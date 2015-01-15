Ну такое...
У них рынок очень отличается от нашего - у них виллы, дома, курорты, а у нас в основном квартиры в ходу//)
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 18 лют, 2020 08:38
Ну такое...
У них рынок очень отличается от нашего - у них виллы, дома, курорты, а у нас в основном квартиры в ходу//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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