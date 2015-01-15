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Вы впечатлились налогом в 0% при наследовании в сумме от 325 до 475 тыс фунтов?
Налог на наследство (IHT) "Согласно британским законам, в случае смерти владельца, собственность которая находится в Великобритании, облагается налогом в 40%. Под налогообложение попадает всё имущество умершего. При этом государство предусматривает безналоговую надбавку на одного человека в размере 325 000 GBP. Таким образом собственность подлежит налогообложению в том случае, если её стоимость превышает размер безналоговой надбавки. Если наследником является сын или внук, то к этой сумме (по состоянию на 2019 год) прибавляется ещё 150 000 GBP. То есть наследник, при расчёте налога на наследство, может рассчитывать на налоговые вычеты в размере до 475 000 GBP. Например, если всё имущество в Великобритании оценивается в сумме 600 000 GBP, то к налоговым вычетам относятся 325 000 GBP + 150 000 GBP. Получается наследнику придётся заплатить налог на наследство с суммы 125 000 GB. В случае передачи наследства от супруга к супруге, наследник не оплачивает налог на наследство."
Ethereum написав:Щось не знайшов вашого об"єкта І виклкає сумнів що візьмете за аренду більше 1000,такі середні ціни Але можете за 45 купити ось цей: Фото удалил.
Я не знаю, почему на этом сайте этого объета нет. Может его не продают местным, а только пулу иностранцев, зарегистрированных в агенстве. Может фото не то. Но не суть.
Вы мне дали развалюху за 45. Думаю, при правильном подходе ее можно купить дешевле, восстановить и сдать / либо продать, чем многие в Огайо и занимаются.
Математика не ваше? Не мое точно, я гуманитарий, но все-таки рахувати можу.
Смотрите, дом на 4 квартиры = 4 тенанта. 25.5 / 4 / 12 = 530 баксов в месяц. Думаете, среднестатистический американский тенант не потянет? Думаю, потянет, а если нет, то есть секция 8. Т.е. доход впролне достижим. И каждый год рент можно спокойно на 10-20 баксов в месяц повышать
Порахуйте скільки ви вкладете в цей "дом" перед тим як здати в аренду на 4 частини,потім будете говорити про математику. Можливо вам прийдеться знести його і все наново збудувати. І вашого об'єкта немає на інших сторінках,тае що не треба ля-ля гуманітарій))[/quote]
Не понимаю обвинений? Вы плохо видите или по английски не читаете? Я не могу отвечать за данные, т.к. я не рекламодавец и в Америке не только тот сайт, что вы привели, публикует рекламу. На картинке написано, что дом уже сдается, значит он не развален и ничего туда вкладывать не нужно. Сразу значит начинаете получать доход. Можно же это прочитать и понять? Тока не треба мне говорить, что на заборе тоже написано, нет смысла углубляться))) у вас все-равно денег нет, даже на гараж. А я бы такой объект не продавал.
Ну так то ви інвестуєте через агенство і їм мозг виносіть. А ваші пропозиції через інвестора працювати означають ,що ви ніколи дома не купували в Америці. Де лінк до об"єкта? чи може ваш інвестор має екслюзив? А з 2 слів написаних на рекламці,це фігня ,а не інвестиція,на лоха розрахована. В Америці живете,а мене поливаєте за незнання. " у вас все-равно денег нет, даже на гараж. А я бы такой объект не продавал." А за такі лова відповідати треба хамло,в мене більше нерухомості ніж в тебе. Паспорти тобі показати гаражів і так далі? Пиши турку,а не мені одноклітковий емігрант.
change_pm написав:Вот хочу Николая похвалить за много интересной информации и мысли, но... Почему так много эмоций? Почему правильные вопросы не заданы?
rjkz написав: Отлично, информация супер. На форкложе, как правило, можно купить ниже маркета очень редко - желающих хватает. Надо искать префоркложе, оформлять на ЛЛС и ...если совсем по умному, продавать с даунпейментом и селффинансированием свежим понаехам с деньгами. А когда они сами окажутся в сложной ситуации (ибо только идиот по приезду сразу покупает себе жилье), то легким движением руки отчуждать себе-же недавно проданный свой-же объект. Открою маленький "секрет" - в Штатах денег дохрена и дохрена людей, которые хотят и умеют их пристраивать - нахрена им левые пассажиры? И это не считая китайцев, которые покупают без мортгиджа.
