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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 28 січ, 2020 23:20
rjkz написав:
Не так много резидентов США тут ошиваются и их не так легко втянуть в это мероприятие.
rjkz написав:
3. Чемодан баксов - это утрированно. В первую очередь, интересует законность происхождения денег. Деньги из-за рубежа воспринимаются очень скептично.
Если к ним приложена декларация о ввозе их в США(та, что больше 10к заполняется), то вопросов не возниекнет.
rjkz написав:
(билл от электрической компании на Ваше имя, например. А это как минимум надо более месяца прожить по указанному адресу), а как это сделать не находясь в США?
подойдет билл о доставке воды обычной
в чем проблема заказать кому-то?
rjkz написав:
Есть еще масса доков, которые надо предоставить, без которых не то что Чейз, но даже УэлсФарго не откроет счет (надо набрать определенное число пойнтов, подтверждающих личность и законность пребывания на территории США). То есть, надо некоторое время прожить на территории США.
Сорри, но вы привели очень плохой пример. Оба банка пробелмных для вновьприбывших. особенно wf. Намного проще откурыть счет в каком-то redneck.bank (не реклама). у мня лично было много проблем с wf. А Чейз- он такой чейз.... как всегда обещает 600 баксов за отрытие счета...
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Понаехал
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Додано: Сер 29 січ, 2020 05:12
rjkz написав:
Нет желания заморачиваться, но первое что приходит в голову -
1. Забить адрес в зиллоу и трулия, дабы проверить правдивость картинки.
2. Еси чувак продает за 110 штук объект, который приносит 23% годовых, то убедиться в его психическом здоровье.
3. Запастись скептицизмом, ибо такие кейсы или не существуют или их выкупают до попадания на маркет. ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ!
Уже написано, что продано.
Сейчас узнаю у знакомого американца в чем кидок. Может расскажет на чём разводят.
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Додано: Сер 29 січ, 2020 05:53
Понаехал написав:
rjkz написав:
Не так много резидентов США тут ошиваются и их не так легко втянуть в это мероприятие.
rjkz написав:
3. Чемодан баксов - это утрированно. В первую очередь, интересует законность происхождения денег. Деньги из-за рубежа воспринимаются очень скептично.
Если к ним приложена декларация о ввозе их в США(та, что больше 10к заполняется), то вопросов не возниекнет.
rjkz написав:
(билл от электрической компании на Ваше имя, например. А это как минимум надо более месяца прожить по указанному адресу), а как это сделать не находясь в США?
подойдет билл о доставке воды обычной
в чем проблема заказать кому-то?
rjkz написав:
Есть еще масса доков, которые надо предоставить, без которых не то что Чейз, но даже УэлсФарго не откроет счет (надо набрать определенное число пойнтов, подтверждающих личность и законность пребывания на территории США). То есть, надо некоторое время прожить на территории США.
Сорри, но вы привели очень плохой пример. Оба банка пробелмных для вновьприбывших. особенно wf. Намного проще откурыть счет в каком-то redneck.bank (не реклама). у мня лично было много проблем с wf. А Чейз- он такой чейз.... как всегда обещает 600 баксов за отрытие счета...
Ответил в ЛС.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
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rjkz
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Додано: Сер 29 січ, 2020 07:05
Понаехал написав: change_pm написав:
Думал небось
Семеныч, хватит втюхивать фигню. Люди ж некоторые не знают что ты за персонаж... серьезно воспринимают.
Понаехал, давай договоримся, что я не Семеныч, а то у нас так конструктивного общения не выйдет. У меня другое отчество, лет мне всего 40. Ребенок один, и не в Штатах в школу ходит.
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change_pm
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Додано: Сер 29 січ, 2020 07:23
rjkz написав:
Нет желания заморачиваться, но первое что приходит в голову -
1. Забить адрес в зиллоу и трулия, дабы проверить правдивость картинки.
2. Еси чувак продает за 110 штук объект, который приносит 23% годовых, то убедиться в его психическом здоровье.
3. Запастись скептицизмом, ибо такие кейсы или не существуют или их выкупают до попадания на маркет. ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ!
А если я скажу, что готов продать свой объект за 40 тыс (я потенциально рассматриваю такой вариант), который грязными приносит 675 баксов в месяц (думаю, в этом году можно поднять до 700)? Чистыми 10+% в год.
Это тоже повод у виска покрутить?
Причины ж выхода из актива разные могут быть:
- решил перевложиться в что-то другое,
- деньги просто все нужны, а не раз в год,
- задолбался налоговые декларации каждый год делать на маленькую сумму,
- ну и так далее.
Кстати, одно из наблюдений. От одного объекта в Штатах не выгодно получать выплаты ежемесячно из-за высоких комиссий (45 баксов). Лучше раз в год (так дешевле), но не для всех такое может подойти.
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change_pm
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Додано: Сер 29 січ, 2020 11:49
change_pm написав:
но не для всех такое может подойти
чого?
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Мизантрóп
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Додано: Сер 29 січ, 2020 12:43
Мизантрóп написав: change_pm написав:
но не для всех такое может подойти
чого?
Может кто с ежемесячных доходов оплачивает ежемесячные расходы. Им может не подойти.
Мне раз в год подходит, получил сумму в январе, запланировал летний отдых на эту сумму.
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change_pm
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Додано: Сер 29 січ, 2020 13:08
Через 2 дня выходит срок подачи электронных налоговых деклараций в HMRC в Англии. Сколько же будет стоить неподача декларации в срок?
- уже 1 февраля вы должны 100 фунтов,
- затем сумма штрафа увеличивается на 10 фунтов каждый день, пока не достигнет 900 фунтов + 100 изначальные,
- если вы и спустя 3 месяца не подали декларацию, то получите еще +300 фунтов или 5% от суммы налога (что больше будет),
- ну, а если вы вообще жесткий неподавальщик, то получите штраф в 100% от суммы налога.
зы. Самое интересное, что в Англии с 2012 по 2018 год 4 млн человек было оштрафовано за неподачу декларации вовремя
достаточно удивительно, учитывая размеры штрафов.
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change_pm
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