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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 26272829
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 07:07

  Gastarbaiter написав:
  Bolt написав:
  change_pm написав:Нашел на просторах интернета, как наш нарот в Польше на недвиге злотувки косит. Лююимая тема долярчика :)

Такой вот Бизнес в Польше / Из Трех Квартир - Двенадцать Мини-Студий ПОД СДАЧУ / Все Подробности
https://www.youtube.com/watch?v=L3teqKi ... Kp5VyfrXe0

У мну сосед во Вроцлаве, в чем -то похожем живет.Из трехкомнатной квартиры сделали три кавалерки. Платит 2200зл/мес.

Блин, что за цены? Даже 1300 из видео - овердохрена за такую конуру на окраине. 2200 - это вообще какой-то космос. У нас в Кракове в аналогичных районах сдаются двушки по 2000. Полноценная студия в 30 квадратов за 1500-1600. Сам снимаю двушку в 50 квадратов за 1500 (правда район отдаленный).

Акурту аби що писати. Порівняльний аналіз - то його слабке місце.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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