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Вроцлавское агентство недвижимости Orzech Lux Данные JLL, торговая и офисная недвижимость во Вроцлаве на конец 2019г. Причины дальнейшего роста цен на квартиры
Краткие выводы:
- рынок ТРЦ уже перенасыщен, практически нереально там инвестировать с высокой доходностью. Зато это комфорт для жителей
- рынок современных офисных центров вырос даже быстрее чем были ожидания у рынка, 1,188 млн. м2 площадей. Причина - Business Garden Wrocław (117 тыс м2) сдал последнюю очередь раньше срока, в декабре 2019. Кстати это и причина такой высокой вакантности на конец года, аж 12,5%. Обычно этот показатель не превышает 8-10%. Уверены что рынок "переварит" такой рост, сейчас начало марта - а там уже сдано в аренду более 70% площадей
Нас прежде всего интересует как это отразиться на рынке жилой недвижимости. Средний рост в 2019г. на 9% в Польше имеет все шансы повториться, работники офисных центров получают более высокую зарплату, соответственно увеличивают спрос как на покупку так и на аренду, особенно близко к месту работы
А на ближайшие 5 лет уже законодательно утверждён график повышения минимальной зарплаты, которая в 2024г. будет составлять 4000 злотых (рост на 35%) , соответственно средняя - также будет расти, и это также будет стимулировать дальнейший рост цен на недвижимость. При этом курс злотого стабилен, коррелирует с евро, т.к. Польша входит в ЕС.
А на ближайшие 5 лет уже законодательно утверждён график повышения минимальной зарплаты, которая в 2024г. будет составлять 4000 злотых (рост на 35%) , соответственно средняя - также будет расти, и это также будет стимулировать дальнейший рост цен на недвижимость. При этом курс злотого стабилен, коррелирует с евро, т.к. Польша входит в ЕС.
Через 20 років наздогнати Польшу... В 2024 році в Польші мінімалка будет 4к злотих, що десь 28к гривень. Мінімалка на хвилиночку!
В Україні в кращому видадку мінімалка буде 10к гривень, при схожих витратах на життя. Мда... Польша і далі буде витягувати в нас людський ресурс, бо ми не конкурентні.
Не знаю, яка ще може бути мотивація інвестувати в нерухомість в Україні? Можливо тільки в готелі в центрі Львова? Але хто ж дасть таку можливість дрібному інвестору?
есть ли смысл в покупке зарубежной недвижимости, в качестве диверсификации накоплений? Если да, какие страны приоритетные? Испания - падение цена 30+% за последние десять лет, Германия - ряд законов об ограничении роста цен и аренды, Таиланд - гарантированная аренда, но оплата в батах, валюта стабильная, но до поры до времени. Болгария, Турция - равносильно выкинуть, возможно Великобритания, Польша ... хз ? вобщем, были бы интересны мнения людей)
Не знаю, яка ще може бути мотивація інвестувати в нерухомість в Україні? Можливо тільки в готелі в центрі Львова? Але хто ж дасть таку можливість дрібному інвестору?[/b]
Мене дуж зацікавила інформація про фірму про яку взагалі ніхто не чув. Сторінка тільки в файсбуці. Але я пішов далі щоб розкрити компанію Рога і копита,(читай Акурт і копита) Оскільки в Польщі провів немало часу ,та і вул .Олавська мені знайома,почав копатися в реєстрі. Rubryka 7. Dane wspólników 1. Nazwisko / Nazwa lub firma RUZHYTSKYI 2. Imiona PAVLO 3. Numer PESEL/REGON xxxxxxxxxx 5. Posiadane przez wspólnika udziały 99 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) Тобто така собісупер міжнародна фірма без господарської діяльності з власником Ружицьким П.(ясно він себе поляком видає) та ще якась Євстратова Н. Адрес зазначений Adres miejscowość WROCŁAW ulica UL. OŁAWSKA nr domu 9 nr lokalu 20 kod pocztowy 50-123 poczta WROCŁAW kraj POLSKA Зверніть увагу на change_pm дописи адреса майже така сама ,але так 9/5. Все би було добре,якби я не знав цієї адреси "міжнародної" Вбийте і самі перевірте ,що ніякої фірми Рога і копита там немає. Тому все що написав цей change_pm НЕПРАВДА Так само Вас хоче обману клон акурт з фірми рога копита ,тільки з Анталії. Будьте обережні - шахраї Вас чекають! Вроцлавское агентство недвижимости Orzech Lux псевдо контора!
change_pm написав:Вроцлавское агентство недвижимости Orzech Lux Данные JLL, торговая и офисная недвижимость во Вроцлаве на конец 2019г. Причины дальнейшего роста цен на квартиры
Краткие выводы:
- рынок ТРЦ уже перенасыщен, практически нереально там инвестировать с высокой доходностью. Зато это комфорт для жителей
- рынок современных офисных центров вырос даже быстрее чем были ожидания у рынка, 1,188 млн. м2 площадей. Причина - Business Garden Wrocław (117 тыс м2) сдал последнюю очередь раньше срока, в декабре 2019. Кстати это и причина такой высокой вакантности на конец года, аж 12,5%. Обычно этот показатель не превышает 8-10%. Уверены что рынок "переварит" такой рост, сейчас начало марта - а там уже сдано в аренду более 70% площадей
Нас прежде всего интересует как это отразиться на рынке жилой недвижимости. Средний рост в 2019г. на 9% в Польше имеет все шансы повториться, работники офисных центров получают более высокую зарплату, соответственно увеличивают спрос как на покупку так и на аренду, особенно близко к месту работы
А на ближайшие 5 лет уже законодательно утверждён график повышения минимальной зарплаты, которая в 2024г. будет составлять 4000 злотых (рост на 35%) , соответственно средняя - также будет расти, и это также будет стимулировать дальнейший рост цен на недвижимость. При этом курс злотого стабилен, коррелирует с евро, т.к. Польша входит в ЕС.
Я ще звернувся до свого друга з Klub Przedsiębiorczości- він сказав не знає такої агенції. Будьте обережні!! change_pm дає неправдиву інфу!!
Ethereum написав:Але я пішов далі щоб розкрити компанію Рога і копита,(читай Акурт і копита)
дякую,шо не полінились
Немає за що. Типова метода аферистів та їх клонів ,яких треба виводити на чисту воду. "Якщо неправда, то можете написати тому Петру на фейсбуці і вивести його на чисту воду. До мене які претензії?" А такі що вже не вперше БРехню поширюєте. Так само було з французьким сайтом на ринку Америки ,де писалося про дохідність 40% . Але дехто знає і польську і французьку і вашу "англійську зі словником" change_pm поширює НЕПРАВДУ,так само як АКУРТ