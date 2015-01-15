Додано: Суб 18 січ, 2020 20:30

Раз подняли такую тему в соседней ветке, то интересно, сколько нужно получать пассивного дохода, чтобы выйти на пенсию?Мое имхо - это где-то от 30 тыс баксов в год, чтобы можно было позволить себе многое и особо не экономить. Например, не только поездки в Египет/Турцию, но и на недели 2-3 поездку по Азии или Африке раз в год.Понятно, что чем больше денег, тем лучше. Но все-таки хочется найти золотую середину.Например, в Англии чтобы получать эти 30 тыс долларов, то нужно вложить в недвижимость 375 тыс баксов. Для среднестатистического форумчанина с финансов.юа, вполне посильная сумма лет за 10, имхо