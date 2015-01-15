Додано: Пон 27 січ, 2020 07:00

Вы спрашивали о 15% в Штатах. Могу рассказать. 15% получится, а может даже и больше, если самому управлять недвигой, т.е. превратить это в ненапряжный, но все-же труд.



Я вам примеду пример недвиги в Огайо, я этот кейс уже упоминал на этой векте. Куплено было за 35 тыс баксов, приносит гряными сейчас чуть больше 8 тыс в год. Чистыми (после всех затрат и налогов) за 2019 получилось 12%. В среднем за время владения - 11% в год.



На форекложе, т.е. аукционе такое (до ремонта) можно было купить и за 15-20 тыс. Но этим нужно заниматься + иметь, того кто приведет в божеский вид.



Как один обьект - это "баловство", а если сделать бизнес из этого, то очень даже и неплохо. Можно иметь портфель недвиги в Штатах, свою управляющую компанию, а жить где-то в Мексике или Белизе.



зы. Если бы я нашел соинвестора (ну, чтобы портфель можно было по продажной стоимости лет за 5 довести до 500 тыс - 1 млн), то возможно бы занялся таким бизнесом. Но из моего жизненного опыта, случаев "кидка" в Штатах предостаточно, поэтому я такого соинвестора активно и не ищу.