Додано: Сер 29 січ, 2020 07:23

rjkz написав: Нет желания заморачиваться, но первое что приходит в голову -

1. Забить адрес в зиллоу и трулия, дабы проверить правдивость картинки.

2. Еси чувак продает за 110 штук объект, который приносит 23% годовых, то убедиться в его психическом здоровье.

3. Запастись скептицизмом, ибо такие кейсы или не существуют или их выкупают до попадания на маркет. ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ! Нет желания заморачиваться, но первое что приходит в голову -1. Забить адрес в зиллоу и трулия, дабы проверить правдивость картинки.2. Еси чувак продает за 110 штук объект, который приносит 23% годовых, то убедиться в его психическом здоровье.3. Запастись скептицизмом, ибо такие кейсы или не существуют или их выкупают до попадания на маркет. ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ!

А если я скажу, что готов продать свой объект за 40 тыс (я потенциально рассматриваю такой вариант), который грязными приносит 675 баксов в месяц (думаю, в этом году можно поднять до 700)? Чистыми 10+% в год.Это тоже повод у виска покрутить?Причины ж выхода из актива разные могут быть:- решил перевложиться в что-то другое,- деньги просто все нужны, а не раз в год,- задолбался налоговые декларации каждый год делать на маленькую сумму,- ну и так далее.Кстати, одно из наблюдений. От одного объекта в Штатах не выгодно получать выплаты ежемесячно из-за высоких комиссий (45 баксов). Лучше раз в год (так дешевле), но не для всех такое может подойти.