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Вы впечатлились налогом в 0% при наследовании в сумме от 325 до 475 тыс фунтов?
Налог на наследство (IHT) "Согласно британским законам, в случае смерти владельца, собственность которая находится в Великобритании, облагается налогом в 40%. Под налогообложение попадает всё имущество умершего. При этом государство предусматривает безналоговую надбавку на одного человека в размере 325 000 GBP. Таким образом собственность подлежит налогообложению в том случае, если её стоимость превышает размер безналоговой надбавки. Если наследником является сын или внук, то к этой сумме (по состоянию на 2019 год) прибавляется ещё 150 000 GBP. То есть наследник, при расчёте налога на наследство, может рассчитывать на налоговые вычеты в размере до 475 000 GBP. Например, если всё имущество в Великобритании оценивается в сумме 600 000 GBP, то к налоговым вычетам относятся 325 000 GBP + 150 000 GBP. Получается наследнику придётся заплатить налог на наследство с суммы 125 000 GB. В случае передачи наследства от супруга к супруге, наследник не оплачивает налог на наследство."
Ethereum написав:Щось не знайшов вашого об"єкта І виклкає сумнів що візьмете за аренду більше 1000,такі середні ціни Але можете за 45 купити ось цей: Фото удалил.
Я не знаю, почему на этом сайте этого объета нет. Может его не продают местным, а только пулу иностранцев, зарегистрированных в агенстве. Может фото не то. Но не суть.
Вы мне дали развалюху за 45. Думаю, при правильном подходе ее можно купить дешевле, восстановить и сдать / либо продать, чем многие в Огайо и занимаются.
Математика не ваше? Не мое точно, я гуманитарий, но все-таки рахувати можу.
Смотрите, дом на 4 квартиры = 4 тенанта. 25.5 / 4 / 12 = 530 баксов в месяц. Думаете, среднестатистический американский тенант не потянет? Думаю, потянет, а если нет, то есть секция 8. Т.е. доход впролне достижим. И каждый год рент можно спокойно на 10-20 баксов в месяц повышать
Порахуйте скільки ви вкладете в цей "дом" перед тим як здати в аренду на 4 частини,потім будете говорити про математику. Можливо вам прийдеться знести його і все наново збудувати. І вашого об'єкта немає на інших сторінках,тае що не треба ля-ля гуманітарій))[/quote]
Не понимаю обвинений? Вы плохо видите или по английски не читаете? Я не могу отвечать за данные, т.к. я не рекламодавец и в Америке не только тот сайт, что вы привели, публикует рекламу. На картинке написано, что дом уже сдается, значит он не развален и ничего туда вкладывать не нужно. Сразу значит начинаете получать доход. Можно же это прочитать и понять? Тока не треба мне говорить, что на заборе тоже написано, нет смысла углубляться))) у вас все-равно денег нет, даже на гараж. А я бы такой объект не продавал.
Ну так то ви інвестуєте через агенство і їм мозг виносіть. А ваші пропозиції через інвестора працювати означають ,що ви ніколи дома не купували в Америці. Де лінк до об"єкта? чи може ваш інвестор має екслюзив? А з 2 слів написаних на рекламці,це фігня ,а не інвестиція,на лоха розрахована. В Америці живете,а мене поливаєте за незнання. " у вас все-равно денег нет, даже на гараж. А я бы такой объект не продавал." А за такі лова відповідати треба хамло,в мене більше нерухомості ніж в тебе. Паспорти тобі показати гаражів і так далі? Пиши турку,а не мені одноклітковий емігрант.