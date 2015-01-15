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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 35363738
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 21:00

Новини з Поляндії

Вроцлавское агентство недвижимости Orzech Lux
Данные JLL, торговая и офисная недвижимость во Вроцлаве на конец 2019г. Причины дальнейшего роста цен на квартиры

Краткие выводы:

- рынок ТРЦ уже перенасыщен, практически нереально там инвестировать с высокой доходностью. Зато это комфорт для жителей

- рынок современных офисных центров вырос даже быстрее чем были ожидания у рынка, 1,188 млн. м2 площадей. Причина - Business Garden Wrocław (117 тыс м2) сдал последнюю очередь раньше срока, в декабре 2019. Кстати это и причина такой высокой вакантности на конец года, аж 12,5%. Обычно этот показатель не превышает 8-10%. Уверены что рынок "переварит" такой рост, сейчас начало марта - а там уже сдано в аренду более 70% площадей

Нас прежде всего интересует как это отразиться на рынке жилой недвижимости. Средний рост в 2019г. на 9% в Польше имеет все шансы повториться, работники офисных центров получают более высокую зарплату, соответственно увеличивают спрос как на покупку так и на аренду, особенно близко к месту работы

А на ближайшие 5 лет уже законодательно утверждён график повышения минимальной зарплаты, которая в 2024г. будет составлять 4000 злотых (рост на 35%) , соответственно средняя - также будет расти, и это также будет стимулировать дальнейший рост цен на недвижимость. При этом курс злотого стабилен, коррелирует с евро, т.к. Польша входит в ЕС.

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