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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 25262728
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 21:49

Если 150 фунтов - это аналог Вишляных Тарасов, то сколько же там стоит жилье для обычных трудяг? А-ля Варшавский в Киеве.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 22:01

  Gastarbaiter написав:Если 150 фунтов - это аналог Вишляных Тарасов, то сколько же там стоит жилье для обычных трудяг? А-ля Варшавский в Киеве.


Если новострой, то где-то 100 тыс. Если "тетчеровка" или "черчилька" то и 25, и 35, и 50. Зависит от района. Аналог киевского Варшавского не для обычных трудяг.

Для трудяг - английские "хрущи".
change_pm
 
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