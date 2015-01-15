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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 28293031
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 20:33

  Понаехал написав:
  airmax78 написав:Как это можно смотреть? Какое-то краткое содержание на 1.5 минуты есть?

Лотерейщик получил путевку в жизнь. Выиграл гринкарту. Имел хорошую работу в IT в Украине, но бросил все и уехал за мечтой. В итоге попал в мертвый сезон поиска работы, найти не может и уже думает, что быть дальнобоем в США более интересно чем техлидом в Днепре(привет Флаю)... на самом деле посмотреть однозначно стоит тем, кто думает что вне Укрины рай...
Как человек имевший,скорее всего, овер 3к в месяц в Днепре, через несколько месяцев начинает скупатся в магазине, где пропродают секонд хенд и вещи умерщих людей... Как ломает переезд. Как формируется характер эмигранта.
Стоит посмотреть эту драму и делать выводы.

О, ну это другое дело. А то там столько пустого трепа, шо капец.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 20:35

  change_pm написав:Честно будет так, выиграл гринку, покажи 100к баксов в ликвидной форме и велком ту ЮСА. Нема 100к баксов, некст.

А то понаедут и плачут, шо шото не так. Никто их там не ждет, и вообще, дома мамин борщ.

я частично согласен
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 03:55

  Понаехал написав:
  airmax78 написав:Как это можно смотреть? Какое-то краткое содержание на 1.5 минуты есть?

Лотерейщик получил путевку в жизнь. Выиграл гринкарту. Имел хорошую работу в IT в Украине, но бросил все и уехал за мечтой. В итоге попал в мертвый сезон поиска работы, найти не может и уже думает, что быть дальнобоем в США более интересно чем техлидом в Днепре(привет Флаю)... на самом деле посмотреть однозначно стоит тем, кто думает что вне Укрины рай...
Как человек имевший,скорее всего, овер 3к в месяц в Днепре, через несколько месяцев начинает скупатся в магазине, где пропродают секонд хенд и вещи умерщих людей... Как ломает переезд. Как формируется характер эмигранта.
Стоит посмотреть эту драму и делать выводы.


ой, блин, нормальная история. миллионы прошли через подобное и миллионы еще пройдут. не он первый и не он последний.
и только единицы возвращаются.
сидеть на даже 3к (что скорей всего потолок и вопрос когда это закончится) в Днепре с деградирующей медициной и образованием или пытаться формировать другое будущее для себя и своей семьи.
не совсем понял где он. может ошибка в выборе пункта назначения - хз. знакомые недавно уехали в НЙ. молодая пара, пока детей нет. он - тоже где-то возле ай-ти. она- бухгалтер или что-то типа того. она устроилась на минималку (в НЙ это 15 баксов в час брутто) на простую офисную работу, он пошел на курсы перепрофилировать свой ай-ти и параллельно пошел работать электриком на 24 бакса в час. То есть, семья имеет порядка 7 куе в месяц из которых чуть больше штуки отдает за рент. транспорт и едьба - ну 500-700 на двоих от силы. и это только старт, они еще летом были в Украине.
Если корону оставлять в Украине, то работу найти не такая уж проблема. Миллионы нелегалов работают за кэшак, мечтая о гринке и разрешении на работу.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 05:36

  rjkz написав:ой, блин, нормальная история. миллионы прошли через подобное и миллионы еще пройдут. не он первый и не он последний.

я со всем согласен на 100%, но как раз редко можно наблюдать все это в онлайне. а тут запасаемся попкорном и смотрим :)
  rjkz написав:не совсем понял где он

в Остине. Техас. А паре миль от меня живет. :D
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 06:07

  Понаехал написав:
  rjkz написав:ой, блин, нормальная история. миллионы прошли через подобное и миллионы еще пройдут. не он первый и не он последний.

