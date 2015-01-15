Додано: Суб 25 січ, 2020 14:33

Провал в образовании выкинул в Сеть целую кучу необразованного быдла, которое хамит на каждом шагу.Они делают это только потому, что считают что законы Улицы недействительны для Сети или Улица и её правила не смогут найти хама.Разочарую хамло. Как правило - смогут. Просто не всегда хотят.Быть анонимом в сети - могут в наше время только избранные или ололо. Но сама избранность подразумевает или высокое образование или навыки или культуруили такую высоту, с высоты которой хамло - микроб.. Крупный хакер или программист, айтишник или специалист по умолчанию не может быть бы***. Как правило это пусть и странный, но вежливый и высокообразованный человек. И не имеющий времени на хамство или оскорбления, тем более в сети. Мало того - эти люди как правило носят в себе некоторые в том числе и моральные принципы, которые не позволяют им влезать в жизни других людей.Хамство в сети исходит от де*** и долбоёбов, не знающих элементарного и пропускавших необходимые уроки как на улице, так и в школах и семьях. Я не знаю, что было причиной пропуска. Может чрезмерный онанизм....больше тут