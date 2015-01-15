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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 33343536
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 08:38

Ну такое...
У них рынок очень отличается от нашего - у них виллы, дома, курорты, а у нас в основном квартиры в ходу//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 1853
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
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  #<1 ... 33343536
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