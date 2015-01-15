Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 18 лют, 2020 08:38
У них рынок очень отличается от нашего - у них виллы, дома, курорты, а у нас в основном квартиры в ходу//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
Повідомлень: 1857
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 257 раз.
Профіль
Додано: Сер 19 лют, 2020 06:30
Цікаво, що забудовник пропонує лише студії. Все інше продано, або поки не в продажу.
change_pm
Повідомлень: 903
З нами з: 03.02.16
Подякував: 14 раз.
Подякували: 226 раз.
Профіль
Додано: Сер 19 лют, 2020 06:34
Інший проект. Тут всі студії продані. Причина цього проста. В проекті 376 квартир, студій всього 25. Зверніть увагу на рівень цін!
І це ще котлован. Нещодавно тільки почались в ньому роботи.
change_pm
Повідомлень: 903
З нами з: 03.02.16
Подякував: 14 раз.
Подякували: 226 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
4860
492951
5237
616643
216
75280
Вів 14 січ, 2020 19:25 shapo