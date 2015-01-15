Додано: Пон 27 січ, 2020 19:48

change_pm написав: rjkz написав: change_pm написав: зы. Если бы я нашел соинвестора (ну, чтобы портфель можно было по продажной стоимости лет за 5 довести до 500 тыс - 1 млн), то возможно бы занялся таким бизнесом. Но из моего жизненного опыта, случаев "кидка" в Штатах предостаточно, поэтому я такого соинвестора активно и не ищу. зы., то возможно бы занялся таким бизнесом. Но из моего жизненного опыта, случаев "кидка" в Штатах предостаточно, поэтому я такого соинвестора активно и не ищу.



На форкложе, как правило, можно купить ниже маркета очень редко - желающих хватает. Надо искать префоркложе, оформлять на ЛЛС и ...если совсем по умному, продавать с даунпейментом и селффинансированием свежим понаехам с деньгами. А когда они сами окажутся в сложной ситуации (ибо только идиот по приезду сразу покупает себе жилье), то легким движением руки отчуждать себе-же недавно проданный свой-же объект.

Искать "соинвестора" в Штатах для покупки объекта за 35 куе? Это шутка? И кто будет управлять объектом, который приносит "целых" 12% годовых, то есть 4+штуки в год? 350 баксов в месяц? Меньше дневного заработка нью-йоркского мусорщика.

Открою маленький "секрет" - в Штатах денег дохрена и дохрена людей, которые хотят и умеют их пристраивать - нахрена им левые пассажиры? И это не считая китайцев, которые покупают без мортгиджа. Чтобы делать деньги на недвиге в Штатах - надо жить в Штатах.

Надо знать и понимать "правила игры". Иначе дела не будет.

Начните с того, чтобы попытаться заполучить В1/В2 хотя-бы. На форкложе, как правило, можно купить ниже маркета очень редко - желающих хватает. Надо искать префоркложе, оформлять на ЛЛС и ...если совсем по умному, продавать с даунпейментом и селффинансированием свежим понаехам с деньгами.А когда они сами окажутся в сложной ситуации (ибо только идиот по приезду сразу покупает себе жилье), то легким движением руки отчуждать себе-же недавно проданный свой-же объект.Это шутка? И кто будет управлять объектом, который приносит "целых" 12% годовых, то есть 4+штуки в год? 350 баксов в месяц?Меньше дневного заработка нью-йоркского мусорщика.Открою маленький "секрет" - в Штатах денег дохрена и дохрена людей, которые хотят и умеют их пристраивать - нахрена им левые пассажиры? И это не считая китайцев, которые покупают без мортгиджа. Чтобы делать деньги на недвиге в Штатах - надо жить в Штатах.Надо знать и понимать "правила игры". Иначе дела не будет.Начните с того, чтобы попытаться заполучить В1/В2 хотя-бы.



Well, я выделил выше, что я писал про соинвестора, ни о каких 35 тыс речь не шла, а о 500 тыс - 1 млн.

И про то, сколько объект приносит вы нормально не дочитали. Ну куда спешите?



Объект приносит 23.5% грязными, почему бы таким не поуправлять? Well, я выделил выше, что я писал про соинвестора, ни о каких 35 тыс речь не шла, а о 500 тыс - 1 млн.И про то, сколько объект приносит вы нормально не дочитали. Ну куда спешите?Объект приносит 23.5% грязными, почему бы таким не поуправлять?

У меня разрыв шаблона!!!23,5% годовых, пусть даже грязными (в случае с ЛЛС это не так существенно) в США!!!???? Столько не дает даже коммерческая недвига по стандартным схемам.Ну нашли Вы объект. на 23+ фантастических % годовых, пришли к к соинвестору - дай денег! Он поковырял пальцем в носу, "Ок, я подумаю" и думает "А нафиг мне вообще этот кадр надо? Я и без него справлюсь." И другая ситуация, у меня есть туева хуча бабла, нужен объект для инвестирования, чтобы приносил 23+% годовых, а чувак с этм объектом тупо идет в банк и берет мортгидж под 4-7% годовых. Абидна, да? А ведь могли-бы пополам поделить "половина моя, половина наша" (с)Когда что-то пишете, то хотя-бы анализируйте что выгодно Вам и что выгодно или не выгодно другим. И...хоть немного соберите информацию том месте в котором планируете делать инвестицию.Есть варианты инвестиций в рил эстейт даже в не очень оживленных местах, но как-то все схемы упираются в необходимость проживания и резидентство. Взять мортгидж в банке? А кто его даст чуваку по турвизе (поди получи ее еще)? Взять чемодан с баксами и купить? Оппа! А никто не хочет продавать за непонтно откуда взявшиеся баксы! Только чек! Или платеж из банка.О размере капитала. 500 тысяч - это очень немного. Знакомые сейчас дом берут в штате Вашингтон, смотрят самый низ маркета в интересующей эрии. это 650-700 куе. За 500 тысяч нет ничего. За 650 тысяч один дом простоял на маркете....20 часов. ПРОДАНО!!! И аукционы на повышение. То есть, продается дом, приезжает потенциальный покупатель, дает оффер, потом призжает другой, дает свой и так далее. Там не только цена, но и сроки - все-ж с мортгиджами пытаются. А потом приезжает китаец и на месте выписывает чек. ПРОДАНО!Теперь смотрите, если дом стоит 700 куе, то лиз примерно будет 3-4 куе. Доходность посчитаете? И не забудьте все таксы и фи учесть + мейнтенс.Инвестиции в рил эстейт мотивированы не текущей доходностью, а либо ожиданием роста маркета либо желанием если и выбрасывать бабло на скверфиты, то "щоб в свое".