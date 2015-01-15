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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 31323334
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 23:20

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  rjkz написав:Не так много резидентов США тут ошиваются и их не так легко втянуть в это мероприятие.

:roll:
  rjkz написав:3. Чемодан баксов - это утрированно. В первую очередь, интересует законность происхождения денег. Деньги из-за рубежа воспринимаются очень скептично.

Если к ним приложена декларация о ввозе их в США(та, что больше 10к заполняется), то вопросов не возниекнет.
  rjkz написав:(билл от электрической компании на Ваше имя, например. А это как минимум надо более месяца прожить по указанному адресу), а как это сделать не находясь в США?

подойдет билл о доставке воды обычной :) в чем проблема заказать кому-то? :wink:
  rjkz написав:Есть еще масса доков, которые надо предоставить, без которых не то что Чейз, но даже УэлсФарго не откроет счет (надо набрать определенное число пойнтов, подтверждающих личность и законность пребывания на территории США). То есть, надо некоторое время прожить на территории США.

Сорри, но вы привели очень плохой пример. Оба банка пробелмных для вновьприбывших. особенно wf. Намного проще откурыть счет в каком-то redneck.bank (не реклама). у мня лично было много проблем с wf. А Чейз- он такой чейз.... как всегда обещает 600 баксов за отрытие счета... :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 05:12

  rjkz написав:Нет желания заморачиваться, но первое что приходит в голову -
1. Забить адрес в зиллоу и трулия, дабы проверить правдивость картинки.
2. Еси чувак продает за 110 штук объект, который приносит 23% годовых, то убедиться в его психическом здоровье.
3. Запастись скептицизмом, ибо такие кейсы или не существуют или их выкупают до попадания на маркет. ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ!

Уже написано, что продано.
Сейчас узнаю у знакомого американца в чем кидок. Может расскажет на чём разводят.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 05:53

  Понаехал написав:
  rjkz написав:Не так много резидентов США тут ошиваются и их не так легко втянуть в это мероприятие.

:roll:
  rjkz написав:3. Чемодан баксов - это утрированно. В первую очередь, интересует законность происхождения денег. Деньги из-за рубежа воспринимаются очень скептично.

Если к ним приложена декларация о ввозе их в США(та, что больше 10к заполняется), то вопросов не возниекнет.
  rjkz написав:(билл от электрической компании на Ваше имя, например. А это как минимум надо более месяца прожить по указанному адресу), а как это сделать не находясь в США?

подойдет билл о доставке воды обычной :) в чем проблема заказать кому-то? :wink:
  rjkz написав:Есть еще масса доков, которые надо предоставить, без которых не то что Чейз, но даже УэлсФарго не откроет счет (надо набрать определенное число пойнтов, подтверждающих личность и законность пребывания на территории США). То есть, надо некоторое время прожить на территории США.

Сорри, но вы привели очень плохой пример. Оба банка пробелмных для вновьприбывших. особенно wf. Намного проще откурыть счет в каком-то redneck.bank (не реклама). у мня лично было много проблем с wf. А Чейз- он такой чейз.... как всегда обещает 600 баксов за отрытие счета... :mrgreen:


Ответил в ЛС.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 06:11

  change_pm написав:Думал небось

Семеныч, хватит втюхивать фигню. Люди ж некоторые не знают что ты за персонаж... серьезно воспринимают. :mrgreen:
Понаехал
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