я со всем согласен на 100%, но как раз редко можно наблюдать все это в онлайне. а тут запасаемся попкорном и смотрим :)
  rjkz написав:не совсем понял где он

в Остине. Техас. А паре миль от меня живет. :D


По моему глубокому убеждению,украинские ай-тишники кроме того что дешевые, не имеют на мировом рынке особых преимуществ. Это касается по большому счету почти всех специальностей, а не только ай-ти. Поэтому, у чувака есть 2 пути - или забыть про ай-ти и искать для начала простую работу, которая будет приносить деньги или пойти учиться в США местным стандартам и получить местную "бамашку" или совместить оба варианта.
Если забить на ай-ти, то самое лучшее место для старта - НЙ: самая высокая минималка, работы навалом, все вокруг такие-же понаехи (это форма речи, а не намек:))) и нормально смотрят, что кто-бы то ни было с каким-бы не был доамериканским бэкграундом, делает то, что в Украине и не стал-бы думать. Опять-же, в НЙ машина не нужна (даже вредна), а это лишние затраты для ньюкамера.Вообще чувак немного перепутал эмиграцию с турпоездкой и понимание приходит немного запоздало. А если позволить себе сходу слишком много, то потом очень трудно семью впихнуть в намного более скромные стандарты.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 07:00

2 investorkiev

Вы спрашивали о 15% в Штатах. Могу рассказать. 15% получится, а может даже и больше, если самому управлять недвигой, т.е. превратить это в ненапряжный, но все-же труд.

Я вам примеду пример недвиги в Огайо, я этот кейс уже упоминал на этой векте. Куплено было за 35 тыс баксов, приносит гряными сейчас чуть больше 8 тыс в год. Чистыми (после всех затрат и налогов) за 2019 получилось 12%. В среднем за время владения - 11% в год.

На форекложе, т.е. аукционе такое (до ремонта) можно было купить и за 15-20 тыс. Но этим нужно заниматься + иметь, того кто приведет в божеский вид.

Как один обьект - это "баловство", а если сделать бизнес из этого, то очень даже и неплохо. Можно иметь портфель недвиги в Штатах, свою управляющую компанию, а жить где-то в Мексике или Белизе.

зы. Если бы я нашел соинвестора (ну, чтобы портфель можно было по продажной стоимости лет за 5 довести до 500 тыс - 1 млн), то возможно бы занялся таким бизнесом. Но из моего жизненного опыта, случаев "кидка" в Штатах предостаточно, поэтому я такого соинвестора активно и не ищу.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 07:28

  Понаехал написав:
  change_pm написав:Честно будет так, выиграл гринку, покажи 100к баксов в ликвидной форме и велком ту ЮСА. Нема 100к баксов, некст.

А то понаедут и плачут, шо шото не так. Никто их там не ждет, и вообще, дома мамин борщ.

я частично согласен


Это хлопец еще не узнал, что ему теперь всю жизнь придется налоги анклу Сэму башлять, даже если они в Украине (или еще в каком Таиланде) заработаны. Еще ни одну налоговую декларацию не подал, к врачу американскому без страховнки не попал. Место не то выбрал для перезда (thanks to Ponaehal)

Короче оказался неготов. Занял мое или айрмаксово место. А мы так хотели, так старались каждый год получить эти замечательную зеленую визу. Не скажу за всю Одессу, но в связи с вышеназваными принципами налогообложения, я больше не хочу.
Ну, до тех пор, пока первональный миллиард зимбабвийских баксов не наколочу. Потом подумаю, куда рвануть.

Вот смотрите, чисто арифметика. Средняя зп. в Аравии 80-120 тыс баксов, налогов 0, но налоги в Штатах на данную сумму до 40%? В некоторых странах налоги еще выше.

За 10 лет сумма уплаченных налогов легко достигает 500 тыс баксов. Нафиг нужно? Лучше эту сумму, вкладывать в недвигу. Лет за 10-15 можно построить нормальный портфель и на пенсию.

зы. А есть люди, кототрый зарабатывают от 15 тыс баксов в месяц, я таких часто вижу в HSBC Premier (посмотрите какие, например, требования по з.п. в Аравии, чтобы иметь счет Premier). Там вообще сумма экономии на налогах за 10 лет может составить миллион баксов.

Так нафиг такие Штаты нужны??? Штаты для нищебродов! :D
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 16:52

  change_pm написав:Вы спрашивали о 15% в Штатах. Могу рассказать. 15% получится, а может даже и больше, если самому управлять недвигой, т.е. превратить это в ненапряжный, но все-же труд.

Я вам примеду пример недвиги в Огайо, я этот кейс уже упоминал на этой векте. Куплено было за 35 тыс баксов, приносит гряными сейчас чуть больше 8 тыс в год. Чистыми (после всех затрат и налогов) за 2019 получилось 12%. В среднем за время владения - 11% в год.

На форекложе, т.е. аукционе такое (до ремонта) можно было купить и за 15-20 тыс. Но этим нужно заниматься + иметь, того кто приведет в божеский вид.

Как один обьект - это "баловство", а если сделать бизнес из этого, то очень даже и неплохо. Можно иметь портфель недвиги в Штатах, свою управляющую компанию, а жить где-то в Мексике или Белизе.

зы. Если бы я нашел соинвестора (ну, чтобы портфель можно было по продажной стоимости лет за 5 довести до 500 тыс - 1 млн), то возможно бы занялся таким бизнесом. Но из моего жизненного опыта, случаев "кидка" в Штатах предостаточно, поэтому я такого соинвестора активно и не ищу.


На форкложе, как правило, можно купить ниже маркета очень редко - желающих хватает. Надо искать префоркложе, оформлять на ЛЛС и ...если совсем по умному, продавать с даунпейментом и селффинансированием свежим понаехам с деньгами. :mrgreen: А когда они сами окажутся в сложной ситуации (ибо только идиот по приезду сразу покупает себе жилье), то легким движением руки отчуждать себе-же недавно проданный свой-же объект. :mrgreen:
Искать "соинвестора" в Штатах для покупки объекта за 35 куе? Это шутка? И кто будет управлять объектом, который приносит "целых" 12% годовых, то есть 4+штуки в год? 350 баксов в месяц? :mrgreen: Меньше дневного заработка нью-йоркского мусорщика.
Открою маленький "секрет" - в Штатах денег дохрена и дохрена людей, которые хотят и умеют их пристраивать - нахрена им левые пассажиры? И это не считая китайцев, которые покупают без мортгиджа. Чтобы делать деньги на недвиге в Штатах - надо жить в Штатах.
Надо знать и понимать "правила игры". Иначе дела не будет.
Начните с того, чтобы попытаться заполучить В1/В2 хотя-бы.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 17:36

  change_pm написав:
  Понаехал написав:
  change_pm написав:Честно будет так, выиграл гринку, покажи 100к баксов в ликвидной форме и велком ту ЮСА. Нема 100к баксов, некст.

А то понаедут и плачут, шо шото не так. Никто их там не ждет, и вообще, дома мамин борщ.

я частично согласен


Это хлопец еще не узнал, что ему теперь всю жизнь придется налоги анклу Сэму башлять, даже если они в Украине (или еще в каком Таиланде) заработаны. Еще ни одну налоговую декларацию не подал, к врачу американскому без страховнки не попал. Место не то выбрал для перезда (thanks to Ponaehal)

Короче оказался неготов. Занял мое или айрмаксово место. А мы так хотели, так старались каждый год получить эти замечательную зеленую визу. Не скажу за всю Одессу, но в связи с вышеназваными принципами налогообложения, я больше не хочу.
Ну, до тех пор, пока первональный миллиард зимбабвийских баксов не наколочу. Потом подумаю, куда рвануть.

