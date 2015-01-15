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У мну сосед во Вроцлаве, в чем -то похожем живет.Из трехкомнатной квартиры сделали три кавалерки. Платит 2200зл/мес.
Блин, что за цены? Даже 1300 из видео - овердохрена за такую конуру на окраине. 2200 - это вообще какой-то космос. У нас в Кракове в аналогичных районах сдаются двушки по 2000. Полноценная студия в 30 квадратов за 1500-1600. Сам снимаю двушку в 50 квадратов за 1500 (правда район отдаленный).
Акурту аби що писати. Порівняльний аналіз - то його слабке місце.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
change_pm написав:Вопрос, как надолго хватит терпения соседей видеть много новых "лиц" и как быстро вот такой "хостел" прикроется местной властью. Это у нас некуда жаловаться, а в Польше я уверен, есть куда. Или я ошибаюсь???
К сожалению, высока вероятность, что соседи лососнут тунца в случае чего. Например, напротив моей предыдущей квартиры жили какие-то студенты, регулярно устраивали дискотеки до ночи. Похоже, никого из их соседей это не раздражало. Недавно напротив уже настоящей квартиры студенты устроили караоке до утра. Орали так, что слышал весь двор. Но, похоже, я был единственный, кому это мешало. По крайней мере, больше никто к ним не выходил. Как и в Украине, полиция не слишком может (и хочет) что-то делать в таких случаях.