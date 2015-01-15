RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 26272829
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 07:07

  Gastarbaiter написав:
  Bolt написав:
  change_pm написав:Нашел на просторах интернета, как наш нарот в Польше на недвиге злотувки косит. Лююимая тема долярчика :)

Такой вот Бизнес в Польше / Из Трех Квартир - Двенадцать Мини-Студий ПОД СДАЧУ / Все Подробности
https://www.youtube.com/watch?v=L3teqKi ... Kp5VyfrXe0

У мну сосед во Вроцлаве, в чем -то похожем живет.Из трехкомнатной квартиры сделали три кавалерки. Платит 2200зл/мес.

Блин, что за цены? Даже 1300 из видео - овердохрена за такую конуру на окраине. 2200 - это вообще какой-то космос. У нас в Кракове в аналогичных районах сдаются двушки по 2000. Полноценная студия в 30 квадратов за 1500-1600. Сам снимаю двушку в 50 квадратов за 1500 (правда район отдаленный).

Акурту аби що писати. Порівняльний аналіз - то його слабке місце.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20910
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1167 раз.
Подякували: 2157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 08:17

  change_pm написав:Вопрос, как надолго хватит терпения соседей видеть много новых "лиц" и как быстро вот такой "хостел" прикроется местной властью. Это у нас некуда жаловаться, а в Польше я уверен, есть куда. Или я ошибаюсь???

К сожалению, высока вероятность, что соседи лососнут тунца в случае чего. Например, напротив моей предыдущей квартиры жили какие-то студенты, регулярно устраивали дискотеки до ночи. Похоже, никого из их соседей это не раздражало. Недавно напротив уже настоящей квартиры студенты устроили караоке до утра. Орали так, что слышал весь двор. Но, похоже, я был единственный, кому это мешало. По крайней мере, больше никто к ним не выходил.
Как и в Украине, полиция не слишком может (и хочет) что-то делать в таких случаях.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 1197
З нами з: 26.02.18
Подякував: 294 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 26272829
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: jump, thirdeye і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 472, 473, 474
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
4732 468231
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 січ, 2020 21:40
fis
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість 1 ... 521, 522, 523
akurt » П'ят 06 кві, 2018 20:50
5220 601812
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 січ, 2020 12:13
Мизантрóп
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 20, 21, 22
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
216 73680
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 січ, 2020 19:25
shapo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.