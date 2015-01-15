Додано: Сер 01 січ, 2020 19:07

change_pm написав: Понаехал



Можете подтвердить, что именно так обстоят дела с поколением миллениалов?

https://www.theatlantic.com/ideas/archi ... source=msn



Не у понаехов, а у коренных, которые тянут образовательный кредит. Можете подтвердить, что именно так обстоят дела с поколением миллениалов?Не у понаехов, а у коренных, которые тянут образовательный кредит.

Тут интересный момент. Я живу в городе понаеховкоренных Техасцев мало, но в Техасе лучшая ситуация с этим из всех штатов. Из 2х знакомых местных семей одни являются детьми богатых родителей со «старыми деньгами» - проблем не имеют. Вторая семья с двумя детьми экономит сильно и не может позволить себе дом скопив 20% даунпеймента, но при этом платит лиз сравнимый с платежами по моргейджу. Они имеют долг около 90к за обучение. Когда их младшая дочка пойдёт в школу- мать пойдёт работать и они закроют дол за 2-3 года.В целом думаю что проблема больше проявляется вне Техаса, но слегка драматизирована.Откладывание детей- момент который наблюдаю у многих семей в США не в зависимости от рассы и дохода. К стати женщины едят всякие пилюли что б не беременеть, а потом массовые проблемы всплывают с репродукцией. С мужиками аналогичная ситуация, но они жрут всякие бады.