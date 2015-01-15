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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 29303132
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 07:28

  Понаехал написав:
  change_pm написав:Честно будет так, выиграл гринку, покажи 100к баксов в ликвидной форме и велком ту ЮСА. Нема 100к баксов, некст.

А то понаедут и плачут, шо шото не так. Никто их там не ждет, и вообще, дома мамин борщ.

я частично согласен


Это хлопец еще не узнал, что ему теперь всю жизнь придется налоги анклу Сэму башлять, даже если они в Украине (или еще в каком Таиланде) заработаны. Еще ни одну налоговую декларацию не подал, к врачу американскому без страховнки не попал. Место не то выбрал для перезда (thanks to Ponaehal)

Короче оказался неготов. Занял мое или айрмаксово место. А мы так хотели, так старались каждый год получить эти замечательную зеленую визу. Не скажу за всю Одессу, но в связи с вышеназваными принципами налогообложения, я больше не хочу.
Ну, до тех пор, пока первональный миллиард зимбабвийских баксов не наколочу. Потом подумаю, куда рвануть.

Вот смотрите, чисто арифметика. Средняя зп. в Аравии 80-120 тыс баксов, налогов 0, но налоги в Штатах на данную сумму до 40%? В некоторых странах налоги еще выше.

За 10 лет сумма уплаченных налогов легко достигает 500 тыс баксов. Нафиг нужно? Лучше эту сумму, вкладывать в недвигу. Лет за 10-15 можно построить нормальный портфель и на пенсию.

зы. А есть люди, кототрый зарабатывают от 15 тыс баксов в месяц, я таких часто вижу в HSBC Premier (посмотрите какие, например, требования по з.п. в Аравии, чтобы иметь счет Premier). Там вообще сумма экономии на налогах за 10 лет может составить миллион баксов.

Так нафиг такие Штаты нужны??? Штаты для нищебродов! :D
change_pm
 
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