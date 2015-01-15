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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 25262728
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 21:49

Если 150 фунтов - это аналог Вишляных Тарасов, то сколько же там стоит жилье для обычных трудяг? А-ля Варшавский в Киеве.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 22:01

  Gastarbaiter написав:Если 150 фунтов - это аналог Вишляных Тарасов, то сколько же там стоит жилье для обычных трудяг? А-ля Варшавский в Киеве.


Если новострой, то где-то 100 тыс. Если "тетчеровка" или "черчилька" то и 25, и 35, и 50. Зависит от района. Аналог киевского Варшавского не для обычных трудяг.

Для трудяг - английские "хрущи".
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 12:38

Налоги в Англии

В Англии ставка налога дифференцирована - от 0% до 45%. Ссылка: https://www.gov.uk/income-tax-rates

Т.е. если ты, среднестатистический чувачок со средней в 35 тыс фунтов, ты платишь 0% от 12 500, и 20% от разницы = 4500. Чистыми 31.5 тыс фунтов в год. ​

Какие еще отчисления с дохода не знаю, т.к. этим вопросом не интересовался и жить в Англии мне не интересно. ​
Интересно выстроить систему, при которой платится минимум налогов, а деньги тратятся в более дешевых юристдикциях.

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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 20:30

На пенсию

Раз подняли такую тему в соседней ветке, то интересно, сколько нужно получать пассивного дохода, чтобы выйти на пенсию?

Мое имхо - это где-то от 30 тыс баксов в год, чтобы можно было позволить себе многое и особо не экономить. Например, не только поездки в Египет/Турцию, но и на недели 2-3 поездку по Азии или Африке раз в год.

Понятно, что чем больше денег, тем лучше. Но все-таки хочется найти золотую середину.

Например, в Англии чтобы получать эти 30 тыс долларов, то нужно вложить в недвижимость 375 тыс баксов. Для среднестатистического форумчанина с финансов.юа, вполне посильная сумма лет за 10, имхо :)
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