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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 28293031
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 20:01

  airmax78 написав:Как это можно смотреть? Какое-то краткое содержание на 1.5 минуты есть?


Друг понаеха тоже видимо инженегр, откуда им знать, шо такое UX и как его едят?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 20:02

  airmax78 написав:Как это можно смотреть? Какое-то краткое содержание на 1.5 минуты есть?

Лотерейщик получил путевку в жизнь. Выиграл гринкарту. Имел хорошую работу в IT в Украине, но бросил все и уехал за мечтой. В итоге попал в мертвый сезон поиска работы, найти не может и уже думает, что быть дальнобоем в США более интересно чем техлидом в Днепре(привет Флаю)... на самом деле посмотреть однозначно стоит тем, кто думает что вне Укрины рай...
Как человек имевший,скорее всего, овер 3к в месяц в Днепре, через несколько месяцев начинает скупатся в магазине, где пропродают секонд хенд и вещи умерщих людей... Как ломает переезд. Как формируется характер эмигранта.
Стоит посмотреть эту драму и делать выводы.
Востаннє редагувалось Понаехал в Нед 26 січ, 2020 20:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 20:04

  change_pm написав:
  airmax78 написав:Как это можно смотреть? Какое-то краткое содержание на 1.5 минуты есть?


Друг понаеха тоже видимо инженегр, откуда им знать, шо такое UX и как его едят?

он не имеет языка что б поступить в UX/UI и там вообще-то 24 недели... да и билжайшие класы только с Апреля. так что ненадо вые... :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлень: 3633
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 20:21

  Понаехал написав:
  airmax78 написав:Как это можно смотреть? Какое-то краткое содержание на 1.5 минуты есть?

Лотерейщик получил путевку в жизнь. Выиграл гринкарту. Имел хорошую работу в IT в Украине, но бросил все и уехал за мечтой. В итоге попал в мертвый сезон поиска работы, найти не может и уже думает, что быть дальнобоем в США более интересно чем техлидом в Днепре(привет Флаю)... на самом деле посмотреть однозначно стоит тем, кто думает что вне Укрины рай...
Как человек имевший,скорее всего, овер 3к в месяц в Днепре, через несколько месяцев начинает скупатся в магазине, где пропродают секонд хенд и вещи умерщих людей... Как ломает переезд. Как формируется характер эмигранта.
Стоит посмотреть эту драму и делать выводы.


Сейчас напишу и плюсану за UX (за Макса).

Считаю, Трамп прав, нафиг такие иммигранты в Штатах.

Честно будет так, выиграл гринку, покажи 100к баксов в ликвидной форме и велком ту ЮСА. Нема 100к баксов, некст.

А то понаедут и плачут, шо шото не так. Никто их там не ждет, и вообще, дома мамин борщ.
change_pm
 
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  #<1 ... 28293031
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