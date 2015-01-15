RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 36373839
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 20:05

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  Ethereum написав:Немає за що.
Нажаль наші повідомлення вже оскаржені й знову зникнуть.Хтось в долі? :roll:
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3849
З нами з: 03.12.14
Подякував: 487 раз.
Подякували: 569 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 20:39

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Мнение эксперта



по Турецкому и Польскому вопросам!



:D
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3849
З нами з: 03.12.14
Подякував: 487 раз.
Подякували: 569 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 22:25

  Мизантрóп написав:
  Ethereum написав:Немає за що.
Нажаль наші повідомлення вже оскаржені й знову зникнуть.Хтось в долі? :roll:


Може не зникнуть. Я ж правду писав ,на відміну від акурта. Адміни ж є різні. Все таки більшість за Україну ,а не за Геннадія :D
Про Червону русь- Львів класний жарт :D
Ethereum
 
Повідомлень: 1073
З нами з: 11.02.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 06:42

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Звертаюсь до адекватних людей. Мені приємно, що ви знаходите і викладаєте інформацію, яка допоможе комусь не попасти в лапи шахраїв.
Я за це щоб ця інформація тут на гілці була, вважаю, що вона потрібна.

Але ображати форумчан за те, що вони викладаюсь інформацію, яка є в відкритому доступі, то вже занадто. Також казати що хтось з форумчан викладає неправдиву інформацію то такоє занадто, якщо без фактів.

Прошу свої повідомлення відкоректувати, щоб залишити саме те, що може допомогти форумчанам, а своє ЕГО прибрати, ок?
change_pm
 
Повідомлень: 1000
З нами з: 03.02.16
Подякував: 14 раз.
Подякували: 237 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 07:00

  pirat-d написав:есть ли смысл в покупке зарубежной недвижимости, в качестве диверсификации накоплений? Если да, какие страны приоритетные? Испания - падение цена 30+% за последние десять лет, Германия - ряд законов об ограничении роста цен и аренды, Таиланд - гарантированная аренда, но оплата в батах, валюта стабильная, но до поры до времени. Болгария, Турция - равносильно выкинуть, возможно Великобритания, Польша ... хз ? вобщем, были бы интересны мнения людей)


Моє тисячне повідомлення :)

Вважаю, що був сенс купувати за кордоном. Мій фокус був на Англії, але тепер в зв"язку з кризою, про яку я і сам тут писав (писав, що очікую на падіння в 40-50%), я сиджу на паркані і нервово спостерігаю за тим, що відбувається в світі.

Є варіанти, що нерухомість нам взагалі вже може не знадобитись (дивились фільм Восхождение Юпітер?, ось щось у цьому дусі) (((
Так що моя стратегія поки що паркан + спостереження + планування де що відкупити, якщо з"явиться промінь надії.

Але як ви помітили, особливо тут ніхто думками не ділиться. Українці все в собі тримають. Навіть, досвідом ніхто ділитись не хоче, лише якась боротьба з вітряними млинами і пошук шахраїв.

Ви самі для себе повинні вирішити, яка країна вам більше по душі. Якою мовою ви розмовляєте, де самі б для себе щось купили. Починайте туди іздити, вибирати собі варіанти, а як з"явиться можливість - купуйте.

По Туречині я з вами не згоден. Вважаю, що майбутне (якщо бути помірним оптимістом) принесе багато сюрпризів. І в тому майбутньому Туречина наш партнер, і живе краще за нас :) Але вибирати, звичайно, вам, якщо ми доживемо до тих днів.
change_pm
 
Повідомлень: 1000
З нами з: 03.02.16
Подякував: 14 раз.
Подякували: 237 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 36373839
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість 1 ... 540, 541, 542
akurt » П'ят 06 кві, 2018 20:50
5411 638507
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 бер, 2020 06:34
change_pm
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 490, 491, 492
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
4914 507161
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 бер, 2020 18:08
Ethereum
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 20, 21, 22
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
216 76093
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 січ, 2020 19:25
shapo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (1305)
10.03.2020 07:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.