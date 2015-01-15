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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 30313233
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 13:33

  stm написав:Почитала с удовольствием про нерезидентов с недвижимостью Великобритании. Впечатлилась налогом на продажу до 28% и наследием до 40%. Кстати, 0% налогов для тех кто не имеет жилья вообще, в том числе и в других странах, и зная что суды Великобритании одни из самых жестоких, - в миру самые справедливые, а не гуманные... https://internationalwealth.info/real-estate-abroad-offshore/taxation-of-non-residents-in-uk-2019-if-they-buy-real-estate/
Вообще, налогообложение нерезидентов очень интересно рассматривать вблизи в любой стране, особенно из списка первых по развитию :)


Вы впечатлились налогом в 0% при наследовании в сумме от 325 до 475 тыс фунтов?

Налог на наследство (IHT)
"Согласно британским законам, в случае смерти владельца, собственность которая находится в Великобритании, облагается налогом в 40%. Под налогообложение попадает всё имущество умершего.
При этом государство предусматривает безналоговую надбавку на одного человека в размере 325 000 GBP. Таким образом собственность подлежит налогообложению в том случае, если её стоимость превышает размер безналоговой надбавки.
Если наследником является сын или внук, то к этой сумме (по состоянию на 2019 год) прибавляется ещё 150 000 GBP. То есть наследник, при расчёте налога на наследство, может рассчитывать на налоговые вычеты в размере до 475 000 GBP. Например, если всё имущество в Великобритании оценивается в сумме 600 000 GBP, то к налоговым вычетам относятся 325 000 GBP + 150 000 GBP. Получается наследнику придётся заплатить налог на наследство с суммы 125 000 GB. В случае передачи наследства от супруга к супруге, наследник не оплачивает налог на наследство."
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 13:40

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  change_pm написав:Вот сайт агенства, кто хочет может пои..ть им мозг https://globalinvestmentsincorporated.com/
вот лысый дидько! с сайта -то)) а я всё думаю де те картинки с анализами растут :mrgreen:
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 13:42

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  change_pm написав:Если наследником является сын или внук, то к этой сумме (по состоянию на 2019 год) прибавляется ещё 150 000 GBP
а если дочь/внучка?
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 14:09

  Мизантрóп написав:
  change_pm написав:Если наследником является сын или внук, то к этой сумме (по состоянию на 2019 год) прибавляется ещё 150 000 GBP
а если дочь/внучка?


неееаа, телочки ограничены в правах :)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 14:14

  Мизантрóп написав:
  change_pm написав:Вот сайт агенства, кто хочет может пои..ть им мозг https://globalinvestmentsincorporated.com/
вот лысый дидько! с сайта -то)) а я всё думаю де те картинки с анализами растут :mrgreen:


Думал небось, шо я ночами ото корплю над этим экселем и паблишером и чет там малюю?? :)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 14:16

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  change_pm написав:Думал небось
неугад.наблюдаю далее 8)
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 19:02

  change_pm написав:
  Ethereum написав:Щось не знайшов вашого об"єкта :D І виклкає сумнів що візьмете за аренду більше 1000,такі середні ціни
Але можете за 45 купити ось цей: Фото удалил.


Я не знаю, почему на этом сайте этого объета нет. Может его не продают местным, а только пулу иностранцев, зарегистрированных в агенстве. Может фото не то. Но не суть.

Вы мне дали развалюху за 45. Думаю, при правильном подходе ее можно купить дешевле, восстановить и сдать / либо продать, чем многие в Огайо и занимаются.

Математика не ваше? Не мое точно, я гуманитарий, но все-таки рахувати можу.

Смотрите, дом на 4 квартиры = 4 тенанта. 25.5 / 4 / 12 = 530 баксов в месяц. Думаете, среднестатистический американский тенант не потянет? Думаю, потянет, а если нет, то есть секция 8.
Т.е. доход впролне достижим. И каждый год рент можно спокойно на 10-20 баксов в месяц повышать :)


Порахуйте скільки ви вкладете в цей "дом" перед тим як здати в аренду на 4 частини,потім будете говорити про математику. Можливо вам прийдеться знести його і все наново збудувати.
І вашого об'єкта немає на інших сторінках,тае що не треба ля-ля гуманітарій))[/quote]

Не понимаю обвинений? Вы плохо видите или по английски не читаете? Я не могу отвечать за данные, т.к. я не рекламодавец и в Америке не только тот сайт, что вы привели, публикует рекламу.
На картинке написано, что дом уже сдается, значит он не развален и ничего туда вкладывать не нужно. Сразу значит начинаете получать доход.
Можно же это прочитать и понять? Тока не треба мне говорить, что на заборе тоже написано, нет смысла углубляться))) у вас все-равно денег нет, даже на гараж. А я бы такой объект не продавал.

Зображення

Вот сайт агенства, кто хочет может пои..ть им мозг https://globalinvestmentsincorporated.com/[/quote]

Ну так то ви інвестуєте через агенство і їм мозг виносіть. А ваші пропозиції через інвестора працювати означають ,що ви ніколи дома не купували в Америці.
Де лінк до об"єкта? чи може ваш інвестор має екслюзив? :D
А з 2 слів написаних на рекламці,це фігня ,а не інвестиція,на лоха розрахована.
В Америці живете,а мене поливаєте за незнання. :D
" у вас все-равно денег нет, даже на гараж. А я бы такой объект не продавал."
А за такі лова відповідати треба хамло,в мене більше нерухомості ніж в тебе. Паспорти тобі показати гаражів і так далі? Пиши турку,а не мені одноклітковий емігрант.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 19:08

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Зображення
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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