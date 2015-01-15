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Уже пару раз поднимали вопрос недоступности недвижимости для молодого поколения и малообеспеченных. Интересно, как с этим решили бороться в Англии.
Анонсировали скидку в 30% от стоимости недвижимости, которая будет предоставляться покупателям первой недвижимости. Девелоперы будут обязаны, на этапе подачи документов на строительство, закладывать опреленный % таких квартир в своим проектах. Понятно, что в итоге это потянет рост стоимости для обычных покупателей. А в целом, мне кажется это окажет влияние на стоимость всех новостроек в сторону роста.
зы. Прикол в 30% скидке, она привязана к квартире, и при перепродаже такая квартиры обязана быть на 30% дешевле рынка.
A growing number of landlords are being caught out by an HM Revenue & Customs campaign targeting property investors who are underpaying tax. In 2019, HMRC found 11,129 landlords had underpaid or not paid income tax, compared with 8,704 in 2018, according to a Freedom of Information request submitted by Telegraph Money. The department reclaimed £44.7m in tax from landlords last year, up 36pc from the £32.8m collected in 2018. https://www.telegraph.co.uk/tax/income- ... ing-probe/
переклад: Все більша кількість орендодавців, які недоплачують податки, спіймана Податковою її величності (HMRC) У 2019, HMRC знайшла 11 129 орендодавців, які недоплатили чи взагалі не сплатили податок на прибуток, в порівнянні з 8 704 в 2018. Податкова її величності нарахувала £ 44.7 млн податку орендодавцям в минулому році, на 36% більше, ніж в 2018, коли було зібрано £ 32.8 млн.
Решил с января понаблюдать за динамикой цен в краковских ипенях. Однушки улетают быстро, даже несмотря на высокую цену за метр (до х1,5 от цены метра в трехах). Ушла треха в хорошем месте по неплохой цене. Остальные объекты стоят уже полтора месяца. По одной двухе снизили цену на 10%.