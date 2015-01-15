Додано: Пон 03 лют, 2020 20:21

change_pm написав: Мнение от 18 декабря:

Мое имхо, подкрепленое чуйкой. Мы практически на пике пузыря, хотя я допускаю еще рост на 10-15% в ближайшее время. Уверен, что падение не за горами и минимум составит % 50. Есть риск уполовинить "котлетку". Мнение от 18 декабря:Мое имхо, подкрепленое чуйкой. Мы практически на пике пузыря, хотя я допускаю еще рост на 10-15% в ближайшее время. Уверен, что падение не за горами и минимум составит % 50. Есть риск уполовинить "котлетку".

Новости от сегодня:"Потребление нефти в Китае упало на 20% - с 14 млн баррелей в сутки до 11 млн. Пока это не тенденция, но падение цены на нефть уже составило за время с 20 января 10%Такого сокращения рынка Китая не было со времен кризиса 2008 года. Что вынуждает предполагать и более худшее развитие событий, если не появится хоть какая-то определенность. Пока есть лишь модели улучшения ситуации, но насколько они реалистичны - сказать сегодня сложно.""Китай ввел карантин и закрыл портовый город Веньчжоу в 700 км от Уханя. Это не самый крупный порт страны, но тенденция налицо: карантинные мероприятия вплотную подошли к побережью. В случае, если будет введена карантинная блокада в крупных и значимых портах страны, это приведет уже к серьезному экономическому коллапсу, пусть и временному. Если же учесть, что карантин должен вводиться на срок не менее инкубационного периода (а скорее всего, на время, кратно превышающее таковой), то экономика Китая попадает в крайне тяжелое положение.ОПЕК собирается в ближайшие дни на чрезвычайное собрание технического комитета с единственным вопросом спасения рынка от краха. Нефтяные контракты уже подешевели на 15%, а новости из Китая не дают никакой определенности. ОПЕК должна будет решать вопрос о существенном сокращении добычи нефти, причем не стоит забывать, что за пределами ОПЕК находятся США, не связанные с его решениями никакими обязательствами, а значит - американцы будут весьма неопределенным фактором любого решения, которое примет ОПЕК."Чета я от своей чуйки пугаюсьесли так пойдет, то кеш из ер френд. Шыт!