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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 29303132
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 19:48

  change_pm написав:
  rjkz написав:
  change_pm написав:зы. Если бы я нашел соинвестора (ну, чтобы портфель можно было по продажной стоимости лет за 5 довести до 500 тыс - 1 млн), то возможно бы занялся таким бизнесом. Но из моего жизненного опыта, случаев "кидка" в Штатах предостаточно, поэтому я такого соинвестора активно и не ищу.


На форкложе, как правило, можно купить ниже маркета очень редко - желающих хватает. Надо искать префоркложе, оформлять на ЛЛС и ...если совсем по умному, продавать с даунпейментом и селффинансированием свежим понаехам с деньгами. :mrgreen: А когда они сами окажутся в сложной ситуации (ибо только идиот по приезду сразу покупает себе жилье), то легким движением руки отчуждать себе-же недавно проданный свой-же объект. :mrgreen:
Искать "соинвестора" в Штатах для покупки объекта за 35 куе? Это шутка? И кто будет управлять объектом, который приносит "целых" 12% годовых, то есть 4+штуки в год? 350 баксов в месяц? :mrgreen: Меньше дневного заработка нью-йоркского мусорщика.
Открою маленький "секрет" - в Штатах денег дохрена и дохрена людей, которые хотят и умеют их пристраивать - нахрена им левые пассажиры? И это не считая китайцев, которые покупают без мортгиджа. Чтобы делать деньги на недвиге в Штатах - надо жить в Штатах.
Надо знать и понимать "правила игры". Иначе дела не будет.
Начните с того, чтобы попытаться заполучить В1/В2 хотя-бы.


Well, я выделил выше, что я писал про соинвестора, ни о каких 35 тыс речь не шла, а о 500 тыс - 1 млн.
И про то, сколько объект приносит вы нормально не дочитали. Ну куда спешите?

Объект приносит 23.5% грязными, почему бы таким не поуправлять?


У меня разрыв шаблона!!!
23,5% годовых, пусть даже грязными (в случае с ЛЛС это не так существенно) в США!!!???? Столько не дает даже коммерческая недвига по стандартным схемам.
Ну нашли Вы объект. на 23+ фантастических % годовых, пришли к к соинвестору - дай денег! Он поковырял пальцем в носу, "Ок, я подумаю" и думает "А нафиг мне вообще этот кадр надо? Я и без него справлюсь." И другая ситуация, у меня есть туева хуча бабла, нужен объект для инвестирования, чтобы приносил 23+% годовых, а чувак с этм объектом тупо идет в банк и берет мортгидж под 4-7% годовых. Абидна, да? А ведь могли-бы пополам поделить "половина моя, половина наша" (с)
Когда что-то пишете, то хотя-бы анализируйте что выгодно Вам и что выгодно или не выгодно другим. И...хоть немного соберите информацию том месте в котором планируете делать инвестицию.
Есть варианты инвестиций в рил эстейт даже в не очень оживленных местах, но как-то все схемы упираются в необходимость проживания и резидентство. Взять мортгидж в банке? А кто его даст чуваку по турвизе (поди получи ее еще)? Взять чемодан с баксами и купить? Оппа! А никто не хочет продавать за непонтно откуда взявшиеся баксы! Только чек! Или платеж из банка.
О размере капитала. 500 тысяч - это очень немного. Знакомые сейчас дом берут в штате Вашингтон, смотрят самый низ маркета в интересующей эрии. это 650-700 куе. За 500 тысяч нет ничего. За 650 тысяч один дом простоял на маркете....20 часов. ПРОДАНО!!! И аукционы на повышение. То есть, продается дом, приезжает потенциальный покупатель, дает оффер, потом призжает другой, дает свой и так далее. Там не только цена, но и сроки - все-ж с мортгиджами пытаются. А потом приезжает китаец и на месте выписывает чек. ПРОДАНО!
Теперь смотрите, если дом стоит 700 куе, то лиз примерно будет 3-4 куе. Доходность посчитаете? И не забудьте все таксы и фи учесть + мейнтенс.
Инвестиции в рил эстейт мотивированы не текущей доходностью, а либо ожиданием роста маркета либо желанием если и выбрасывать бабло на скверфиты, то "щоб в свое".
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 20:27

rjkz
Вы ориентируетесь на опыт знакомых, а не на свой. Какой мне смысл выдумывать про доходности?
Вот мне вчера на почту пришло письмо от агента, см.ниже. Тут даже соинвестор не нужен.
Зображення

Посчитаете доходность? Более 20%
Уверен, правда, что ни один из нас бы в таком не жил. Поэтому ценник для нас (для собственного проживания) начнется с 500 тыс. Хотя есть вариант, таким владеть и сдавать, а на аренду самому лучшее снимать.

И я же писал уже. Я не ищу американского соинвестора, я повидал американских "кидал" и многих их них даже через суд не достать. Я, потенциально думал, что может тут на форуме, найти форумчанина, которому интересна такая сфера приложения денег и на паритетных началах замутить такой бизнесок.
Найду, ОК. Не найду, тоже ОК. Лет за 5 наберу сумму (а может и в лотерею выиграю) и сам зайду портфелем. А пока изучаю рынок, все ньюансы и т.д.
И кто сказал, что у меня нет визы B1/B2? :wink:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 20:32

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  change_pm написав:Посчитаете доходность? Более 20%
Уверен, правда, что ни один из нас бы в таком не жил. Поэтому ценник для нас (для собственного проживания) начнется с 500 тыс. Хотя есть вариант, таким владеть и сдавать, а на аренду самому лучшее снимать.

И я же писал уже. Я не ищу американского соинвестора, я повидал американских "кидал" и многих их них даже через суд не достать. Я, потенциально думал, что может тут на форуме, найти форумчанина, которому интересна такая сфера приложения денег и на паритетных началах замутить такой бизнесок.
Найду, ОК. Не найду, тоже ОК. Лет за 5 наберу сумму (а может и в лотерею выиграю) и сам зайду портфелем. А пока изучаю рынок, все ньюансы и т.д.
И кто сказал, что у меня нет визы B1/B2?
Доходность по картинке >20%
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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