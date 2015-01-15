Друг понаеха тоже видимо инженегр, откуда им знать, шо такое UX и как его едят?
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Додано: Нед 26 січ, 2020 20:01
Додано: Нед 26 січ, 2020 20:02
Лотерейщик получил путевку в жизнь. Выиграл гринкарту. Имел хорошую работу в IT в Украине, но бросил все и уехал за мечтой. В итоге попал в мертвый сезон поиска работы, найти не может и уже думает, что быть дальнобоем в США более интересно чем техлидом в Днепре(привет Флаю)... на самом деле посмотреть однозначно стоит тем, кто думает что вне Укрины рай...
Как человек имевший,скорее всего, овер 3к в месяц в Днепре, через несколько месяцев начинает скупатся в магазине, где пропродают секонд хенд и вещи умерщих людей... Как ломает переезд. Как формируется характер эмигранта.
Стоит посмотреть эту драму и делать выводы.
Востаннє редагувалось Понаехал в Нед 26 січ, 2020 20:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 26 січ, 2020 20:04
он не имеет языка что б поступить в UX/UI и там вообще-то 24 недели... да и билжайшие класы только с Апреля. так что ненадо вые...
Додано: Нед 26 січ, 2020 20:21
Сейчас напишу и плюсану за UX (за Макса).
Считаю, Трамп прав, нафиг такие иммигранты в Штатах.
Честно будет так, выиграл гринку, покажи 100к баксов в ликвидной форме и велком ту ЮСА. Нема 100к баксов, некст.
А то понаедут и плачут, шо шото не так. Никто их там не ждет, и вообще, дома мамин борщ.
Додано: Нед 26 січ, 2020 20:33
О, ну это другое дело. А то там столько пустого трепа, шо капец.
Додано: Нед 26 січ, 2020 20:35
Додано: Пон 27 січ, 2020 03:55
ой, блин, нормальная история. миллионы прошли через подобное и миллионы еще пройдут. не он первый и не он последний.
и только единицы возвращаются.
сидеть на даже 3к (что скорей всего потолок и вопрос когда это закончится) в Днепре с деградирующей медициной и образованием или пытаться формировать другое будущее для себя и своей семьи.
не совсем понял где он. может ошибка в выборе пункта назначения - хз. знакомые недавно уехали в НЙ. молодая пара, пока детей нет. он - тоже где-то возле ай-ти. она- бухгалтер или что-то типа того. она устроилась на минималку (в НЙ это 15 баксов в час брутто) на простую офисную работу, он пошел на курсы перепрофилировать свой ай-ти и параллельно пошел работать электриком на 24 бакса в час. То есть, семья имеет порядка 7 куе в месяц из которых чуть больше штуки отдает за рент. транспорт и едьба - ну 500-700 на двоих от силы. и это только старт, они еще летом были в Украине.
Если корону оставлять в Украине, то работу найти не такая уж проблема. Миллионы нелегалов работают за кэшак, мечтая о гринке и разрешении на работу.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
Додано: Пон 27 січ, 2020 05:36
я со всем согласен на 100%, но как раз редко можно наблюдать все это в онлайне. а тут запасаемся попкорном и смотрим
в Остине. Техас. А паре миль от меня живет.
Додано: Пон 27 січ, 2020 06:07
По моему глубокому убеждению,украинские ай-тишники кроме того что дешевые, не имеют на мировом рынке особых преимуществ. Это касается по большому счету почти всех специальностей, а не только ай-ти. Поэтому, у чувака есть 2 пути - или забыть про ай-ти и искать для начала простую работу, которая будет приносить деньги или пойти учиться в США местным стандартам и получить местную "бамашку" или совместить оба варианта.
Если забить на ай-ти, то самое лучшее место для старта - НЙ: самая высокая минималка, работы навалом, все вокруг такие-же понаехи (это форма речи, а не намек:))) и нормально смотрят, что кто-бы то ни было с каким-бы не был доамериканским бэкграундом, делает то, что в Украине и не стал-бы думать. Опять-же, в НЙ машина не нужна (даже вредна), а это лишние затраты для ньюкамера.Вообще чувак немного перепутал эмиграцию с турпоездкой и понимание приходит немного запоздало. А если позволить себе сходу слишком много, то потом очень трудно семью впихнуть в намного более скромные стандарты.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
Додано: Пон 27 січ, 2020 07:00
2 investorkiev
Вы спрашивали о 15% в Штатах. Могу рассказать. 15% получится, а может даже и больше, если самому управлять недвигой, т.е. превратить это в ненапряжный, но все-же труд.
Я вам примеду пример недвиги в Огайо, я этот кейс уже упоминал на этой векте. Куплено было за 35 тыс баксов, приносит гряными сейчас чуть больше 8 тыс в год. Чистыми (после всех затрат и налогов) за 2019 получилось 12%. В среднем за время владения - 11% в год.
На форекложе, т.е. аукционе такое (до ремонта) можно было купить и за 15-20 тыс. Но этим нужно заниматься + иметь, того кто приведет в божеский вид.
Как один обьект - это "баловство", а если сделать бизнес из этого, то очень даже и неплохо. Можно иметь портфель недвиги в Штатах, свою управляющую компанию, а жить где-то в Мексике или Белизе.
зы. Если бы я нашел соинвестора (ну, чтобы портфель можно было по продажной стоимости лет за 5 довести до 500 тыс - 1 млн), то возможно бы занялся таким бизнесом. Но из моего жизненного опыта, случаев "кидка" в Штатах предостаточно, поэтому я такого соинвестора активно и не ищу.
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