Додано: Пон 17 лют, 2020 09:37

A growing number of landlords are being caught out by an HM Revenue & Customs campaign targeting property investors who are underpaying tax.In 2019, HMRC found 11,129 landlords had underpaid or not paid income tax, compared with 8,704 in 2018, according to a Freedom of Information request submitted by Telegraph Money.The department reclaimed £44.7m in tax from landlords last year, up 36pc from the £32.8m collected in 2018.переклад:Все більша кількість орендодавців, які недоплачують податки, спіймана Податковою її величності (HMRC)У 2019, HMRC знайшла 11 129 орендодавців, які недоплатили чи взагалі не сплатили податок на прибуток, в порівнянні з 8 704 в 2018. Податкова її величності нарахувала £ 44.7 млн податку орендодавцям в минулому році, на 36% більше, ніж в 2018, коли було зібрано £ 32.8 млн.