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У мну сосед во Вроцлаве, в чем -то похожем живет.Из трехкомнатной квартиры сделали три кавалерки. Платит 2200зл/мес.
Блин, что за цены? Даже 1300 из видео - овердохрена за такую конуру на окраине. 2200 - это вообще какой-то космос. У нас в Кракове в аналогичных районах сдаются двушки по 2000. Полноценная студия в 30 квадратов за 1500-1600. Сам снимаю двушку в 50 квадратов за 1500 (правда район отдаленный).
Акурту аби що писати. Порівняльний аналіз - то його слабке місце.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців