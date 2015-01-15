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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 26 січ, 2020 20:33
Понаехал написав: airmax78 написав:
Как это можно смотреть? Какое-то краткое содержание на 1.5 минуты есть?
Лотерейщик получил путевку в жизнь. Выиграл гринкарту. Имел хорошую работу в IT в Украине, но бросил все и уехал за мечтой. В итоге попал в мертвый сезон поиска работы, найти не может и уже думает, что быть дальнобоем в США более интересно чем техлидом в Днепре(привет Флаю)... на самом деле посмотреть однозначно стоит тем, кто думает что вне Укрины рай...
Как человек имевший,скорее всего, овер 3к в месяц в Днепре, через несколько месяцев начинает скупатся в магазине, где пропродают секонд хенд и вещи умерщих людей... Как ломает переезд. Как формируется характер эмигранта.
Стоит посмотреть эту драму и делать выводы.
О, ну это другое дело. А то там столько пустого трепа, шо капец.
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airmax78
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Додано: Нед 26 січ, 2020 20:35
change_pm написав:
Честно будет так, выиграл гринку, покажи 100к баксов в ликвидной форме и велком ту ЮСА. Нема 100к баксов, некст.
А то понаедут и плачут, шо шото не так. Никто их там не ждет, и вообще, дома мамин борщ.
я частично согласен
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Понаехал
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Додано: Пон 27 січ, 2020 03:55
Понаехал написав: airmax78 написав:
Как это можно смотреть? Какое-то краткое содержание на 1.5 минуты есть?
Лотерейщик получил путевку в жизнь. Выиграл гринкарту. Имел хорошую работу в IT в Украине, но бросил все и уехал за мечтой. В итоге попал в мертвый сезон поиска работы, найти не может и уже думает, что быть дальнобоем в США более интересно чем техлидом в Днепре(привет Флаю)... на самом деле посмотреть однозначно стоит тем, кто думает что вне Укрины рай...
Как человек имевший,скорее всего, овер 3к в месяц в Днепре, через несколько месяцев начинает скупатся в магазине, где пропродают секонд хенд и вещи умерщих людей... Как ломает переезд. Как формируется характер эмигранта.
Стоит посмотреть эту драму и делать выводы.
ой, блин, нормальная история. миллионы прошли через подобное и миллионы еще пройдут. не он первый и не он последний.
и только единицы возвращаются.
сидеть на даже 3к (что скорей всего потолок и вопрос когда это закончится) в Днепре с деградирующей медициной и образованием или пытаться формировать другое будущее для себя и своей семьи.
не совсем понял где он. может ошибка в выборе пункта назначения - хз. знакомые недавно уехали в НЙ. молодая пара, пока детей нет. он - тоже где-то возле ай-ти. она- бухгалтер или что-то типа того. она устроилась на минималку (в НЙ это 15 баксов в час брутто) на простую офисную работу, он пошел на курсы перепрофилировать свой ай-ти и параллельно пошел работать электриком на 24 бакса в час. То есть, семья имеет порядка 7 куе в месяц из которых чуть больше штуки отдает за рент. транспорт и едьба - ну 500-700 на двоих от силы. и это только старт, они еще летом были в Украине.
Если корону оставлять в Украине, то работу найти не такая уж проблема. Миллионы нелегалов работают за кэшак, мечтая о гринке и разрешении на работу.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
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rjkz
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Додано: Пон 27 січ, 2020 05:36
rjkz написав:
ой, блин, нормальная история. миллионы прошли через подобное и миллионы еще пройдут. не он первый и не он последний.
я со всем согласен на 100%, но как раз редко можно наблюдать все это в онлайне. а тут запасаемся попкорном и смотрим
rjkz написав:
не совсем понял где он
в Остине. Техас. А паре миль от меня живет.
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Додано: Пон 27 січ, 2020 06:07
Понаехал написав: rjkz написав:
ой, блин, нормальная история. миллионы прошли через подобное и миллионы еще пройдут. не он первый и не он последний.
я со всем согласен на 100%, но как раз редко можно наблюдать все это в онлайне. а тут запасаемся попкорном и смотрим
rjkz написав:
не совсем понял где он
в Остине. Техас. А паре миль от меня живет.
По моему глубокому убеждению,украинские ай-тишники кроме того что дешевые, не имеют на мировом рынке особых преимуществ. Это касается по большому счету почти всех специальностей, а не только ай-ти. Поэтому, у чувака есть 2 пути - или забыть про ай-ти и искать для начала простую работу, которая будет приносить деньги или пойти учиться в США местным стандартам и получить местную "бамашку" или совместить оба варианта.
Если забить на ай-ти, то самое лучшее место для старта - НЙ: самая высокая минималка, работы навалом, все вокруг такие-же понаехи (это форма речи, а не намек:))) и нормально смотрят, что кто-бы то ни было с каким-бы не был доамериканским бэкграундом, делает то, что в Украине и не стал-бы думать. Опять-же, в НЙ машина не нужна (даже вредна), а это лишние затраты для ньюкамера.Вообще чувак немного перепутал эмиграцию с турпоездкой и понимание приходит немного запоздало. А если позволить себе сходу слишком много, то потом очень трудно семью впихнуть в намного более скромные стандарты.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
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rjkz
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Додано: Пон 27 січ, 2020 07:00
Вы спрашивали о 15% в Штатах. Могу рассказать. 15% получится, а может даже и больше, если самому управлять недвигой, т.е. превратить это в ненапряжный, но все-же труд.
Я вам примеду пример недвиги в Огайо, я этот кейс уже упоминал на этой векте. Куплено было за 35 тыс баксов, приносит гряными сейчас чуть больше 8 тыс в год. Чистыми (после всех затрат и налогов) за 2019 получилось 12%. В среднем за время владения - 11% в год.
На форекложе, т.е. аукционе такое (до ремонта) можно было купить и за 15-20 тыс. Но этим нужно заниматься + иметь, того кто приведет в божеский вид.
Как один обьект - это "баловство", а если сделать бизнес из этого, то очень даже и неплохо. Можно иметь портфель недвиги в Штатах, свою управляющую компанию, а жить где-то в Мексике или Белизе.
зы. Если бы я нашел соинвестора (ну, чтобы портфель можно было по продажной стоимости лет за 5 довести до 500 тыс - 1 млн), то возможно бы занялся таким бизнесом. Но из моего жизненного опыта, случаев "кидка" в Штатах предостаточно, поэтому я такого соинвестора активно и не ищу.
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change_pm
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Додано: Пон 27 січ, 2020 07:28
Понаехал написав: change_pm написав:
Честно будет так, выиграл гринку, покажи 100к баксов в ликвидной форме и велком ту ЮСА. Нема 100к баксов, некст.
А то понаедут и плачут, шо шото не так. Никто их там не ждет, и вообще, дома мамин борщ.
я частично согласен
Это хлопец еще не узнал, что ему теперь всю жизнь придется налоги анклу Сэму башлять, даже если они в Украине (или еще в каком Таиланде) заработаны. Еще ни одну налоговую декларацию не подал, к врачу американскому без страховнки не попал. Место не то выбрал для перезда (thanks to Ponaehal)
Короче оказался неготов. Занял мое или айрмаксово место. А мы так хотели, так старались каждый год получить эти замечательную зеленую визу. Не скажу за всю Одессу, но в связи с вышеназваными принципами налогообложения, я больше не хочу.
Ну, до тех пор, пока первональный миллиард зимбабвийских баксов не наколочу. Потом подумаю, куда рвануть.
Вот смотрите, чисто арифметика. Средняя зп. в Аравии 80-120 тыс баксов, налогов 0, но налоги в Штатах на данную сумму до 40%? В некоторых странах налоги еще выше.
За 10 лет сумма уплаченных налогов легко достигает 500 тыс баксов. Нафиг нужно? Лучше эту сумму, вкладывать в недвигу. Лет за 10-15 можно построить нормальный портфель и на пенсию.
