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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 24252627
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 17:55

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Цитата:
"После нашего сообщения о концентрации и размещении войск РФ в Беларуси, США отправило самолет-разведчик Boeing RC-135W из авиабазы Mildenhall в Великоритании, для мониторинга западной границы Беларуси. Это первый такой полет за последние полгода."

Интересно, с какой целью происходит концентрация войск?
Цель Украина? Полный аншлюс белорусов? Или может сухопутный коридор в Калиниград с маршброском до Варшавы?

зы. Покой нам только снится :(
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 18:13

  change_pm написав:Цитата:
"После нашего сообщения о концентрации и размещении войск РФ в Беларуси, США отправило самолет-разведчик Boeing RC-135W из авиабазы Mildenhall в Великоритании, для мониторинга западной границы Беларуси. Это первый такой полет за последние полгода."

Интересно, с какой целью происходит концентрация войск?
Цель Украина? Полный аншлюс белорусов? Или может сухопутный коридор в Калиниград с маршброском до Варшавы?

зы. Покой нам только снится :(

Это хитрая много ходов очка для снижения цен на недвигу в Полонии.
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 18:27

  swan forever написав:
  change_pm написав:Цитата:
"После нашего сообщения о концентрации и размещении войск РФ в Беларуси, США отправило самолет-разведчик Boeing RC-135W из авиабазы Mildenhall в Великоритании, для мониторинга западной границы Беларуси. Это первый такой полет за последние полгода."

Интересно, с какой целью происходит концентрация войск?
Цель Украина? Полный аншлюс белорусов? Или может сухопутный коридор в Калиниград с маршброском до Варшавы?

зы. Покой нам только снится :(

Это хитрая много ходов очка для снижения цен на недвигу в Полонии.


Ну, учитывая, что недавно Пукин заявлял относительно роли этой самой полонии, то вполне возможно.
А может наши гастрики проплатили ФСБ, чтоб такой движняк возле границы был - для снижения цен на недвигу в Полонии.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 17:43

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Ценник на котлованы в ЮК ростет стремительным темпом. Тоже рокета!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 18:03

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Вот котлован, студия меньше, чем за год отросла на 20 тыс фунтов.
Bridgewater Wharf | Apartments from £139,995

Ссылку на сайт не даю, т.к. не реклама, а загуглить объект все смогут, если интересно.

зы. Мне кажется нужно выходить из налички (без разницы, где она у вас, на депо / в облигациях) в физические активы.
Рост активов выше инфляции, а депозитные ставки давно ниже ее.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 21:17

Investing in Manchester

"Manchester consistently tops the charts for property growth in the UK. It’s one of the most rapidly expanding economies with an increasing number of regeneration schemes, booming student population, high proportion of young professionals and nearly 24,000 active businesses, all working together to generate optimum buy to let investment conditions.

High demand for rental property has arisen as the population surge continues against a lack of available accommodation, allowing developers to offer high rental returns on properties just like Bridgewater Wharf. This ground-breaking apartment scheme also boasts the best prices on the Manchester market which are set to experience major capital growth. According to recent statistics by Cushman & Wakefield, Manchester should expect a monumental rise in property prices of 57% by the end of 2028."

Я буду в шоке, позитивном конечно, если ценник отрастет на 57%, как прогнозируют. А может же и на больше отрасти :)
change_pm
 
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