1.Не на 100% согласен. Можно в Штатах не жить, но понимать рынок необходимо и следить за изменениями. Ведь зная, например, КРЖН ни за какие коврижки на ДВРЗ ниче не будешь брать, правда же? Чтобы делать деньги на недвиге в Штатах - надо жить в Штатах. Надо знать и понимать "правила игры". Иначе дела не будет. Когда что-то пишете, то хотя-бы анализируйте что выгодно Вам и что выгодно или не выгодно другим. И...хоть немного соберите информацию том месте в котором планируете делать инвестицию.
2.Речь о моргидже вообще не шла. Есть варианты инвестиций в рил эстейт даже в не очень оживленных местах, но как-то все схемы упираются в необходимость проживания и резидентство. Взять мортгидж в банке? А кто его даст чуваку по турвизе (поди получи ее еще)?
3.Ого, а откуда такая мысль о чемодане баксов? Фильм какой посмотрели? Давно уже везде, кроме Сомали, все покупается за безнал. Минимум на бумаге (Украина). Взять чемодан с баксами и купить? Оппа! А никто не хочет продавать за непонтно откуда взявшиеся баксы! Только чек! Или платеж из банка.
4.Я приводил пример, где и 100 тыс баксов хватит, чтобы генерить 25.5 тыс в год. Т.е. на 500 штук вполне можно сформировать себе пакет, генерирующий 25.5 * 5 = 127.5 штук в год. О размере капитала. 500 тысяч - это очень немного.
5.А куда же без них? Поэтому чистая доходность явно будет не 23 %. И не забудьте все таксы и фи учесть + мейнтенс.
6.В корне не согласен. Чисто местячковая укроКРЖН ментальность. Минимум комбинация ниже названных факторов. Вот чем вы мотивировались, когда лезли в 2008? в котлован недавно сданого недостроя? Инвестиции в рил эстейт мотивированы не текущей доходностью, а либо ожиданием роста маркета либо желанием если и выбрасывать бабло на скверфиты, то "щоб в свое".
А теперь основные вопросы, которые по идее должны были возникнуть. Процесс: - вошли в инвестицию, - получаем доход, - выходим из инвестиции.
Вопросы: 7.Почему недвига такая недорогая (по сравнению со штатом Вашингтон)? Насколько высок риск получить меньший доход? Портрет нашего арендатора (кто он, откуда беред «капусту»)? И как будем выходить из инвестиции, если будет нужно???
1. Если Вы вложитесь, то поймете. Это как минимум. Как максимум, может оказаться, что это огайский ДВРЗ. 2. Да, не о мортгидже шла речь, но на сегодняшний день есть 3 основных пути приобретения недвиги в Штатах за деньги - мортгидж, свой капитал в банке и займ легальных денег на стороне, подтвержденный документально. Что из этого есть у Вас? Банк не даст туристу мортгидж, Вы не резидент, который жил и зарабатывал в США легальные деньги, с которых платил налоги и...у Вас есть богатый дядюшка, резидент США, который даст Вам взаймы 100+ куе? Очевидно нет, раз Вы ищете соинвестора на украинском форуме. Не так много резидентов США тут ошиваются и их не так легко втянуть в это мероприятие. 3. Чемодан баксов - это утрированно. В первую очередь, интересует законность происхождения денег. Деньги из-за рубежа воспринимаются очень скептично. Мортгидж или чек американского банка. Попасть под расследование в деле об отмывании денег нет у людей большого желания. Банковская система США тоже стала бдительней со времен Паши Лазаренко. Деньги заводятся, но очень пристально рассматривается их происхождение. Не о штуке-же баксов речь. Такого порядка сумма превышает порог мониторинга. Можете, конечно, открыть счет в банке (в принципе, даже нерезидент сможет), но...надо показать постоянное место проживания как минимум и подтвердить его (билл от электрической компании на Ваше имя, например. А это как минимум надо более месяца прожить по указанному адресу), а как это сделать не находясь в США? Есть еще масса доков, которые надо предоставить, без которых не то что Чейз, но даже УэлсФарго не откроет счет (надо набрать определенное число пойнтов, подтверждающих личность и законность пребывания на территории США). То есть, надо некоторое время прожить на территории США. 4. Да, не 23%. Но есть момент. Когда речь идет о %%, все кажется красивым, но когда дело коснется реальности, то может оказаться, что мейнтенс очень жестко срезает все %%. Почему? Потому что если таксы имеют %% природу, то ...