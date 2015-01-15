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change_pm написав:зы. Если бы я нашел соинвестора (ну, чтобы портфель можно было по продажной стоимости лет за 5 довести до 500 тыс - 1 млн), то возможно бы занялся таким бизнесом. Но из моего жизненного опыта, случаев "кидка" в Штатах предостаточно, поэтому я такого соинвестора активно и не ищу.
На форкложе, как правило, можно купить ниже маркета очень редко - желающих хватает. Надо искать префоркложе, оформлять на ЛЛС и ...если совсем по умному, продавать с даунпейментом и селффинансированием свежим понаехам с деньгами. А когда они сами окажутся в сложной ситуации (ибо только идиот по приезду сразу покупает себе жилье), то легким движением руки отчуждать себе-же недавно проданный свой-же объект. Искать "соинвестора" в Штатах для покупки объекта за 35 куе? Это шутка? И кто будет управлять объектом, который приносит "целых" 12% годовых, то есть 4+штуки в год? 350 баксов в месяц? Меньше дневного заработка нью-йоркского мусорщика. Открою маленький "секрет" - в Штатах денег дохрена и дохрена людей, которые хотят и умеют их пристраивать - нахрена им левые пассажиры? И это не считая китайцев, которые покупают без мортгиджа. Чтобы делать деньги на недвиге в Штатах - надо жить в Штатах. Надо знать и понимать "правила игры". Иначе дела не будет. Начните с того, чтобы попытаться заполучить В1/В2 хотя-бы.
Well, я выделил выше, что я писал про соинвестора, ни о каких 35 тыс речь не шла, а о 500 тыс - 1 млн. И про то, сколько объект приносит вы нормально не дочитали. Ну куда спешите?
Объект приносит 23.5% грязными, почему бы таким не поуправлять?
У меня разрыв шаблона!!! 23,5% годовых, пусть даже грязными (в случае с ЛЛС это не так существенно) в США!!!???? Столько не дает даже коммерческая недвига по стандартным схемам. Ну нашли Вы объект. на 23+ фантастических % годовых, пришли к к соинвестору - дай денег! Он поковырял пальцем в носу, "Ок, я подумаю" и думает "А нафиг мне вообще этот кадр надо? Я и без него справлюсь." И другая ситуация, у меня есть туева хуча бабла, нужен объект для инвестирования, чтобы приносил 23+% годовых, а чувак с этм объектом тупо идет в банк и берет мортгидж под 4-7% годовых. Абидна, да? А ведь могли-бы пополам поделить "половина моя, половина наша" (с) Когда что-то пишете, то хотя-бы анализируйте что выгодно Вам и что выгодно или не выгодно другим. И...хоть немного соберите информацию том месте в котором планируете делать инвестицию. Есть варианты инвестиций в рил эстейт даже в не очень оживленных местах, но как-то все схемы упираются в необходимость проживания и резидентство. Взять мортгидж в банке? А кто его даст чуваку по турвизе (поди получи ее еще)? Взять чемодан с баксами и купить? Оппа! А никто не хочет продавать за непонтно откуда взявшиеся баксы! Только чек! Или платеж из банка. О размере капитала. 500 тысяч - это очень немного. Знакомые сейчас дом берут в штате Вашингтон, смотрят самый низ маркета в интересующей эрии. это 650-700 куе. За 500 тысяч нет ничего. За 650 тысяч один дом простоял на маркете....20 часов. ПРОДАНО!!! И аукционы на повышение. То есть, продается дом, приезжает потенциальный покупатель, дает оффер, потом призжает другой, дает свой и так далее. Там не только цена, но и сроки - все-ж с мортгиджами пытаются. А потом приезжает китаец и на месте выписывает чек. ПРОДАНО! Теперь смотрите, если дом стоит 700 куе, то лиз примерно будет 3-4 куе. Доходность посчитаете? И не забудьте все таксы и фи учесть + мейнтенс. Инвестиции в рил эстейт мотивированы не текущей доходностью, а либо ожиданием роста маркета либо желанием если и выбрасывать бабло на скверфиты, то "щоб в свое".
