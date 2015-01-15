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change_pm написав:Хочу сказати, що стаття досить корисна. Показує, чому вигідніше з точки зору оптимізації податків мати нерухомість в Англії, а не Україні чи Польші.
В Польше тоже можно уменьшать базу налогообложения на сумму расходов. В том числе процентов по ипотеке и амортизации недвижимости.
А з податками що? 8 чи 18 чи 32, так?
До речі, в Україні нічого списати не виїде, немає законодавчої бази. Тобто куди в Україні не сунься, скрізь, щоб бути в прибутку, треба мінімум в "сірій зоні" працювати, тобто зовсім по правилам = вилетиш в трубу!
Ось мені цікаво, навіщо така "гнила" система була побудована?
Gastarbaiterу нема, що сказати на цю тему, а ті хто мають, чомусь своєю практикою не діляться. Ну, що ж, я на таке і очікував. Це відносится до тих, хто міг би поділитись інформацією, але тримає все в собі.
● 18% and 32% - taxation according to the general rules, where income is treated as rental income; ● 19% - for business profits if you applied for a flat tax rate and the rental income is qualified as income earned from a business activity (due to the fact that such activity can be described as organised, professional and continuous); ● 8.5% and 12.5% - for lump sum taxation (if the taxpayer applied for these rules).
Тобто податок 18% / 32% чи 8.5% / 12.5%, в посиланні більш менш розписано що до чого.
Under flat tax rate of business income (19%) and lump sum tax for rental income (8.5% and 12.5%), there are no tax free amounts. Therefore, once you are in receipt of this type of income you will fall within the charge to tax in Poland.
The following expenses are generally allowable as deductions: ● Interest on the loan (excluding the loan instalment), ● Costs incurred to maintain the property, maintenance fees, ● Renovation costs, if they serve to preserve the property in a proper condition and not only increase its value (real estate preservation but not improvement).
The expenses, however, are not allowed to be deducted if a lump sum taxation (8,5% and 12,5%) has been chosen.
Немає ніяких виключень чи можливості щось списати при податку 8.5% / 12.5%, він сплачується з усієї сумми. При податку 18% / 32% можна списати деякі витрати на ведення діяльності, але все рівно податок 18% буде від мінімальної суми, немає ніяких виключень, як в Англії.
Вы впечатлились налогом в 0% при наследовании в сумме от 325 до 475 тыс фунтов?
Налог на наследство (IHT) "Согласно британским законам, в случае смерти владельца, собственность которая находится в Великобритании, облагается налогом в 40%. Под налогообложение попадает всё имущество умершего. При этом государство предусматривает безналоговую надбавку на одного человека в размере 325 000 GBP. Таким образом собственность подлежит налогообложению в том случае, если её стоимость превышает размер безналоговой надбавки. Если наследником является сын или внук, то к этой сумме (по состоянию на 2019 год) прибавляется ещё 150 000 GBP. То есть наследник, при расчёте налога на наследство, может рассчитывать на налоговые вычеты в размере до 475 000 GBP. Например, если всё имущество в Великобритании оценивается в сумме 600 000 GBP, то к налоговым вычетам относятся 325 000 GBP + 150 000 GBP. Получается наследнику придётся заплатить налог на наследство с суммы 125 000 GB. В случае передачи наследства от супруга к супруге, наследник не оплачивает налог на наследство."
Stm більше в цій розмові участі не брала, більше їй цікаво не було. А мені стало цікаво порівняти дві країни - Англію и Польшу в плані, де вігідніше мати нерухомість під аренду.
Маємо, наприклад, нерухомість на 475 тис фунтів, щоб передати дітям без податків. В злотих рахувати не будемо, візьмемо чисту дохідність до податків в 8% річних в обох країнах.
475 000 фунтів = 38 000 доходу на рік. В Англії: 12 500 - без податку, 25 500 - податок 20% = 5 100 фунтів, -------------------- 32 900 фунтів отримали на рахунок в банку.
В Польші (все перевів в фунти, щоб наглядніше було = 1 фунт-5 злотих): 38 000 - оподатковується з першої злотувки,
14 400 - податок 18% = 2 952 фунтів, 21 600 - податок 32% = 6 912 фунтів, загальний податок = 9 864 фунти -------------------- 28 136 фунтів отримали на рахунок в банку, на 4 764 менше, ніж в Англії.
Можна сплачувати податок в Польші 8,5 %, не знаю чи в таком випадку так вийде (може для Польші 475 тис фунтів величезна сума і оподатковувати будуть, як мільйонера), але давайте уявимо, що вийде.
Маємо 475 000 фунтів в польській нерухомості. Дохід - 57 000 фунтів, 12% брудними. 57 000 - податок 8,5% = 4 560 фунтів податок, менше ніж в Англії на 540 фунтів.
Виходить, що при податку в 8,5% Польша вигідніше на 540 фунтів, але є багато мені невідомих факторів, щоб можна було казати напевно, що це саме так