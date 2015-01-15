Додано: Пон 27 січ, 2020 07:28

Понаехал написав: change_pm написав: Честно будет так, выиграл гринку, покажи 100к баксов в ликвидной форме и велком ту ЮСА. Нема 100к баксов, некст.



А то понаедут и плачут, шо шото не так. Никто их там не ждет, и вообще, дома мамин борщ. Честно будет так, выиграл гринку, покажи 100к баксов в ликвидной форме и велком ту ЮСА. Нема 100к баксов, некст.А то понаедут и плачут, шо шото не так. Никто их там не ждет, и вообще, дома мамин борщ.

я частично согласен я частично согласен

Это хлопец еще не узнал, что ему теперь всю жизнь придется налоги анклу Сэму башлять, даже если они в Украине (или еще в каком Таиланде) заработаны. Еще ни одну налоговую декларацию не подал, к врачу американскому без страховнки не попал. Место не то выбрал для перезда (thanks to Ponaehal)Короче оказался неготов. Занял мое или айрмаксово место. А мы так хотели, так старались каждый год получить эти замечательную зеленую визу. Не скажу за всю Одессу, но в связи с вышеназваными принципами налогообложения, я больше не хочу.Ну, до тех пор, пока первональный миллиард зимбабвийских баксов не наколочу. Потом подумаю, куда рвануть.Вот смотрите, чисто арифметика. Средняя зп. в Аравии 80-120 тыс баксов, налогов 0, но налоги в Штатах на данную сумму до 40%? В некоторых странах налоги еще выше.За 10 лет сумма уплаченных налогов легко достигает 500 тыс баксов. Нафиг нужно? Лучше эту сумму, вкладывать в недвигу. Лет за 10-15 можно построить нормальный портфель и на пенсию.зы. А есть люди, кототрый зарабатывают от 15 тыс баксов в месяц, я таких часто вижу в HSBC Premier (посмотрите какие, например, требования по з.п. в Аравии, чтобы иметь счет Premier). Там вообще сумма экономии на налогах за 10 лет может составить миллион баксов.Так нафиг такие Штаты нужны??? Штаты для нищебродов!