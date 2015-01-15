Уже пару раз поднимали вопрос недоступности недвижимости для молодого поколения и малообеспеченных. Интересно, как с этим решили бороться в Англии.
Анонсировали скидку в 30% от стоимости недвижимости, которая будет предоставляться покупателям первой недвижимости. Девелоперы будут обязаны, на этапе подачи документов на строительство, закладывать опреленный % таких квартир в своим проектах.
Понятно, что в итоге это потянет рост стоимости для обычных покупателей. А в целом, мне кажется это окажет влияние на стоимость всех новостроек в сторону роста.
зы. Прикол в 30% скидке, она привязана к квартире, и при перепродаже такая квартиры обязана быть на 30% дешевле рынка.