приехать и прочистить канализацию или проверить пожарную безопасность или починить крышу - цифири одного порядка что в Огайо что в Штате Вашингтон, что в Нью-Йорке. Разница есть, но не очень большая. И если моя знакомая в Нью-Джерси на мейнтенс (без праперти такс, мортгиджа и тп) тратит в месяц намного больше 1 куе в месяц, то и в ОхайЁ Это будет того-же порядка цифирь. А тенант будет платить не все расходы по дому. Рент+электрисити+газ. Фсе. Ну еще энторнет и ТВ. И на рент он заключает агримент с лендлордом, на все остальное - свои собственные договора с поставщиками услуг. И нихрена с ним не сделаешь. Мало того, если он перестанет платить, то выселить через суд займет от 3-х месяцев до полугода, а неплатить он если не будет месяц, то это эще не основание, потом второй, потом подготовить дело и подать в суд, потом в зависимости от загруженности суда. Но 3 месяца минимум. А если у него дети и он докажет что у него нет денег совсем и ему некуда выезжать да еще и зимой, то суд может дать ему время для выезда ...скажем полгода. И за это время ему не надо будет платить. Да, у него будут потом 7 лет проблемы снять что-то еще, взять кредит или лиз. Но...такое бывает. Да, если кто-то там живет по 8-й программе, то вроде как проблем не видится. Но 8-я программа дается, а потом может и сняться. Это не часто происходит, но бывает. А у людей платить нечем. У бедных в США свои привилегии - им не имеют права отказать ни в чем, но если с него взять нечего, то никто им ни паяльник ни утюг никуда не всунет. Более того, суд вполне нормально может принять решение в его пользу. Хоть это и будет за счет госпиталя, лендлорда или еще кого-то. 6. Не этим. Изначально назначение здания было не жилое. К этому моменту мне было где жить и что сдавать и ценник имеющейся уже недвиги вырос 10+++раз от цены входа в те котлованы. Но я задолбался переезжать из одного офиса в другой с постоянно поднимающейся ценой. Поэтому купил себе офис. Не совсем удачно, но все нормализовалось, здание перепрофилировалось, достроилось, сделался ремонт и возвращает потихоньку пройоп 2008 года. 7. Так отож. Не было-бы причины, не стоил-бы форплекс 110куе. Поэтому и совет - надо там жить (в этой эрии) чтобы понимать, что это не Охайский ДВРЗ.
Ладно, делайте как хотите. Я нянькой не нанимался. Другим только мозги не пудрите.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
change_pm написав: Я не знаю, почему на этом сайте этого объета нет. Может его не продают местным, а только пулу иностранцев, зарегистрированных в агенстве. Может фото не то. Но не суть.
Вы мне дали развалюху за 45. Думаю, при правильном подходе ее можно купить дешевле, восстановить и сдать / либо продать, чем многие в Огайо и занимаются.
Математика не ваше? Не мое точно, я гуманитарий, но все-таки рахувати можу.
Смотрите, дом на 4 квартиры = 4 тенанта. 25.5 / 4 / 12 = 530 баксов в месяц. Думаете, среднестатистический американский тенант не потянет? Думаю, потянет, а если нет, то есть секция 8. Т.е. доход впролне достижим. И каждый год рент можно спокойно на 10-20 баксов в месяц повышать
Порахуйте скільки ви вкладете в цей "дом" перед тим як здати в аренду на 4 частини,потім будете говорити про математику. Можливо вам прийдеться знести його і все наново збудувати. І вашого об'єкта немає на інших сторінках,тае що не треба ля-ля гуманітарій))
Не понимаю обвинений? Вы плохо видите или по английски не читаете? Я не могу отвечать за данные, т.к. я не рекламодавец и в Америке не только тот сайт, что вы привели, публикует рекламу. На картинке написано, что дом уже сдается, значит он не развален и ничего туда вкладывать не нужно. Сразу значит начинаете получать доход. Можно же это прочитать и понять? Тока не треба мне говорить, что на заборе тоже написано, нет смысла углубляться))) у вас все-равно денег нет, даже на гараж. А я бы такой объект не продавал.
Нет желания заморачиваться, но первое что приходит в голову - 1. Забить адрес в зиллоу и трулия, дабы проверить правдивость картинки. 2. Еси чувак продает за 110 штук объект, который приносит 23% годовых, то убедиться в его психическом здоровье. 3. Запастись скептицизмом, ибо такие кейсы или не существуют или их выкупают до попадания на маркет. ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ!
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.