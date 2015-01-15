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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 18 лют, 2020 08:38
У них рынок очень отличается от нашего - у них виллы, дома, курорты, а у нас в основном квартиры в ходу//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Сер 19 лют, 2020 06:30
Зафіксуємо рівень цін для історії
Додано: Сер 19 лют, 2020 06:34
Зафіксуємо рівень цін для історії 2
Додано: Чет 20 лют, 2020 09:39
Отримав листа від москалів, тому меседж кацапською...
Если вы планируете получать доход, сдавая в аренду недвижимость в Великобритании, вам понадобится платить налог со всей суммы, заработанной таким образом. Налоговое законодательство в этой части распространяется не только на британских граждан, но и на владельцев недвижимости на территории страны, имеющих гражданство других стран.
Основным преимуществом налоговой системы Великобритании является многоступенчатая система налогообложения, а именно наличие необлагаемого налогом минимума.
На текущий налоговый год, сумма необлагаемого налогом минимума увеличина до £12,500*.
А порог для применения базовой налоговой ставки 20% возрос до £37,500.
Ожидаемые данные уровня необлагаемого налогом минимума и уровня базовой ставки по данным сайта налоговой службы Великобритании:
Но снизить уровень налога можно и другим способом. А именно указать все Ваши расходы по содержанию недвижимости.
Узнать как правильно рассчитать доход полученный от сдачи в аренду недвижимости Великобритании, и какие расходы можно учитывать при подготовке налоговой декларации узнайте в нашей статье:
Хочу сказати, що стаття досить корисна. Показує, чому вигідніше з точки зору оптимізації податків мати нерухомість в Англії, а не Україні чи Польші.
Додано: Чет 20 лют, 2020 12:02
Додано: Чет 20 лют, 2020 13:24
А з податками що? 8 чи 18 чи 32, так?
До речі, в Україні нічого списати не виїде, немає законодавчої бази. Тобто куди в Україні не сунься, скрізь, щоб бути в прибутку, треба мінімум в "сірій зоні" працювати, тобто зовсім по правилам = вилетиш в трубу!
Ось мені цікаво, навіщо така "гнила" система була побудована?
Додано: Суб 22 лют, 2020 23:31
Как насчет того, что бы взять вторичное жилье как вложение средств и ренты? Вы рассматривали, пробовали?
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