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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 34353637>
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 08:38

У них рынок очень отличается от нашего - у них виллы, дома, курорты, а у нас в основном квартиры в ходу//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 06:30

Зафіксуємо рівень цін для історії

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Цікаво, що забудовник пропонує лише студії. Все інше продано, або поки не в продажу.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 06:34

Зафіксуємо рівень цін для історії 2

Зображення

Інший проект. Тут всі студії продані. Причина цього проста. В проекті 376 квартир, студій всього 25. Зверніть увагу на рівень цін!
І це ще котлован. Нещодавно тільки почались в ньому роботи.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 09:39

Отримав листа від москалів, тому меседж кацапською...

Если вы планируете получать доход, сдавая в аренду недвижимость в Великобритании, вам понадобится платить налог со всей суммы, заработанной таким образом. Налоговое законодательство в этой части распространяется не только на британских граждан, но и на владельцев недвижимости на территории страны, имеющих гражданство других стран.

Основным преимуществом налоговой системы Великобритании является многоступенчатая система налогообложения, а именно наличие необлагаемого налогом минимума.
На текущий налоговый год, сумма необлагаемого налогом минимума увеличина до £12,500*.
А порог для применения базовой налоговой ставки 20% возрос до £37,500.

Ожидаемые данные уровня необлагаемого налогом минимума и уровня базовой ставки по данным сайта налоговой службы Великобритании:
Зображення

Но снизить уровень налога можно и другим способом. А именно указать все Ваши расходы по содержанию недвижимости.

Узнать как правильно рассчитать доход полученный от сдачи в аренду недвижимости Великобритании, и какие расходы можно учитывать при подготовке налоговой декларации узнайте в нашей статье: https://dom-international.ru/nalog-na-d ... obritanii/

Хочу сказати, що стаття досить корисна. Показує, чому вигідніше з точки зору оптимізації податків мати нерухомість в Англії, а не Україні чи Польші.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 12:02

  change_pm написав:Хочу сказати, що стаття досить корисна. Показує, чому вигідніше з точки зору оптимізації податків мати нерухомість в Англії, а не Україні чи Польші.

В Польше тоже можно уменьшать базу налогообложения на сумму расходов. В том числе процентов по ипотеке и амортизации недвижимости.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 13:24

  Gastarbaiter написав:
  change_pm написав:Хочу сказати, що стаття досить корисна. Показує, чому вигідніше з точки зору оптимізації податків мати нерухомість в Англії, а не Україні чи Польші.

В Польше тоже можно уменьшать базу налогообложения на сумму расходов. В том числе процентов по ипотеке и амортизации недвижимости.


А з податками що? 8 чи 18 чи 32, так?

До речі, в Україні нічого списати не виїде, немає законодавчої бази. Тобто куди в Україні не сунься, скрізь, щоб бути в прибутку, треба мінімум в "сірій зоні" працювати, тобто зовсім по правилам = вилетиш в трубу!

Ось мені цікаво, навіщо така "гнила" система була побудована?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 23:31

Как насчет того, что бы взять вторичное жилье как вложение средств и ренты? Вы рассматривали, пробовали?
b3320413
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 07:01

  Vint написав:
  rjkz написав:Нет желания заморачиваться, но первое что приходит в голову -
1. Забить адрес в зиллоу и трулия, дабы проверить правдивость картинки.
2. Еси чувак продает за 110 штук объект, который приносит 23% годовых, то убедиться в его психическом здоровье.
3. Запастись скептицизмом, ибо такие кейсы или не существуют или их выкупают до попадания на маркет. ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ!

Уже написано, что продано.
Сейчас узнаю у знакомого американца в чем кидок. Может расскажет на чём разводят.


Vint, є результат?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 07:29

Poland reduced VAT rates April 2020

The current reduced rates in Poland are 5% and 8%. The standard rate is 23%. The reduced rates will be changed to 5% and 7% (temporarily remain 8%). Seafoods will rise to 23%. Newspapers, printed and digital, will be subject to 8%, dropping to 7%. Bakery and confectionery goods will be levied at 5%. Printed and electronic books will be taxed at 5%. Tropical and citrus fruits will be charged at 5%.

https://www.avalara.com/vatlive/en/vat- ... -2020.html

Не розумію, чому піднімають податок на морепродукти? Вважають, що в населення немає йододефіциту?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 09:59

  change_pm написав:
  Vint написав:
  rjkz написав:Нет желания заморачиваться, но первое что приходит в голову -
1. Забить адрес в зиллоу и трулия, дабы проверить правдивость картинки.
2. Еси чувак продает за 110 штук объект, который приносит 23% годовых, то убедиться в его психическом здоровье.
3. Запастись скептицизмом, ибо такие кейсы или не существуют или их выкупают до попадания на маркет. ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ!

Уже написано, что продано.
Сейчас узнаю у знакомого американца в чем кидок. Может расскажет на чём разводят.


Vint, є результат?

I think they advertise on TV about some of this stuff. but for example, most of the homes I see are in communities where no one lives or is a high crime area.
Vint
 
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