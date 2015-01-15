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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 27282930
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 14:31

Мизантрóп

Прекращай хамить, ты не у себя дома. Следующее сообщение будет для тебя.
Читай ниже.
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 14:33

О хамстве в сети

Провал в образовании выкинул в Сеть целую кучу необразованного быдла, которое хамит на каждом шагу.
Они делают это только потому, что считают что законы Улицы недействительны для Сети или Улица и её правила не смогут найти хама.
Разочарую хамло. Как правило - смогут. Просто не всегда хотят.

Быть анонимом в сети - могут в наше время только избранные или ололо. Но сама избранность подразумевает или высокое образование или навыки или культуруили такую высоту, с высоты которой хамло - микроб.. Крупный хакер или программист, айтишник или специалист по умолчанию не может быть бы***. Как правило это пусть и странный, но вежливый и высокообразованный человек. И не имеющий времени на хамство или оскорбления, тем более в сети. Мало того - эти люди как правило носят в себе некоторые в том числе и моральные принципы, которые не позволяют им влезать в жизни других людей.

Хамство в сети исходит от де*** и долбоёбов, не знающих элементарного и пропускавших необходимые уроки как на улице, так и в школах и семьях. Я не знаю, что было причиной пропуска. Может чрезмерный онанизм....

больше тут https://artemdragunov.livejournal.com/6565047.html
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 11:01

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Немного статистики с английского РН:
- картинка ниже - поведение цены среднестатистического обьекта недвижимости в ЮК и некоторых других городах с 2007 по 2019. Видим интересное, ценник был ниже пика 2007 года с августа 2008 по август 2013 года, после чего начался рост.
Примечательно, что цены в Ливерпуле вернулись к докризистным, а в Манчестере, например, выше на 20% и продолжают рост.

Зображення

- следующая картинка, соотношение цен с уровнем 2007 года + зарплаты.
Видим рост в Лондоне в 60% по сравнению с предыдущим пиком, и рост в 8 английских городах, соотносимый с ростом зарплаты. Можно сказать, что рост цен в этих городах обьективен, соотносимый с ростом зарплат.
Зображення

- ну, и на десерт, картинка 3, стоимость усредненной недвиги по городам, и изменение цены по сравнению с 2018, началом 2019 гг.
Зображення

Данные отсюда, если кого интересует источник: https://www.hometrack.com/uk/insight/uk ... ies-index/
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 13:10

Делал подобный анализ по Варшаве. Цены в злотых только-только перевалили за уровень 2008. Но, с учетом последующей девальвации злотого и укрепления доллара относительно евро в последние месяцы, в долларах остаются на уровне 60-70% от пика. Средняя зарплата выросла процентов на 30. Т.е., по идее, жилье стало намного доступнее.
При этом уже год пишут, что рынок перегрет, 50% берут под аренду, рекордные объемы строительства нового жилья. В ближайшие месяцы ожидают, что пузырик лопнет.
Gastarbaiter
 
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