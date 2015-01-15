Додано: Пон 27 січ, 2020 03:55

Понаехал написав: airmax78 написав: Как это можно смотреть? Какое-то краткое содержание на 1.5 минуты есть? Как это можно смотреть? Какое-то краткое содержание на 1.5 минуты есть?

Лотерейщик получил путевку в жизнь. Выиграл гринкарту. Имел хорошую работу в IT в Украине, но бросил все и уехал за мечтой. В итоге попал в мертвый сезон поиска работы, найти не может и уже думает, что быть дальнобоем в США более интересно чем техлидом в Днепре(привет Флаю)... на самом деле посмотреть однозначно стоит тем, кто думает что вне Укрины рай...

Как человек имевший,скорее всего, овер 3к в месяц в Днепре, через несколько месяцев начинает скупатся в магазине, где пропродают секонд хенд и вещи умерщих людей... Как ломает переезд. Как формируется характер эмигранта.

Стоит посмотреть эту драму и делать выводы. Лотерейщик получил путевку в жизнь. Выиграл гринкарту. Имел хорошую работу в IT в Украине, но бросил все и уехал за мечтой. В итоге попал в мертвый сезон поиска работы, найти не может и уже думает, что быть дальнобоем в США более интересно чем техлидом в Днепре(привет Флаю)... на самом деле посмотреть однозначно стоит тем, кто думает что вне Укрины рай...Как человек имевший,скорее всего, овер 3к в месяц в Днепре, через несколько месяцев начинает скупатся в магазине, где пропродают секонд хенд и вещи умерщих людей... Как ломает переезд. Как формируется характер эмигранта.Стоит посмотреть эту драму и делать выводы.

ой, блин, нормальная история. миллионы прошли через подобное и миллионы еще пройдут. не он первый и не он последний.и только единицы возвращаются.сидеть на даже 3к (что скорей всего потолок и вопрос когда это закончится) в Днепре с деградирующей медициной и образованием или пытаться формировать другое будущее для себя и своей семьи.не совсем понял где он. может ошибка в выборе пункта назначения - хз. знакомые недавно уехали в НЙ. молодая пара, пока детей нет. он - тоже где-то возле ай-ти. она- бухгалтер или что-то типа того. она устроилась на минималку (в НЙ это 15 баксов в час брутто) на простую офисную работу, он пошел на курсы перепрофилировать свой ай-ти и параллельно пошел работать электриком на 24 бакса в час. То есть, семья имеет порядка 7 куе в месяц из которых чуть больше штуки отдает за рент. транспорт и едьба - ну 500-700 на двоих от силы. и это только старт, они еще летом были в Украине.Если корону оставлять в Украине, то работу найти не такая уж проблема. Миллионы нелегалов работают за кэшак, мечтая о гринке и разрешении на работу.