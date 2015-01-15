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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 26272829
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 08:17

  change_pm написав:Вопрос, как надолго хватит терпения соседей видеть много новых "лиц" и как быстро вот такой "хостел" прикроется местной властью. Это у нас некуда жаловаться, а в Польше я уверен, есть куда. Или я ошибаюсь???

К сожалению, высока вероятность, что соседи лососнут тунца в случае чего. Например, напротив моей предыдущей квартиры жили какие-то студенты, регулярно устраивали дискотеки до ночи. Похоже, никого из их соседей это не раздражало. Недавно напротив уже настоящей квартиры студенты устроили караоке до утра. Орали так, что слышал весь двор. Но, похоже, я был единственный, кому это мешало. По крайней мере, больше никто к ним не выходил.
Как и в Украине, полиция не слишком может (и хочет) что-то делать в таких случаях.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 06:55

О налоговом периоде

В Англии очень интересный налоговый период, который не совпадает с календарным годом (((( увы, увы!
Налоговый год начинается 5 апреля текущего года и заканчивается 6 апреля следующего. Для "нашего" человека голову можно сломать таким подходом.

Сложно правильно посчитать годовую доходность. Вопрос, как правильно ее считать не для подачи налового отчета? Календарно или по английски?

Но кроме необычности и сложности в подсчетах, есть и приятные вещи. Например, сроки подачи налогового отчета:
- если вы подаете бумажную версию, тогда нужно ее подать до 31 октября текущего года за предыдущий,
- можно подавать онлайн, тогда срок подачи 31 января следующего года.

Я бы сказал, что такие условия - просто класс!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 12:11

  change_pm написав:Кстати, можно смотреть прогресс реконструкции гостиницы, которая должна генерить 10% чистыми, вот по ссылке:

https://thebaltichotelliverpool.com/progress-updates/


Можно сообщить публике, что девелопер выполняет взятые обещания. Гостиница строится, к лету должна открыться. Те, кто оплатил 100% стоимости сразу, получают свои 10% годовых в конце января (по формуле: цена покупки*10%/4 = раз в квартал 2.5%).

Если кто еще думает, возможно (данные на декабрь) у девелопера осталась одна-две комнаты по цене 60 тыс фунтов.
Доход до 12.5 тыс фунтов в Англии не оподатковуется.
Думай.те :)
change_pm
 
Повідомлень: 765
З нами з: 03.02.16
Подякував: 13 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 12:17

  change_pm написав:
  change_pm написав:Кстати, можно смотреть прогресс реконструкции гостиницы, которая должна генерить 10% чистыми, вот по ссылке:

https://thebaltichotelliverpool.com/progress-updates/


Можно сообщить публике, что девелопер выполняет взятые обещания. Гостиница строится, к лету должна открыться. Те, кто оплатил 100% стоимости сразу, получают свои 10% годовых в конце января (по формуле: цена покупки*10%/4 = раз в квартал 2.5%).

Если кто еще думает, возможно (данные на декабрь) у девелопера осталась одна-две комнаты по цене 60 тыс фунтов.
Доход до 12.5 тыс фунтов в Англии не оподатковуется.
Думай.те :)

Семеныч,нада брать :!:
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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  #<1 ... 26272829
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