Вот смотрите, чисто арифметика. Средняя зп. в Аравии 80-120 тыс баксов, налогов 0, но налоги в Штатах на данную сумму до 40%? В некоторых странах налоги еще выше.

За 10 лет сумма уплаченных налогов легко достигает 500 тыс баксов. Нафиг нужно? Лучше эту сумму, вкладывать в недвигу. Лет за 10-15 можно построить нормальный портфель и на пенсию.

зы. А есть люди, кототрый зарабатывают от 15 тыс баксов в месяц, я таких часто вижу в HSBC Premier (посмотрите какие, например, требования по з.п. в Аравии, чтобы иметь счет Premier). Там вообще сумма экономии на налогах за 10 лет может составить миллион баксов.

Так нафиг такие Штаты нужны??? Штаты для нищебродов! :D


Оборжался.
1. Если чувак будет получать доход, то заплатит налоги. Что тут такого? Если будет делать бизнес, откроет ЛЛС и грамотно вести дела, то заплатит налоги...когда-нибудь, когда капитал будет выводить.
2. Чувак выиграл гринку и станет резидентом США, но не станет гражданином. То есть, если у него хватит глупости перестать быть резидентом, то налоги он может и не платить потом, а если станет гражданином через 5+ лет (4 года и 9 месяцев пребывания позволяют податься на получение гражданства, сдать экзамен, и при положительном решении получить его еще через от нескольких месяцев до 2-х лет) пребывания на территории США, то да, будет платить. Но некоторые люди отказываются от американского гражданства из жадности. Тина Тернер (певица), живет в Швейцарии и отказалась от американского гражданства дабы не платить Дяде Сэму. Если-же он решит жить в США, то за эти налоги он будет иметь те функции государства, которые не имел в Украине, а по выходу на пенсию, не будет нуждаться. Если-же жадность будет зашкаливать, то налогообложение в разных штатах разное и он вполне может переехать в штат с минимальным налогобложением.

Про "Штаты для нищебродов" - чуть пупок не развязался. Страна, где минимальная зарплата в день больше месячной украинской пенсии. Страна нищебродов. :mrgreen:
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 17:52

  rjkz написав:
  change_pm написав:зы. Если бы я нашел соинвестора (ну, чтобы портфель можно было по продажной стоимости лет за 5 довести до 500 тыс - 1 млн), то возможно бы занялся таким бизнесом. Но из моего жизненного опыта, случаев "кидка" в Штатах предостаточно, поэтому я такого соинвестора активно и не ищу.


На форкложе, как правило, можно купить ниже маркета очень редко - желающих хватает. Надо искать префоркложе, оформлять на ЛЛС и ...если совсем по умному, продавать с даунпейментом и селффинансированием свежим понаехам с деньгами. :mrgreen: А когда они сами окажутся в сложной ситуации (ибо только идиот по приезду сразу покупает себе жилье), то легким движением руки отчуждать себе-же недавно проданный свой-же объект. :mrgreen:
Искать "соинвестора" в Штатах для покупки объекта за 35 куе? Это шутка? И кто будет управлять объектом, который приносит "целых" 12% годовых, то есть 4+штуки в год? 350 баксов в месяц? :mrgreen: Меньше дневного заработка нью-йоркского мусорщика.
Открою маленький "секрет" - в Штатах денег дохрена и дохрена людей, которые хотят и умеют их пристраивать - нахрена им левые пассажиры? И это не считая китайцев, которые покупают без мортгиджа. Чтобы делать деньги на недвиге в Штатах - надо жить в Штатах.
Надо знать и понимать "правила игры". Иначе дела не будет.
Начните с того, чтобы попытаться заполучить В1/В2 хотя-бы.


Well, я выделил выше, что я писал про соинвестора, ни о каких 35 тыс речь не шла, а о 500 тыс - 1 млн.
И про то, сколько объект приносит вы нормально не дочитали. Ну куда спешите?

Объект приносит 23.5% грязными, почему бы таким не поуправлять?
change_pm
 
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