зы. А есть люди, кототрый зарабатывают от 15 тыс баксов в месяц, я таких часто вижу в HSBC Premier (посмотрите какие, например, требования по з.п. в Аравии, чтобы иметь счет Premier). Там вообще сумма экономии на налогах за 10 лет может составить миллион баксов.
Так нафиг такие Штаты нужны??? Штаты для нищебродов!
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change_pm
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Додано: Пон 27 січ, 2020 16:52
change_pm написав:
Вы спрашивали о 15% в Штатах. Могу рассказать. 15% получится, а может даже и больше, если самому управлять недвигой, т.е. превратить это в ненапряжный, но все-же труд.
Я вам примеду пример недвиги в Огайо, я этот кейс уже упоминал на этой векте. Куплено было за 35 тыс баксов, приносит гряными сейчас чуть больше 8 тыс в год. Чистыми (после всех затрат и налогов) за 2019 получилось 12%. В среднем за время владения - 11% в год.
На форекложе, т.е. аукционе такое (до ремонта) можно было купить и за 15-20 тыс. Но этим нужно заниматься + иметь, того кто приведет в божеский вид.
Как один обьект - это "баловство", а если сделать бизнес из этого, то очень даже и неплохо. Можно иметь портфель недвиги в Штатах, свою управляющую компанию, а жить где-то в Мексике или Белизе.
зы. Если бы я нашел соинвестора (ну, чтобы портфель можно было по продажной стоимости лет за 5 довести до 500 тыс - 1 млн), то возможно бы занялся таким бизнесом. Но из моего жизненного опыта, случаев "кидка" в Штатах предостаточно, поэтому я такого соинвестора активно и не ищу.
На форкложе, как правило, можно купить ниже маркета очень редко - желающих хватает. Надо искать префоркложе, оформлять на ЛЛС и ...если совсем по умному, продавать с даунпейментом и селффинансированием свежим понаехам с деньгами.
А когда они сами окажутся в сложной ситуации (ибо только идиот по приезду сразу покупает себе жилье), то легким движением руки отчуждать себе-же недавно проданный свой-же объект.
Искать "соинвестора" в Штатах для покупки объекта за 35 куе? Это шутка? И кто будет управлять объектом, который приносит "целых" 12% годовых, то есть 4+штуки в год? 350 баксов в месяц?
Меньше дневного заработка нью-йоркского мусорщика.
Открою маленький "секрет" - в Штатах денег дохрена и дохрена людей, которые хотят и умеют их пристраивать - нахрена им левые пассажиры? И это не считая китайцев, которые покупают без мортгиджа. Чтобы делать деньги на недвиге в Штатах - надо жить в Штатах.
Надо знать и понимать "правила игры". Иначе дела не будет.
Начните с того, чтобы попытаться заполучить В1/В2 хотя-бы.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
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rjkz
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Додано: Пон 27 січ, 2020 17:36
change_pm написав: Понаехал написав: change_pm написав:
Честно будет так, выиграл гринку, покажи 100к баксов в ликвидной форме и велком ту ЮСА. Нема 100к баксов, некст.
А то понаедут и плачут, шо шото не так. Никто их там не ждет, и вообще, дома мамин борщ.
я частично согласен
Это хлопец еще не узнал, что ему теперь всю жизнь придется налоги анклу Сэму башлять, даже если они в Украине (или еще в каком Таиланде) заработаны. Еще ни одну налоговую декларацию не подал, к врачу американскому без страховнки не попал. Место не то выбрал для перезда (thanks to Ponaehal)
Короче оказался неготов. Занял мое или айрмаксово место. А мы так хотели, так старались каждый год получить эти замечательную зеленую визу. Не скажу за всю Одессу, но в связи с вышеназваными принципами налогообложения, я больше не хочу.
Ну, до тех пор, пока первональный миллиард зимбабвийских баксов не наколочу. Потом подумаю, куда рвануть.
