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rjkz написав:Не так много резидентов США тут ошиваются и их не так легко втянуть в это мероприятие.
rjkz написав:3. Чемодан баксов - это утрированно. В первую очередь, интересует законность происхождения денег. Деньги из-за рубежа воспринимаются очень скептично.
Если к ним приложена декларация о ввозе их в США(та, что больше 10к заполняется), то вопросов не возниекнет.
rjkz написав:(билл от электрической компании на Ваше имя, например. А это как минимум надо более месяца прожить по указанному адресу), а как это сделать не находясь в США?
подойдет билл о доставке воды обычной в чем проблема заказать кому-то?
rjkz написав:Есть еще масса доков, которые надо предоставить, без которых не то что Чейз, но даже УэлсФарго не откроет счет (надо набрать определенное число пойнтов, подтверждающих личность и законность пребывания на территории США). То есть, надо некоторое время прожить на территории США.
Сорри, но вы привели очень плохой пример. Оба банка пробелмных для вновьприбывших. особенно wf. Намного проще откурыть счет в каком-то redneck.bank (не реклама). у мня лично было много проблем с wf. А Чейз- он такой чейз.... как всегда обещает 600 баксов за отрытие счета...
rjkz написав:Нет желания заморачиваться, но первое что приходит в голову - 1. Забить адрес в зиллоу и трулия, дабы проверить правдивость картинки. 2. Еси чувак продает за 110 штук объект, который приносит 23% годовых, то убедиться в его психическом здоровье. 3. Запастись скептицизмом, ибо такие кейсы или не существуют или их выкупают до попадания на маркет. ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ!
Уже написано, что продано. Сейчас узнаю у знакомого американца в чем кидок. Может расскажет на чём разводят.
rjkz написав:Не так много резидентов США тут ошиваются и их не так легко втянуть в это мероприятие.
rjkz написав:3. Чемодан баксов - это утрированно. В первую очередь, интересует законность происхождения денег. Деньги из-за рубежа воспринимаются очень скептично.
Если к ним приложена декларация о ввозе их в США(та, что больше 10к заполняется), то вопросов не возниекнет.
rjkz написав:(билл от электрической компании на Ваше имя, например. А это как минимум надо более месяца прожить по указанному адресу), а как это сделать не находясь в США?
подойдет билл о доставке воды обычной в чем проблема заказать кому-то?
rjkz написав:Есть еще масса доков, которые надо предоставить, без которых не то что Чейз, но даже УэлсФарго не откроет счет (надо набрать определенное число пойнтов, подтверждающих личность и законность пребывания на территории США). То есть, надо некоторое время прожить на территории США.
Сорри, но вы привели очень плохой пример. Оба банка пробелмных для вновьприбывших. особенно wf. Намного проще откурыть счет в каком-то redneck.bank (не реклама). у мня лично было много проблем с wf. А Чейз- он такой чейз.... как всегда обещает 600 баксов за отрытие счета...
Ответил в ЛС.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
rjkz написав:Нет желания заморачиваться, но первое что приходит в голову - 1. Забить адрес в зиллоу и трулия, дабы проверить правдивость картинки. 2. Еси чувак продает за 110 штук объект, который приносит 23% годовых, то убедиться в его психическом здоровье. 3. Запастись скептицизмом, ибо такие кейсы или не существуют или их выкупают до попадания на маркет. ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ!
А если я скажу, что готов продать свой объект за 40 тыс (я потенциально рассматриваю такой вариант), который грязными приносит 675 баксов в месяц (думаю, в этом году можно поднять до 700)? Чистыми 10+% в год.
Это тоже повод у виска покрутить?
Причины ж выхода из актива разные могут быть: - решил перевложиться в что-то другое, - деньги просто все нужны, а не раз в год, - задолбался налоговые декларации каждый год делать на маленькую сумму, - ну и так далее.
Кстати, одно из наблюдений. От одного объекта в Штатах не выгодно получать выплаты ежемесячно из-за высоких комиссий (45 баксов). Лучше раз в год (так дешевле), но не для всех такое может подойти.
Через 2 дня выходит срок подачи электронных налоговых деклараций в HMRC в Англии. Сколько же будет стоить неподача декларации в срок?
- уже 1 февраля вы должны 100 фунтов, - затем сумма штрафа увеличивается на 10 фунтов каждый день, пока не достигнет 900 фунтов + 100 изначальные, - если вы и спустя 3 месяца не подали декларацию, то получите еще +300 фунтов или 5% от суммы налога (что больше будет), - ну, а если вы вообще жесткий неподавальщик, то получите штраф в 100% от суммы налога.
