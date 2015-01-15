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rjkz написав:Не так много резидентов США тут ошиваются и их не так легко втянуть в это мероприятие.
rjkz написав:3. Чемодан баксов - это утрированно. В первую очередь, интересует законность происхождения денег. Деньги из-за рубежа воспринимаются очень скептично.
Если к ним приложена декларация о ввозе их в США(та, что больше 10к заполняется), то вопросов не возниекнет.
rjkz написав:(билл от электрической компании на Ваше имя, например. А это как минимум надо более месяца прожить по указанному адресу), а как это сделать не находясь в США?
подойдет билл о доставке воды обычной в чем проблема заказать кому-то?
rjkz написав:Есть еще масса доков, которые надо предоставить, без которых не то что Чейз, но даже УэлсФарго не откроет счет (надо набрать определенное число пойнтов, подтверждающих личность и законность пребывания на территории США). То есть, надо некоторое время прожить на территории США.
Сорри, но вы привели очень плохой пример. Оба банка пробелмных для вновьприбывших. особенно wf. Намного проще откурыть счет в каком-то redneck.bank (не реклама). у мня лично было много проблем с wf. А Чейз- он такой чейз.... как всегда обещает 600 баксов за отрытие счета...
rjkz написав:Нет желания заморачиваться, но первое что приходит в голову - 1. Забить адрес в зиллоу и трулия, дабы проверить правдивость картинки. 2. Еси чувак продает за 110 штук объект, который приносит 23% годовых, то убедиться в его психическом здоровье. 3. Запастись скептицизмом, ибо такие кейсы или не существуют или их выкупают до попадания на маркет. ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ!
Уже написано, что продано. Сейчас узнаю у знакомого американца в чем кидок. Может расскажет на чём разводят.
rjkz написав:Не так много резидентов США тут ошиваются и их не так легко втянуть в это мероприятие.
rjkz написав:3. Чемодан баксов - это утрированно. В первую очередь, интересует законность происхождения денег. Деньги из-за рубежа воспринимаются очень скептично.
Если к ним приложена декларация о ввозе их в США(та, что больше 10к заполняется), то вопросов не возниекнет.
rjkz написав:(билл от электрической компании на Ваше имя, например. А это как минимум надо более месяца прожить по указанному адресу), а как это сделать не находясь в США?
подойдет билл о доставке воды обычной в чем проблема заказать кому-то?
rjkz написав:Есть еще масса доков, которые надо предоставить, без которых не то что Чейз, но даже УэлсФарго не откроет счет (надо набрать определенное число пойнтов, подтверждающих личность и законность пребывания на территории США). То есть, надо некоторое время прожить на территории США.
Сорри, но вы привели очень плохой пример. Оба банка пробелмных для вновьприбывших. особенно wf. Намного проще откурыть счет в каком-то redneck.bank (не реклама). у мня лично было много проблем с wf. А Чейз- он такой чейз.... как всегда обещает 600 баксов за отрытие счета...
Ответил в ЛС.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
rjkz написав:Нет желания заморачиваться, но первое что приходит в голову - 1. Забить адрес в зиллоу и трулия, дабы проверить правдивость картинки. 2. Еси чувак продает за 110 штук объект, который приносит 23% годовых, то убедиться в его психическом здоровье. 3. Запастись скептицизмом, ибо такие кейсы или не существуют или их выкупают до попадания на маркет. ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ!
А если я скажу, что готов продать свой объект за 40 тыс (я потенциально рассматриваю такой вариант), который грязными приносит 675 баксов в месяц (думаю, в этом году можно поднять до 700)? Чистыми 10+% в год.
Это тоже повод у виска покрутить?
Причины ж выхода из актива разные могут быть: - решил перевложиться в что-то другое, - деньги просто все нужны, а не раз в год, - задолбался налоговые декларации каждый год делать на маленькую сумму, - ну и так далее.
Кстати, одно из наблюдений. От одного объекта в Штатах не выгодно получать выплаты ежемесячно из-за высоких комиссий (45 баксов). Лучше раз в год (так дешевле), но не для всех такое может подойти.
Через 2 дня выходит срок подачи электронных налоговых деклараций в HMRC в Англии. Сколько же будет стоить неподача декларации в срок?
- уже 1 февраля вы должны 100 фунтов, - затем сумма штрафа увеличивается на 10 фунтов каждый день, пока не достигнет 900 фунтов + 100 изначальные, - если вы и спустя 3 месяца не подали декларацию, то получите еще +300 фунтов или 5% от суммы налога (что больше будет), - ну, а если вы вообще жесткий неподавальщик, то получите штраф в 100% от суммы налога.
зы. Самое интересное, что в Англии с 2012 по 2018 год 4 млн человек было оштрафовано за неподачу декларации вовремя достаточно удивительно, учитывая размеры штрафов.
Обновим данные: - ценник на данный объект не вырос c февраля (он и так был высокий с самого начала), - строится 8 этаж из 17, - продано 210 квартир на данный момент из 280. - свободные квартиры 68 (3-4 комнатные), выбора кавалерок нет.
Прошел почти год с того моменты, как я обратил внимание на данный объект. На данный момент продано 233 квартиры, 69 еще в продаже. Остались в продаже только 3-4 комнатные больших площадей. Ценник ниже, можно сравнить с тем, что было год назад.
Притянув за уши можно сказать, что роста нет: дешевых вариантов в продаже нет, а дорогие в цене не выросли.