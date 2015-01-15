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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 26272829
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 08:17

  change_pm написав:Вопрос, как надолго хватит терпения соседей видеть много новых "лиц" и как быстро вот такой "хостел" прикроется местной властью. Это у нас некуда жаловаться, а в Польше я уверен, есть куда. Или я ошибаюсь???

К сожалению, высока вероятность, что соседи лососнут тунца в случае чего. Например, напротив моей предыдущей квартиры жили какие-то студенты, регулярно устраивали дискотеки до ночи. Похоже, никого из их соседей это не раздражало. Недавно напротив уже настоящей квартиры студенты устроили караоке до утра. Орали так, что слышал весь двор. Но, похоже, я был единственный, кому это мешало. По крайней мере, больше никто к ним не выходил.
Как и в Украине, полиция не слишком может (и хочет) что-то делать в таких случаях.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 06:55

О налоговом периоде

В Англии очень интересный налоговый период, который не совпадает с календарным годом (((( увы, увы!
Налоговый год начинается 5 апреля текущего года и заканчивается 6 апреля следующего. Для "нашего" человека голову можно сломать таким подходом.

Сложно правильно посчитать годовую доходность. Вопрос, как правильно ее считать не для подачи налового отчета? Календарно или по английски?

Но кроме необычности и сложности в подсчетах, есть и приятные вещи. Например, сроки подачи налогового отчета:
- если вы подаете бумажную версию, тогда нужно ее подать до 31 октября текущего года за предыдущий,
- можно подавать онлайн, тогда срок подачи 31 января следующего года.

Я бы сказал, что такие условия - просто класс!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 12:44

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Чтобы приумножить свой капитал, надо правильно инвестировать. Каждый понятное дело выбирает тот вариант, который приемлем. Это может быть любая сфера деятельности. Новичкам сложно всегда и везде. Поэтому стоит проконсультироваться со знающими специалистами. Не думали никогда об инвестировании в облигации? Например Фридом Финанс Украина могут вам помочь, условия у них просто хорошие.
KitTinov
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 18:37

KitTinov
Интересно, ты бот? Ну, тот который чат бот?
change_pm
 
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