Вот смотрите, чисто арифметика. Средняя зп. в Аравии 80-120 тыс баксов, налогов 0, но налоги в Штатах на данную сумму до 40%? В некоторых странах налоги еще выше.
За 10 лет сумма уплаченных налогов легко достигает 500 тыс баксов. Нафиг нужно? Лучше эту сумму, вкладывать в недвигу. Лет за 10-15 можно построить нормальный портфель и на пенсию.
зы. А есть люди, кототрый зарабатывают от 15 тыс баксов в месяц, я таких часто вижу в HSBC Premier (посмотрите какие, например, требования по з.п. в Аравии, чтобы иметь счет Premier). Там вообще сумма экономии на налогах за 10 лет может составить миллион баксов.
Так нафиг такие Штаты нужны??? Штаты для нищебродов!
Оборжался.
1. Если чувак будет получать доход, то заплатит налоги. Что тут такого? Если будет делать бизнес, откроет ЛЛС и грамотно вести дела, то заплатит налоги...когда-нибудь, когда капитал будет выводить.
2. Чувак выиграл гринку и станет резидентом США, но не станет гражданином. То есть, если у него хватит глупости перестать быть резидентом, то налоги он может и не платить потом, а если станет гражданином через 5+ лет (4 года и 9 месяцев пребывания позволяют податься на получение гражданства, сдать экзамен, и при положительном решении получить его еще через от нескольких месяцев до 2-х лет) пребывания на территории США, то да, будет платить. Но некоторые люди отказываются от американского гражданства из жадности. Тина Тернер (певица), живет в Швейцарии и отказалась от американского гражданства дабы не платить Дяде Сэму. Если-же он решит жить в США, то за эти налоги он будет иметь те функции государства, которые не имел в Украине, а по выходу на пенсию, не будет нуждаться. Если-же жадность будет зашкаливать, то налогообложение в разных штатах разное и он вполне может переехать в штат с минимальным налогобложением.
Про "Штаты для нищебродов" - чуть пупок не развязался. Страна, где минимальная
зарплата в день
больше месячной
украинской пенсии. Страна нищебродов.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
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rjkz
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Додано: Пон 27 січ, 2020 17:52
rjkz написав: change_pm написав:
зы. Если бы я нашел соинвестора (ну, чтобы портфель можно было по продажной стоимости лет за 5 довести до 500 тыс - 1 млн)
, то возможно бы занялся таким бизнесом. Но из моего жизненного опыта, случаев "кидка" в Штатах предостаточно, поэтому я такого соинвестора активно и не ищу.
На форкложе, как правило, можно купить ниже маркета очень редко - желающих хватает. Надо искать префоркложе, оформлять на ЛЛС и ...если совсем по умному, продавать с даунпейментом и селффинансированием свежим понаехам с деньгами.
А когда они сами окажутся в сложной ситуации (ибо только идиот по приезду сразу покупает себе жилье), то легким движением руки отчуждать себе-же недавно проданный свой-же объект. Искать "соинвестора" в Штатах для покупки объекта за 35 куе?
Это шутка? И кто будет управлять объектом, который приносит "целых" 12% годовых, то есть 4+штуки в год? 350 баксов в месяц?
Меньше дневного заработка нью-йоркского мусорщика.
Открою маленький "секрет" - в Штатах денег дохрена и дохрена людей, которые хотят и умеют их пристраивать - нахрена им левые пассажиры? И это не считая китайцев, которые покупают без мортгиджа. Чтобы делать деньги на недвиге в Штатах - надо жить в Штатах.
Надо знать и понимать "правила игры". Иначе дела не будет.
Начните с того, чтобы попытаться заполучить В1/В2 хотя-бы.
Well, я выделил выше, что я писал про соинвестора, ни о каких 35 тыс речь не шла, а о 500 тыс - 1 млн.
И про то, сколько объект приносит вы нормально не дочитали. Ну куда спешите?
Объект приносит 23.5% грязными, почему бы таким не поуправлять?
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change_pm
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