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
rjkz Вы ориентируетесь на опыт знакомых, а не на свой. Какой мне смысл выдумывать про доходности? Вот мне вчера на почту пришло письмо от агента, см.ниже. Тут даже соинвестор не нужен.
Посчитаете доходность? Более 20% Уверен, правда, что ни один из нас бы в таком не жил. Поэтому ценник для нас (для собственного проживания) начнется с 500 тыс. Хотя есть вариант, таким владеть и сдавать, а на аренду самому лучшее снимать.
И я же писал уже. Я не ищу американского соинвестора, я повидал американских "кидал" и многих их них даже через суд не достать. Я, потенциально думал, что может тут на форуме, найти форумчанина, которому интересна такая сфера приложения денег и на паритетных началах замутить такой бизнесок. Найду, ОК. Не найду, тоже ОК. Лет за 5 наберу сумму (а может и в лотерею выиграю) и сам зайду портфелем. А пока изучаю рынок, все ньюансы и т.д. И кто сказал, что у меня нет визы B1/B2?
change_pm написав:Посчитаете доходность? Более 20% Уверен, правда, что ни один из нас бы в таком не жил. Поэтому ценник для нас (для собственного проживания) начнется с 500 тыс. Хотя есть вариант, таким владеть и сдавать, а на аренду самому лучшее снимать.
И я же писал уже. Я не ищу американского соинвестора, я повидал американских "кидал" и многих их них даже через суд не достать. Я, потенциально думал, что может тут на форуме, найти форумчанина, которому интересна такая сфера приложения денег и на паритетных началах замутить такой бизнесок. Найду, ОК. Не найду, тоже ОК. Лет за 5 наберу сумму (а может и в лотерею выиграю) и сам зайду портфелем. А пока изучаю рынок, все ньюансы и т.д. И кто сказал, что у меня нет визы B1/B2?
Доходность по картинке >20%
Витька,извинись,я всё прощу http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
change_pm написав:rjkz Вы ориентируетесь на опыт знакомых, а не на свой. Какой мне смысл выдумывать про доходности? Вот мне вчера на почту пришло письмо от агента, см.ниже. Тут даже соинвестор не нужен.
Посчитаете доходность? Более 20% Уверен, правда, что ни один из нас бы в таком не жил. Поэтому ценник для нас (для собственного проживания) начнется с 500 тыс. Хотя есть вариант, таким владеть и сдавать, а на аренду самому лучшее снимать.
И я же писал уже. Я не ищу американского соинвестора, я повидал американских "кидал" и многих их них даже через суд не достать. Я, потенциально думал, что может тут на форуме, найти форумчанина, которому интересна такая сфера приложения денег и на паритетных началах замутить такой бизнесок. Найду, ОК. Не найду, тоже ОК. Лет за 5 наберу сумму (а может и в лотерею выиграю) и сам зайду портфелем. А пока изучаю рынок, все ньюансы и т.д. И кто сказал, что у меня нет визы B1/B2?
ok, good luck!
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
change_pm написав:rjkz Вы ориентируетесь на опыт знакомых, а не на свой. Какой мне смысл выдумывать про доходности? Вот мне вчера на почту пришло письмо от агента, см.ниже. Тут даже соинвестор не нужен.
Посчитаете доходность? Более 20% Уверен, правда, что ни один из нас бы в таком не жил. Поэтому ценник для нас (для собственного проживания) начнется с 500 тыс. Хотя есть вариант, таким владеть и сдавать, а на аренду самому лучшее снимать.
