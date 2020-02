Додано: Пон 03 лют, 2020 14:52

Пришло сегодня письмо от агента:

The property market saw a fantastic start to the new year thanks to the conservative party’s triumphant result in the December general election. Following the election results, any political uncertainty disappeared, and we saw an almost immediate increase in asking prices for properties coming onto the market. According to Rightmove’s house price index, property prices increased by 2.3% between December and January and there was a 7.4% year-on-year growth in the number of sales agreed in the same period. Rents were also on the rise – data from HomeLet found that average rents are now 3.5% higher than the same period last year. This further demonstrates that tenant demand in the UK is going nowhere and 2020 is going to be a strong year for the buy-to-let market.



Перевод:

Рынок недвижимости увидел фантастическое начало нового года благодаря триумфальному результату консервативной партии на декабрьских всеобщих выборах. По итогам выборов исчезла любая политическая неопределенность, и мы увидели почти немедленный рост цен на недвижимость, поступающую на рынок. Согласно индексу цен на жилье Rightmove, цены на недвижимость выросли на 2,3% в период с декабря по январь, а количество продаж, согласованных за тот же период, выросло на 7,4% в годовом исчислении. Арендная плата также на подъеме - данные HomeLet обнаружили, что средняя арендная плата в настоящее время 3,5% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Это еще раз свидетельствует о том, что спрос арендаторов в Великобритании никуда не денется, и 2020 год будет сильным годом для рынка покупки в аренду.



Кстати, прикольно (вернее обидно), но качество гугл транслейт на русский на порядок выше, чем на украинский. Попробуйте сами перевести в гугле, увидите.