rjkz написав:
Не так много резидентов США тут ошиваются и их не так легко втянуть в это мероприятие.
rjkz написав:
3. Чемодан баксов - это утрированно. В первую очередь, интересует законность происхождения денег. Деньги из-за рубежа воспринимаются очень скептично.
Если к ним приложена декларация о ввозе их в США(та, что больше 10к заполняется), то вопросов не возниекнет.
rjkz написав:
(билл от электрической компании на Ваше имя, например. А это как минимум надо более месяца прожить по указанному адресу), а как это сделать не находясь в США?
подойдет билл о доставке воды обычной
в чем проблема заказать кому-то?
rjkz написав:
Есть еще масса доков, которые надо предоставить, без которых не то что Чейз, но даже УэлсФарго не откроет счет (надо набрать определенное число пойнтов, подтверждающих личность и законность пребывания на территории США). То есть, надо некоторое время прожить на территории США.
Сорри, но вы привели очень плохой пример. Оба банка пробелмных для вновьприбывших. особенно wf. Намного проще откурыть счет в каком-то redneck.bank (не реклама). у мня лично было много проблем с wf. А Чейз- он такой чейз.... как всегда обещает 600 баксов за отрытие счета...