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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 24252627
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 17:55

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Цитата:
"После нашего сообщения о концентрации и размещении войск РФ в Беларуси, США отправило самолет-разведчик Boeing RC-135W из авиабазы Mildenhall в Великоритании, для мониторинга западной границы Беларуси. Это первый такой полет за последние полгода."

Интересно, с какой целью происходит концентрация войск?
Цель Украина? Полный аншлюс белорусов? Или может сухопутный коридор в Калиниград с маршброском до Варшавы?

зы. Покой нам только снится :(
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 18:13

  change_pm написав:Цитата:
"После нашего сообщения о концентрации и размещении войск РФ в Беларуси, США отправило самолет-разведчик Boeing RC-135W из авиабазы Mildenhall в Великоритании, для мониторинга западной границы Беларуси. Это первый такой полет за последние полгода."

Интересно, с какой целью происходит концентрация войск?
Цель Украина? Полный аншлюс белорусов? Или может сухопутный коридор в Калиниград с маршброском до Варшавы?

зы. Покой нам только снится :(

Это хитрая много ходов очка для снижения цен на недвигу в Полонии.
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 18:27

  swan forever написав:
  change_pm написав:Цитата:
"После нашего сообщения о концентрации и размещении войск РФ в Беларуси, США отправило самолет-разведчик Boeing RC-135W из авиабазы Mildenhall в Великоритании, для мониторинга западной границы Беларуси. Это первый такой полет за последние полгода."

Интересно, с какой целью происходит концентрация войск?
Цель Украина? Полный аншлюс белорусов? Или может сухопутный коридор в Калиниград с маршброском до Варшавы?

зы. Покой нам только снится :(

Это хитрая много ходов очка для снижения цен на недвигу в Полонии.


Ну, учитывая, что недавно Пукин заявлял относительно роли этой самой полонии, то вполне возможно.
А может наши гастрики проплатили ФСБ, чтоб такой движняк возле границы был - для снижения цен на недвигу в Полонии.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 17:43

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Ценник на котлованы в ЮК ростет стремительным темпом. Тоже рокета!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 18:03

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Вот котлован, студия меньше, чем за год отросла на 20 тыс фунтов.
Bridgewater Wharf | Apartments from £139,995

Ссылку на сайт не даю, т.к. не реклама, а загуглить объект все смогут, если интересно.

зы. Мне кажется нужно выходить из налички (без разницы, где она у вас, на депо / в облигациях) в физические активы.
Рост активов выше инфляции, а депозитные ставки давно ниже ее.
change_pm
 
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