Додано: Вів 28 січ, 2020 13:33

stm написав: Почитала с удовольствием про нерезидентов с недвижимостью Великобритании. Впечатлилась налогом на продажу до 28% и наследием до 40%. Кстати, 0% налогов для тех кто не имеет жилья вообще, в том числе и в других странах, и зная что суды Великобритании одни из самых жестоких, - в миру самые справедливые, а не гуманные... https://internationalwealth.info/real-estate-abroad-offshore/taxation-of-non-residents-in-uk-2019-if-they-buy-real-estate/

Вообще, налогообложение нерезидентов очень интересно рассматривать вблизи в любой стране, особенно из списка первых по развитию Почитала с удовольствием про нерезидентов с недвижимостью Великобритании. Впечатлилась налогом на продажу до 28% и наследием до 40%. Кстати, 0% налогов для тех кто не имеет жилья вообще, в том числе и в других странах, и зная что суды Великобритании одни из самых жестоких, - в миру самые справедливые, а не гуманные...Вообще, налогообложение нерезидентов очень интересно рассматривать вблизи в любой стране, особенно из списка первых по развитию

Вы впечатлились налогом в 0% при наследовании в сумме от 325 до 475 тыс фунтов?"Согласно британским законам, в случае смерти владельца, собственность которая находится в Великобритании, облагается налогом в 40%. Под налогообложение попадает всё имущество умершего.При этом государство предусматривает безналоговую надбавку на одного человека в размере 325 000 GBP. Таким образом собственность подлежит налогообложению в том случае, если её стоимость превышает размер безналоговой надбавки.Если наследником является сын или внук, то к этой сумме (по состоянию на 2019 год) прибавляется ещё 150 000 GBP. То есть наследник, при расчёте налога на наследство, может рассчитывать на налоговые вычеты в размере до 475 000 GBP. Например, если всё имущество в Великобритании оценивается в сумме 600 000 GBP, то к налоговым вычетам относятся 325 000 GBP + 150 000 GBP. Получается наследнику придётся заплатить налог на наследство с суммы 125 000 GB. В случае передачи наследства от супруга к супруге, наследник не оплачивает налог на наследство."