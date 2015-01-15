Додано: Вів 28 січ, 2020 19:02

change_pm написав: Ethereum написав: Щось не знайшов вашого об"єкта І виклкає сумнів що візьмете за аренду більше 1000,такі середні ціни

Але можете за 45 купити ось цей: Фото удалил. Щось не знайшов вашого об"єктаІ виклкає сумнів що візьмете,такі середні ціниАле можете: Фото удалил.



Я не знаю, почему на этом сайте этого объета нет. Может его не продают местным, а только пулу иностранцев, зарегистрированных в агенстве. Может фото не то. Но не суть.



Вы мне дали развалюху за 45. Думаю, при правильном подходе ее можно купить дешевле, восстановить и сдать / либо продать, чем многие в Огайо и занимаются.



Математика не ваше? Не мое точно, я гуманитарий, но все-таки рахувати можу.



Смотрите, дом на 4 квартиры = 4 тенанта. 25.5 / 4 / 12 = 530 баксов в месяц. Думаете, среднестатистический американский тенант не потянет? Думаю, потянет, а если нет, то есть секция 8.

Т.е. доход впролне достижим. И каждый год рент можно спокойно на 10-20 баксов в месяц повышать Я не знаю, почему на этом сайте этого объета нет. Может его не продают местным, а только пулу иностранцев, зарегистрированных в агенстве. Может фото не то. Но не суть.Вы мне дали развалюху за 45. Думаю, при правильном подходе ее можно купить дешевле, восстановить и сдать / либо продать, чем многие в Огайо и занимаются.Математика не ваше? Не мое точно, я гуманитарий, но все-таки рахувати можу.Смотрите, дом на 4 квартиры = 4 тенанта. 25.5 / 4 / 12 = 530 баксов в месяц. Думаете, среднестатистический американский тенант не потянет? Думаю, потянет, а если нет, то есть секция 8.Т.е. доход впролне достижим. И каждый год рент можно спокойно на 10-20 баксов в месяц повышать

Порахуйте скільки ви вкладете в цей "дом" перед тим як здати в аренду на 4 частини,потім будете говорити про математику. Можливо вам прийдеться знести його і все наново збудувати.І вашого об'єкта немає на інших сторінках,тае що не треба ля-ля гуманітарій))[/quote]Не понимаю обвинений? Вы плохо видите или по английски не читаете? Я не могу отвечать за данные, т.к. я не рекламодавец и в Америке не только тот сайт, что вы привели, публикует рекламу.На картинке написано, что дом уже сдается, значит он не развален и ничего туда вкладывать не нужно. Сразу значит начинаете получать доход.Можно же это прочитать и понять? Тока не треба мне говорить, что на заборе тоже написано, нет смысла углубляться))) у вас все-равно денег нет, даже на гараж. А я бы такой объект не продавал.Вот сайт агенства, кто хочет может пои..ть им мозг[/quote]Ну так то ви інвестуєте через агенство і їм мозг виносіть. А ваші пропозиції через інвестора працювати означають ,що ви ніколи дома не купували в Америці.Де лінк до об"єкта? чи може ваш інвестор має екслюзив?А з 2 слів написаних на рекламці,це фігня ,а не інвестиція,на лоха розрахована.В Америці живете,а мене поливаєте за незнання." у вас все-равно денег нет, даже на гараж. А я бы такой объект не продавал."А за такі лова відповідати треба хамло,в мене більше нерухомості ніж в тебе. Паспорти тобі показати гаражів і так далі? Пиши турку,а не мені одноклітковий емігрант.