu pana
Додано: Сер 01 січ, 2020 13:22
В Турции молодые поляки высказывали претензии по поводу Львова как польского города.
Додано: Сер 01 січ, 2020 16:55
нехай історики нею займаються і доносять до нас ту історичну правду
На мой взгляд, это пораженческая жизненная позиция. А учитывая, что польские политики и, возможно и историки, льют в уши поляков свою правду, такая позиция приведет вас (и нас тоже, если историки этим вопросом только будут заниматься) к поражению. Но учитываю историю Укрианы и наши постійні перегони за незалежність, это есть закономерность. Людям свойственно ценито только то, за что заплачено прилично. Все что достается бесплатно, не ценится.
В Турции молодые поляки высказывали претензии по поводу Львова как польского города
Вот это и есть отображение той политики, что ведет польский ПиС. К чему он приведет в случае слабости Украины, думаю не нужно объяснять?
Додано: Сер 01 січ, 2020 17:08
Вполне вероятно, но есть два НО:
- стоимость не важна, нужно избавиться от человеческого фактора, от прямых и непрямых затрат. Для владельца капитала это первоочередная задача, а резать косты образом, то почему бы и нет?
- стоимость неизбежно будет падать в результате конкуренции и роста объемов производства.
Додано: Сер 01 січ, 2020 17:34
вах! не знав, дякую за хороші новини!!!
дід Яша дає ґарі!
", цифри “50 000” замінити цифрами “100 000”."
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 01 січ, 2020 18:50
Понаехал
Можете подтвердить, что именно так обстоят дела с поколением миллениалов?
Не у понаехов, а у коренных, которые тянут образовательный кредит.
Додано: Сер 01 січ, 2020 19:07
Тут интересный момент. Я живу в городе понаехов коренных Техасцев мало, но в Техасе лучшая ситуация с этим из всех штатов. Из 2х знакомых местных семей одни являются детьми богатых родителей со «старыми деньгами» - проблем не имеют. Вторая семья с двумя детьми экономит сильно и не может позволить себе дом скопив 20% даунпеймента, но при этом платит лиз сравнимый с платежами по моргейджу. Они имеют долг около 90к за обучение. Когда их младшая дочка пойдёт в школу- мать пойдёт работать и они закроют дол за 2-3 года.
В целом думаю что проблема больше проявляется вне Техаса, но слегка драматизирована.
Откладывание детей- момент который наблюдаю у многих семей в США не в зависимости от рассы и дохода. К стати женщины едят всякие пилюли что б не беременеть, а потом массовые проблемы всплывают с репродукцией. С мужиками аналогичная ситуация, но они жрут всякие бады.
Додано: Чет 02 січ, 2020 17:17
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Чтобы приумножить свой капитал, надо правильно инвестировать. Каждый понятное дело выбирает тот вариант, который приемлем. Это может быть любая сфера деятельности. Новичкам сложно всегда и везде. Поэтому стоит проконсультироваться со знающими специалистами. Не думали никогда об инвестировании в облигации? Например Фридом Финанс Украина могут вам помочь, условия у них просто хорошие.
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