зы. Самое интересное, что в Англии с 2012 по 2018 год 4 млн человек было оштрафовано за неподачу декларации вовремя достаточно удивительно, учитывая размеры штрафов.
Обновим данные: - ценник на данный объект не вырос c февраля (он и так был высокий с самого начала), - строится 8 этаж из 17, - продано 210 квартир на данный момент из 280. - свободные квартиры 68 (3-4 комнатные), выбора кавалерок нет.
Прошел почти год с того моменты, как я обратил внимание на данный объект. На данный момент продано 233 квартиры, 69 еще в продаже. Остались в продаже только 3-4 комнатные больших площадей. Ценник ниже, можно сравнить с тем, что было год назад.
Притянув за уши можно сказать, что роста нет: дешевых вариантов в продаже нет, а дорогие в цене не выросли.
Пришло сегодня письмо от агента: The property market saw a fantastic start to the new year thanks to the conservative party’s triumphant result in the December general election. Following the election results, any political uncertainty disappeared, and we saw an almost immediate increase in asking prices for properties coming onto the market. According to Rightmove’s house price index, property prices increased by 2.3% between December and January and there was a 7.4% year-on-year growth in the number of sales agreed in the same period. Rents were also on the rise – data from HomeLet found that average rents are now 3.5% higher than the same period last year. This further demonstrates that tenant demand in the UK is going nowhere and 2020 is going to be a strong year for the buy-to-let market.
Перевод: Рынок недвижимости увидел фантастическое начало нового года благодаря триумфальному результату консервативной партии на декабрьских всеобщих выборах. По итогам выборов исчезла любая политическая неопределенность, и мы увидели почти немедленный рост цен на недвижимость, поступающую на рынок. Согласно индексу цен на жилье Rightmove, цены на недвижимость выросли на 2,3% в период с декабря по январь, а количество продаж, согласованных за тот же период, выросло на 7,4% в годовом исчислении. Арендная плата также на подъеме - данные HomeLet обнаружили, что средняя арендная плата в настоящее время 3,5% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Это еще раз свидетельствует о том, что спрос арендаторов в Великобритании никуда не денется, и 2020 год будет сильным годом для рынка покупки в аренду.
Кстати, прикольно (вернее обидно), но качество гугл транслейт на русский на порядок выше, чем на украинский. Попробуйте сами перевести в гугле, увидите.
change_pm написав:Мнение от 18 декабря: Мое имхо, подкрепленое чуйкой. Мы практически на пике пузыря, хотя я допускаю еще рост на 10-15% в ближайшее время. Уверен, что падение не за горами и минимум составит % 50. Есть риск уполовинить "котлетку".
Новости от сегодня: "Потребление нефти в Китае упало на 20% - с 14 млн баррелей в сутки до 11 млн. Пока это не тенденция, но падение цены на нефть уже составило за время с 20 января 10%
Такого сокращения рынка Китая не было со времен кризиса 2008 года. Что вынуждает предполагать и более худшее развитие событий, если не появится хоть какая-то определенность. Пока есть лишь модели улучшения ситуации, но насколько они реалистичны - сказать сегодня сложно."
"Китай ввел карантин и закрыл портовый город Веньчжоу в 700 км от Уханя. Это не самый крупный порт страны, но тенденция налицо: карантинные мероприятия вплотную подошли к побережью. В случае, если будет введена карантинная блокада в крупных и значимых портах страны, это приведет уже к серьезному экономическому коллапсу, пусть и временному. Если же учесть, что карантин должен вводиться на срок не менее инкубационного периода (а скорее всего, на время, кратно превышающее таковой), то экономика Китая попадает в крайне тяжелое положение.
ОПЕК собирается в ближайшие дни на чрезвычайное собрание технического комитета с единственным вопросом спасения рынка от краха. Нефтяные контракты уже подешевели на 15%, а новости из Китая не дают никакой определенности. ОПЕК должна будет решать вопрос о существенном сокращении добычи нефти, причем не стоит забывать, что за пределами ОПЕК находятся США, не связанные с его решениями никакими обязательствами, а значит - американцы будут весьма неопределенным фактором любого решения, которое примет ОПЕК."
Чета я от своей чуйки пугаюсь если так пойдет, то кеш из ер френд. Шыт!