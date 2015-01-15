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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 16 січ, 2020 21:49
Если 150 фунтов - это аналог Вишляных Тарасов, то сколько же там стоит жилье для обычных трудяг? А-ля Варшавский в Киеве.
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Gastarbaiter
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Додано: Чет 16 січ, 2020 22:01
Gastarbaiter написав:
Если 150 фунтов - это аналог Вишляных Тарасов, то сколько же там стоит жилье для обычных трудяг? А-ля Варшавский в Киеве.
Если новострой, то где-то 100 тыс. Если "тетчеровка" или "черчилька" то и 25, и 35, и 50. Зависит от района. Аналог киевского Варшавского не для обычных трудяг.
Для трудяг - английские "хрущи".
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