И я же писал уже. Я не ищу американского соинвестора, я повидал американских "кидал" и многих их них даже через суд не достать. Я, потенциально думал, что может тут на форуме, найти форумчанина, которому интересна такая сфера приложения денег и на паритетных началах замутить такой бизнесок. Найду, ОК. Не найду, тоже ОК. Лет за 5 наберу сумму (а может и в лотерею выиграю) и сам зайду портфелем. А пока изучаю рынок, все ньюансы и т.д. И кто сказал, что у меня нет визы B1/B2?
Щось не знайшов вашого об"єкта І виклкає сумнів що візьмете за аренду більше 1000,такі середні ціни Але можете за 45 купити ось цей:
Ethereum написав:Щось не знайшов вашого об"єкта І виклкає сумнів що візьмете за аренду більше 1000,такі середні ціни Але можете за 45 купити ось цей: Фото удалил.
Я не знаю, почему на этом сайте этого объета нет. Может его не продают местным, а только пулу иностранцев, зарегистрированных в агенстве. Может фото не то. Но не суть.
Вы мне дали развалюху за 45. Думаю, при правильном подходе ее можно купить дешевле, восстановить и сдать / либо продать, чем многие в Огайо и занимаются.
Математика не ваше? Не мое точно, я гуманитарий, но все-таки рахувати можу.
Смотрите, дом на 4 квартиры = 4 тенанта. 25.5 / 4 / 12 = 530 баксов в месяц. Думаете, среднестатистический американский тенант не потянет? Думаю, потянет, а если нет, то есть секция 8. Т.е. доход впролне достижим. И каждый год рент можно спокойно на 10-20 баксов в месяц повышать
Вот хочу Николая похвалить за много интересной информации и мысли, но... Почему так много эмоций? Почему правильные вопросы не заданы?
rjkz написав: Отлично, информация супер. На форкложе, как правило, можно купить ниже маркета очень редко - желающих хватает. Надо искать префоркложе, оформлять на ЛЛС и ...если совсем по умному, продавать с даунпейментом и селффинансированием свежим понаехам с деньгами. А когда они сами окажутся в сложной ситуации (ибо только идиот по приезду сразу покупает себе жилье), то легким движением руки отчуждать себе-же недавно проданный свой-же объект. Открою маленький "секрет" - в Штатах денег дохрена и дохрена людей, которые хотят и умеют их пристраивать - нахрена им левые пассажиры? И это не считая китайцев, которые покупают без мортгиджа.
Не на 100% согласен. Можно в Штатах не жить, но понимать рынок необходимо и следить за изменениями. Ведь зная, например, КРЖН ни за какие коврижки на ДВРЗ ниче не будешь брать, правда же? Чтобы делать деньги на недвиге в Штатах - надо жить в Штатах. Надо знать и понимать "правила игры". Иначе дела не будет. Когда что-то пишете, то хотя-бы анализируйте что выгодно Вам и что выгодно или не выгодно другим. И...хоть немного соберите информацию том месте в котором планируете делать инвестицию.
Речь о моргидже вообще не шла. Есть варианты инвестиций в рил эстейт даже в не очень оживленных местах, но как-то все схемы упираются в необходимость проживания и резидентство. Взять мортгидж в банке? А кто его даст чуваку по турвизе (поди получи ее еще)?
Ого, а откуда такая мысль о чемодане баксов? Фильм какой посмотрели? Давно уже везде, кроме Сомали, все покупается за безнал. Минимум на бумаге (Украина). Взять чемодан с баксами и купить? Оппа! А никто не хочет продавать за непонтно откуда взявшиеся баксы! Только чек! Или платеж из банка.
Я приводил пример, где и 100 тыс баксов хватит, чтобы генерить 25.5 тыс в год. Т.е. на 500 штук вполне можно сформировать себе пакет, генерирующий 25.5 * 5 = 127.5 штук в год. О размере капитала. 500 тысяч - это очень немного.
А куда же без них? Поэтому чистая доходность явно будет не 23 %. И не забудьте все таксы и фи учесть + мейнтенс.
