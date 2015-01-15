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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 16 січ, 2020 21:49
Если 150 фунтов - это аналог Вишляных Тарасов, то сколько же там стоит жилье для обычных трудяг? А-ля Варшавский в Киеве.
Додано: Чет 16 січ, 2020 22:01
Если новострой, то где-то 100 тыс. Если "тетчеровка" или "черчилька" то и 25, и 35, и 50. Зависит от района. Аналог киевского Варшавского не для обычных трудяг.
Для трудяг - английские "хрущи".
Додано: П'ят 17 січ, 2020 12:38
Налоги в Англии
В Англии ставка налога дифференцирована - от 0% до 45%. Ссылка:
Т.е. если ты, среднестатистический чувачок со средней в 35 тыс фунтов, ты платишь 0% от 12 500, и 20% от разницы = 4500. Чистыми 31.5 тыс фунтов в год.
Какие еще отчисления с дохода не знаю, т.к. этим вопросом не интересовался и жить в Англии мне не интересно.
Интересно выстроить систему, при которой платится минимум налогов, а деньги тратятся в более дешевых юристдикциях.
Додано: Суб 18 січ, 2020 20:30
На пенсию
Раз подняли такую тему в соседней ветке, то интересно, сколько нужно получать пассивного дохода, чтобы выйти на пенсию?
Мое имхо - это где-то от 30 тыс баксов в год, чтобы можно было позволить себе многое и особо не экономить. Например, не только поездки в Египет/Турцию, но и на недели 2-3 поездку по Азии или Африке раз в год.
Понятно, что чем больше денег, тем лучше. Но все-таки хочется найти золотую середину.
Например, в Англии чтобы получать эти 30 тыс долларов, то нужно вложить в недвижимость 375 тыс баксов. Для среднестатистического форумчанина с финансов.юа, вполне посильная сумма лет за 10, имхо
Додано: Нед 19 січ, 2020 18:53
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Нашел на просторах интернета, как наш нарот в Польше на недвиге злотувки косит. Лююимая тема долярчика
Такой вот Бизнес в Польше / Из Трех Квартир - Двенадцать Мини-Студий ПОД СДАЧУ / Все Подробности
Додано: Нед 19 січ, 2020 22:08
У мну сосед во Вроцлаве, в чем -то похожем живет.Из трехкомнатной квартиры сделали три кавалерки. Платит 2200зл/мес.
Додано: Пон 20 січ, 2020 00:05
Блин, что за цены? Даже 1300 из видео - овердохрена за такую конуру на окраине. 2200 - это вообще какой-то космос. У нас в Кракове в аналогичных районах сдаются двушки по 2000. Полноценная студия в 30 квадратов за 1500-1600. Сам снимаю двушку в 50 квадратов за 1500 (правда район отдаленный).
Додано: Пон 20 січ, 2020 06:34
Мне не понаслышке такое знакомо по Катовицам. Честно говорят, мне такие кейсы интересны с моральной стороны. Я понимаю, что с доходностью там все в порядке, можно рубить от 10% чистыми запросто, что для Польши вери гуууд!
Вопрос, как надолго хватит терпения соседей видеть много новых "лиц" и как быстро вот такой "хостел" прикроется местной властью. Это у нас некуда жаловаться, а в Польше я уверен, есть куда. Или я ошибаюсь???
Додано: Пон 20 січ, 2020 06:37
Это просто ваш лендлорд не "прохаванный" украинец, а порядочный пшек. Узнал бы он, что свои 50 квадратов можно поделить на 3 студии и с каждой рубить по 1000-1200 злотых, удержался бы? Вот в чем вопрос?
Додано: Пон 20 січ, 2020 06:43
Эту ссылку продвигает Вроцлаское агенстов недвижимости, я на них в мордокниге подписан. Мне реально интересно, насколько вот такое законно в РП? Потому как прибыльность гуд, но если вдруг что, можно жестко встрять в незнакомой стране.
Например, в Англии такое понятие есть - доходный дом, и там никто из соседей не будет жаловаться, что другой сосед хостел устрол, т.к. там весь дом - большой хостел.
Мое имхо, такая инвестиция в РП для пассивного дохода не подходит в связи с большими рисками.
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