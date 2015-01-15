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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 07 січ, 2020 17:55
Цитата:
"После нашего сообщения о концентрации и размещении войск РФ в Беларуси, США отправило самолет-разведчик Boeing RC-135W из авиабазы Mildenhall в Великоритании, для мониторинга западной границы Беларуси. Это первый такой полет за последние полгода."
Интересно, с какой целью происходит концентрация войск?
Цель Украина? Полный аншлюс белорусов? Или может сухопутный коридор в Калиниград с маршброском до Варшавы?
зы. Покой нам только снится
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change_pm
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Додано: Вів 07 січ, 2020 18:13
change_pm написав:Цитата:
"После нашего сообщения о концентрации и размещении войск РФ в Беларуси, США отправило самолет-разведчик Boeing RC-135W из авиабазы Mildenhall в Великоритании, для мониторинга западной границы Беларуси. Это первый такой полет за последние полгода."
Интересно, с какой целью происходит концентрация войск?
Цель Украина? Полный аншлюс белорусов? Или может сухопутный коридор в Калиниград с маршброском до Варшавы?
зы. Покой нам только снится
Это хитрая много ходов очка для снижения цен на недвигу в Полонии.
РОШЕН
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Додано: Вів 07 січ, 2020 18:27
swan forever написав: change_pm написав:Цитата:
"После нашего сообщения о концентрации и размещении войск РФ в Беларуси, США отправило самолет-разведчик Boeing RC-135W из авиабазы Mildenhall в Великоритании, для мониторинга западной границы Беларуси. Это первый такой полет за последние полгода."
Интересно, с какой целью происходит концентрация войск?
Цель Украина? Полный аншлюс белорусов? Или может сухопутный коридор в Калиниград с маршброском до Варшавы?
зы. Покой нам только снится
Это хитрая много ходов очка для снижения цен на недвигу в Полонии.
Ну, учитывая, что недавно Пукин заявлял относительно роли этой самой полонии, то вполне возможно.
А может наши гастрики проплатили ФСБ, чтоб такой движняк возле границы был - для снижения цен на недвигу в Полонии
.
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change_pm
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Додано: Нед 12 січ, 2020 17:43
Ценник на котлованы в ЮК ростет стремительным темпом. Тоже рокета!
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Додано: Нед 12 січ, 2020 18:03
Вот котлован, студия меньше, чем за год отросла на 20 тыс фунтов.
Bridgewater Wharf | Apartments from £139,995
Ссылку на сайт не даю, т.к. не реклама, а загуглить объект все смогут, если интересно.
зы. Мне кажется нужно выходить из налички (без разницы, где она у вас, на депо / в облигациях) в физические активы.
Рост активов выше инфляции, а депозитные ставки давно ниже ее.
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change_pm
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