В корне не согласен. Чисто местячковая укроКРЖН ментальность. Минимум комбинация ниже названных факторов. Вот чем вы мотивировались, когда лезли в 2008? в котлован недавно сданого недостроя? Инвестиции в рил эстейт мотивированы не текущей доходностью, а либо ожиданием роста маркета либо желанием если и выбрасывать бабло на скверфиты, то "щоб в свое".
А теперь основные вопросы, которые по идее должны были возникнуть. Процесс: - вошли в инвестицию, - получаем доход, - выходим из инвестиции.
Вопросы: Почему недвига такая недорогая (по сравнению со штатом Вашингтон)? Насколько высок риск получить меньший доход? Портрет нашего арендатора (кто он, откуда беред «капусту»)? И как будем выходить из инвестиции, если будет нужно???
Ethereum написав:Щось не знайшов вашого об"єкта І виклкає сумнів що візьмете за аренду більше 1000,такі середні ціни Але можете за 45 купити ось цей: Фото удалил.
Я не знаю, почему на этом сайте этого объета нет. Может его не продают местным, а только пулу иностранцев, зарегистрированных в агенстве. Может фото не то. Но не суть.
Вы мне дали развалюху за 45. Думаю, при правильном подходе ее можно купить дешевле, восстановить и сдать / либо продать, чем многие в Огайо и занимаются.
Математика не ваше? Не мое точно, я гуманитарий, но все-таки рахувати можу.
Смотрите, дом на 4 квартиры = 4 тенанта. 25.5 / 4 / 12 = 530 баксов в месяц. Думаете, среднестатистический американский тенант не потянет? Думаю, потянет, а если нет, то есть секция 8. Т.е. доход впролне достижим. И каждый год рент можно спокойно на 10-20 баксов в месяц повышать
Порахуйте скільки ви вкладете в цей "дом" перед тим як здати в аренду на 4 частини,потім будете говорити про математику. Можливо вам прийдеться знести його і все наново збудувати. І вашого об'єкта немає на інших сторінках,тае що не треба ля-ля гуманітарій))
Ethereum написав:Щось не знайшов вашого об"єкта І виклкає сумнів що візьмете за аренду більше 1000,такі середні ціни Але можете за 45 купити ось цей: Фото удалил.
Я не знаю, почему на этом сайте этого объета нет. Может его не продают местным, а только пулу иностранцев, зарегистрированных в агенстве. Может фото не то. Но не суть.
Вы мне дали развалюху за 45. Думаю, при правильном подходе ее можно купить дешевле, восстановить и сдать / либо продать, чем многие в Огайо и занимаются.
Математика не ваше? Не мое точно, я гуманитарий, но все-таки рахувати можу.
Смотрите, дом на 4 квартиры = 4 тенанта. 25.5 / 4 / 12 = 530 баксов в месяц. Думаете, среднестатистический американский тенант не потянет? Думаю, потянет, а если нет, то есть секция 8. Т.е. доход впролне достижим. И каждый год рент можно спокойно на 10-20 баксов в месяц повышать
Порахуйте скільки ви вкладете в цей "дом" перед тим як здати в аренду на 4 частини,потім будете говорити про математику. Можливо вам прийдеться знести його і все наново збудувати. І вашого об'єкта немає на інших сторінках,тае що не треба ля-ля гуманітарій))
Не понимаю обвинений? Вы плохо видите или по английски не читаете? Я не могу отвечать за данные, т.к. я не рекламодавец и в Америке не только тот сайт, что вы привели, публикует рекламу. На картинке написано, что дом уже сдается, значит он не развален и ничего туда вкладывать не нужно. Сразу значит начинаете получать доход. Можно же это прочитать и понять? Тока не треба мне говорить, что на заборе тоже написано, нет смысла углубляться))) у вас все-равно денег нет, даже на гараж. А я бы такой объект не продавал.