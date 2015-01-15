Додано: Вів 10 бер, 2020 07:00

pirat-d написав: есть ли смысл в покупке зарубежной недвижимости, в качестве диверсификации накоплений? Если да, какие страны приоритетные? Испания - падение цена 30+% за последние десять лет, Германия - ряд законов об ограничении роста цен и аренды, Таиланд - гарантированная аренда, но оплата в батах, валюта стабильная, но до поры до времени. Болгария, Турция - равносильно выкинуть, возможно Великобритания, Польша ... хз ? вобщем, были бы интересны мнения людей) ? Если да, какие страны приоритетные? Испания - падение цена 30+% за последние десять лет, Германия - ряд законов об ограничении роста цен и аренды, Таиланд - гарантированная аренда, но оплата в батах, валюта стабильная, но до поры до времени. Болгария, Турция - равносильно выкинуть, возможно Великобритания, Польша ... хз ? вобщем, были бы интересны мнения людей)

Моє тисячне повідомленняВважаю, щокупувати за кордоном. Мій фокус був на Англії, але тепер в зв"язку з кризою, про яку я і сам тут писав (писав, що очікую на падіння в 40-50%), я сиджу на паркані і нервово спостерігаю за тим, що відбувається в світі.Є варіанти, що нерухомість нам взагалі вже може не знадобитись (дивились фільм Восхождение Юпітер?, ось щось у цьому дусі) (((Так що моя стратегія поки що паркан + спостереження + планування де що відкупити, якщо з"явиться промінь надії.Але як ви помітили, особливо тут ніхто думками не ділиться. Українці все в собі тримають. Навіть, досвідом ніхто ділитись не хоче, лише якась боротьба з вітряними млинами і пошук шахраїв.Ви самі для себе повинні вирішити, яка країна вам більше по душі. Якою мовою ви розмовляєте, де самі б для себе щось купили. Починайте туди іздити, вибирати собі варіанти, а як з"явиться можливість - купуйте.По Туречині я з вами не згоден. Вважаю, що майбутне (якщо бути помірним оптимістом) принесе багато сюрпризів. І в тому майбутньому Туречина наш партнер, і живе краще за насАле вибирати, звичайно, вам, якщо ми доживемо до тих днів.