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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 32333435
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 08:30

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Уже пару раз поднимали вопрос недоступности недвижимости для молодого поколения и малообеспеченных. Интересно, как с этим решили бороться в Англии.

Анонсировали скидку в 30% от стоимости недвижимости, которая будет предоставляться покупателям первой недвижимости. Девелоперы будут обязаны, на этапе подачи документов на строительство, закладывать опреленный % таких квартир в своим проектах.
Понятно, что в итоге это потянет рост стоимости для обычных покупателей. А в целом, мне кажется это окажет влияние на стоимость всех новостроек в сторону роста.

зы. Прикол в 30% скидке, она привязана к квартире, и при перепродаже такая квартиры обязана быть на 30% дешевле рынка.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 12:23

Прилетело в почту. Узнавать больше?

Зображення

Прилетела новая инвестиция в Манчестере. По ценнику от 110 тыс за студио, отличная цена. Думаю, где-то 8-8.5% будет генерить.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 12:49

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

И еще и новая статья прилетела про рынок недвижимости в 20 году. Думай.те!

https://dom-international.ru/brekzit-i- ... 2020-godu/
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