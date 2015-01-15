Додано: Вів 28 січ, 2020 22:47

change_pm написав: Вот хочу Николая похвалить за много интересной информации и мысли, но... Почему так много эмоций? Почему правильные вопросы не заданы?



rjkz написав:

Отлично, информация супер.

На форкложе, как правило, можно купить ниже маркета очень редко - желающих хватает. Надо искать префоркложе, оформлять на ЛЛС и ...если совсем по умному, продавать с даунпейментом и селффинансированием свежим понаехам с деньгами. А когда они сами окажутся в сложной ситуации (ибо только идиот по приезду сразу покупает себе жилье), то легким движением руки отчуждать себе-же недавно проданный свой-же объект.

Открою маленький "секрет" - в Штатах денег дохрена и дохрена людей, которые хотят и умеют их пристраивать - нахрена им левые пассажиры? И это не считая китайцев, которые покупают без мортгиджа.



1.Не на 100% согласен. Можно в Штатах не жить, но понимать рынок необходимо и следить за изменениями. Ведь зная, например, КРЖН ни за какие коврижки на ДВРЗ ниче не будешь брать, правда же?

Чтобы делать деньги на недвиге в Штатах - надо жить в Штатах. Надо знать и понимать "правила игры". Иначе дела не будет. Когда что-то пишете, то хотя-бы анализируйте что выгодно Вам и что выгодно или не выгодно другим. И...хоть немного соберите информацию том месте в котором планируете делать инвестицию.



2.Речь о моргидже вообще не шла.

Есть варианты инвестиций в рил эстейт даже в не очень оживленных местах, но как-то все схемы упираются в необходимость проживания и резидентство. Взять мортгидж в банке? А кто его даст чуваку по турвизе (поди получи ее еще)?



3.Ого, а откуда такая мысль о чемодане баксов? Фильм какой посмотрели? Давно уже везде, кроме Сомали, все покупается за безнал. Минимум на бумаге (Украина).

Взять чемодан с баксами и купить? Оппа! А никто не хочет продавать за непонтно откуда взявшиеся баксы! Только чек! Или платеж из банка.



4.Я приводил пример, где и 100 тыс баксов хватит, чтобы генерить 25.5 тыс в год. Т.е. на 500 штук вполне можно сформировать себе пакет, генерирующий 25.5 * 5 = 127.5 штук в год.

О размере капитала. 500 тысяч - это очень немного.



5.А куда же без них? Поэтому чистая доходность явно будет не 23 %.

И не забудьте все таксы и фи учесть + мейнтенс.



6.В корне не согласен. Чисто местячковая укроКРЖН ментальность. Минимум комбинация ниже названных факторов. Вот чем вы мотивировались, когда лезли в 2008? в котлован недавно сданого недостроя?

Инвестиции в рил эстейт мотивированы не текущей доходностью, а либо ожиданием роста маркета либо желанием если и выбрасывать бабло на скверфиты, то "щоб в свое". На форкложе, как правило, можно купить ниже маркета очень редко - желающих хватает. Надо искать префоркложе, оформлять на ЛЛС и ...если совсем по умному, продавать с даунпейментом и селффинансированием свежим понаехам с деньгами.А когда они сами окажутся в сложной ситуации (ибо только идиот по приезду сразу покупает себе жилье), то легким движением руки отчуждать себе-же недавно проданный свой-же объект.Открою маленький "секрет" - в Штатах денег дохрена и дохрена людей, которые хотят и умеют их пристраивать - нахрена им левые пассажиры? И это не считая китайцев, которые покупают без мортгиджа.Чтобы делать деньги на недвиге в Штатах - надо жить в Штатах. Надо знать и понимать "правила игры". Иначе дела не будет. Когда что-то пишете, то хотя-бы анализируйте что выгодно Вам и что выгодно или не выгодно другим. И...хоть немного соберите информацию том месте в котором планируете делать инвестицию.Есть варианты инвестиций в рил эстейт даже в не очень оживленных местах, но как-то все схемы упираются в необходимость проживания и резидентство. Взять мортгидж в банке? А кто его даст чуваку по турвизе (поди получи ее еще)?Взять чемодан с баксами и купить? Оппа! А никто не хочет продавать за непонтно откуда взявшиеся баксы! Только чек! Или платеж из банка.О размере капитала. 500 тысяч - это очень немного.И не забудьте все таксы и фи учесть + мейнтенс.Инвестиции в рил эстейт мотивированы не текущей доходностью, а либо ожиданием роста маркета либо желанием если и выбрасывать бабло на скверфиты, то "щоб в свое".



А теперь основные вопросы, которые по идее должны были возникнуть.

Процесс:

- вошли в инвестицию,

- получаем доход,

- выходим из инвестиции.



Вопросы:

7.Почему недвига такая недорогая (по сравнению со штатом Вашингтон)?

Насколько высок риск получить меньший доход? Портрет нашего арендатора (кто он, откуда беред «капусту»)?

И как будем выходить из инвестиции, если будет нужно??? Вот хочу Николая похвалить за много интересной информации и мысли, но... Почему так много эмоций? Почему правильные вопросы не заданы?А теперь основные вопросы, которые по идее должны были возникнуть.- вошли в инвестицию,- получаем доход,7.Почему недвига такая недорогая (по сравнению со штатом Вашингтон)?Насколько высок риск получить меньший доход? Портрет нашего арендатора (кто он, откуда беред «капусту»)?И как будем выходить из инвестиции, если будет нужно???

1. Если Вы вложитесь, то поймете. Это как минимум. Как максимум, может оказаться, что это огайский ДВРЗ.2. Да, не о мортгидже шла речь, но на сегодняшний день есть 3 основных пути приобретения недвиги в Штатах за деньги - мортгидж, свой капитал в банке и займ легальных денег на стороне, подтвержденный документально. Что из этого есть у Вас? Банк не даст туристу мортгидж, Вы не резидент, который жил и зарабатывал в США легальные деньги, с которых платил налоги и...у Вас есть богатый дядюшка, резидент США, который даст Вам взаймы 100+ куе? Очевидно нет, раз Вы ищете соинвестора на украинском форуме. Не так много резидентов США тут ошиваются и их не так легко втянуть в это мероприятие.3. Чемодан баксов - это утрированно. В первую очередь, интересует законность происхождения денег. Деньги из-за рубежа воспринимаются очень скептично. Мортгидж или чек американского банка. Попасть под расследование в деле об отмывании денег нет у людей большого желания. Банковская система США тоже стала бдительней со времен Паши Лазаренко. Деньги заводятся, но очень пристально рассматривается их происхождение. Не о штуке-же баксов речь. Такого порядка сумма превышает порог мониторинга. Можете, конечно, открыть счет в банке (в принципе, даже нерезидент сможет), но...надо показать постоянное место проживания как минимум и подтвердить его (билл от электрической компании на Ваше имя, например. А это как минимум надо более месяца прожить по указанному адресу), а как это сделать не находясь в США? Есть еще масса доков, которые надо предоставить, без которых не то что Чейз, но даже УэлсФарго не откроет счет (надо набрать определенное число пойнтов, подтверждающих личность и законность пребывания на территории США). То есть, надо некоторое время прожить на территории США.4. Да, не 23%. Но есть момент. Когда речь идет о %%, все кажется красивым, но когда дело коснется реальности, то может оказаться, что мейнтенс очень жестко срезает все %%. Почему? Потому что если таксы имеют %% природу, то ...приехать и прочистить канализацию или проверить пожарную безопасность или починить крышу - цифири одного порядка что в Огайо что в Штате Вашингтон, что в Нью-Йорке. Разница есть, но не очень большая. И если моя знакомая в Нью-Джерси на мейнтенс (без праперти такс, мортгиджа и тп) тратит в месяц намного больше 1 куе в месяц, то и в ОхайЁ Это будет того-же порядка цифирь. А тенант будет платить не все расходы по дому. Рент+электрисити+газ. Фсе. Ну еще энторнет и ТВ. И на рент он заключает агримент с лендлордом, на все остальное - свои собственные договора с поставщиками услуг. И нихрена с ним не сделаешь. Мало того, если он перестанет платить, то выселить через суд займет от 3-х месяцев до полугода, а неплатить он если не будет месяц, то это эще не основание, потом второй, потом подготовить дело и подать в суд, потом в зависимости от загруженности суда. Но 3 месяца минимум. А если у него дети и он докажет что у него нет денег совсем и ему некуда выезжать да еще и зимой, то суд может дать ему время для выезда ...скажем полгода. И за это время ему не надо будет платить. Да, у него будут потом 7 лет проблемы снять что-то еще, взять кредит или лиз. Но...такое бывает. Да, если кто-то там живет по 8-й программе, то вроде как проблем не видится. Но 8-я программа дается, а потом может и сняться. Это не часто происходит, но бывает. А у людей платить нечем. У бедных в США свои привилегии - им не имеют права отказать ни в чем, но если с него взять нечего, то никто им ни паяльник ни утюг никуда не всунет. Более того, суд вполне нормально может принять решение в его пользу. Хоть это и будет за счет госпиталя, лендлорда или еще кого-то.6. Не этим. Изначально назначение здания было не жилое. К этому моменту мне было где жить и что сдавать и ценник имеющейся уже недвиги вырос 10+++раз от цены входа в те котлованы. Но я задолбался переезжать из одного офиса в другой с постоянно поднимающейся ценой. Поэтому купил себе офис. Не совсем удачно, но все нормализовалось, здание перепрофилировалось, достроилось, сделался ремонт и возвращает потихоньку пройоп 2008 года.7. Так отож. Не было-бы причины, не стоил-бы форплекс 110куе. Поэтому и совет - надо там жить (в этой эрии) чтобы понимать, что это не Охайский ДВРЗ.Ладно, делайте как хотите. Я нянькой не нанимался.Другим только мозги не пудрите.